Khu vực dự kiến xây đập tạm trên sông Ba Lai cách cầu Ba Lai 1 khoảng 170m - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 29-11, ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long - cho biết vừa cùng các cơ quan, đơn vị khảo sát vị trí đề xuất xây dựng đập tạm trên sông Ba Lai.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, dưới tác động của hiện tượng El Nino và sự suy giảm dòng chảy sông Mekong, xâm nhập mặn mùa khô 2026 - 2027 có khả năng xuất hiện sớm từ nửa cuối tháng 11-2026, sớm hơn trung bình nhiều năm. Ranh mặn sâu nhất dự báo xuất hiện trong tháng 2 đến tháng 3-2027, với mức độ tương đương hoặc cao hơn mùa khô 2015-2016.

Để chủ động ứng phó, tỉnh Vĩnh Long đang rà soát hệ thống công trình thủy lợi, cấp nước; đồng thời khảo sát các vị trí dự kiến xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai, kênh Chín Thước - Đồng Khởi và kênh Cả Chát - Phụ Nữ.

Qua khảo sát, vị trí đề xuất xây dựng đập tạm trên sông Ba Lai, cách cầu Ba Lai 1 khoảng 170m về phía hạ lưu, thuộc xã Phú Túc và phường Sơn Đông được đánh giá cần ưu tiên thực hiện.

Khi hoàn thành, công trình dự kiến rộng 75-80m, tạo vùng tích trữ nước trên sông Ba Lai và các tuyến rạch nhánh dài khoảng 27km, với dung tích hơn 15 triệu m³ nước ngọt.

Nếu được triển khai, công trình dự kiến bảo vệ khoảng 20.000ha đất sản xuất, chủ yếu là dừa và các loại cây ăn trái. Đồng thời, góp phần bảo đảm nguồn nước thô cho các nhà máy cấp nước, phục vụ khoảng 200.000 hộ dân tại khu vực Bến Tre cũ trước đây và hoạt động sản xuất công nghiệp.

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 47 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh. Phương án đầu tư kết hợp vật tư, vật liệu còn sử dụng được từ các công trình đập tạm giai đoạn 2016-2020. Thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 15-1-2027.

Ông Lâm Văn Tân (bên trái) - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long - khảo sát địa điểm đề xuất xây đập tạm trữ nước trên sông Ba Lai - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đập tạm ngăn mặn, trữ ngọt trên sông Ba Lai được xây vào năm 2020, sắp tới sẽ được xây lại vào năm 2026 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG