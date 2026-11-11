Vinhomes và Mitsubishi Corporation hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị

Biên bản ghi nhớ hợp tác được trao giữa đại diện hai bên là bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes và ông Tetsu Funayama - Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt nâng tầm quan hệ đối tác giữa Công ty cổ phần Vinhomes và Tập đoàn Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), hướng tới xây dựng các khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng và đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững tại Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, do Chính phủ Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) thực hiện nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thông qua thỏa thuận chiến lược mới, Vinhomes và Mitsubishi Corporation quyết định mở rộng quy mô hợp tác từ lĩnh vực bất động sản thuần túy sang ba trụ cột cốt lõi: nhà ở, hạ tầng và phát triển bền vững.

Về mảng nhà ở, hai bên tiếp tục gia tăng nguồn lực phát triển các khu đô thị quy mô, đồng thời mở rộng phạm vi sang bất động sản thương mại và các dự án phức hợp. Định hướng hợp tác này được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa thế mạnh sẵn có của mỗi bên, gia tăng nguồn cung chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường bất động sản.

Về mảng hạ tầng, hai tập đoàn thống nhất nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiên phong gồm logistics, khu công nghiệp, trung tâm dữ liệu, nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số. Đây được coi là những mảnh ghép hạ tầng quan trọng giúp gia tăng năng lực kết nối, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và hoàn thiện hệ sinh thái đô thị - công nghiệp hiện đại.

Về mảng ESG và phát triển bền vững, hai đơn vị cam kết đẩy mạnh ứng dụng các tiêu chuẩn công trình xanh, khai thác năng lượng tái tạo và tăng cường tiếp cận các nguồn vốn xanh quốc tế. Qua đó, sự hợp tác hướng tới mục tiêu chung là đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của bước tiến hợp tác mới, bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinhomes phát biểu: "Với sự tương đồng về tầm nhìn, định hướng phát triển cũng như năng lực quản trị và thực thi, Vinhomes và Mitsubishi Corporation sẽ cùng nhau kiến tạo nên những khu đô thị hiện đại, thông minh, kết nối thuận tiện và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG quốc tế trong tương lai".

Trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung nguồn lực phát triển đô thị xanh và hạ tầng hiện đại, thỏa thuận hợp tác toàn diện lần này được đánh giá không chỉ nâng vị thế của hai tập đoàn lên tầm cao mới, mà còn đóng góp tích cực trong việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao và bền vững vào nền kinh tế.