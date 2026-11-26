PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại chương trình - Ảnh: T.MINH

Đó là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026, diễn ra ngày 26-11.

Sự kiện do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế tổ chức với sự đồng hành của Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết cuộc thi nhận được hơn 150 tác phẩm hợp lệ từ 34 tỉnh, thành phố, các viện, bệnh viện Trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC), trạm y tế vùng sâu, vùng xa và các trường đại học.

Cổng bình chọn trực tuyến thu hút hơn 22.000 lượt bình chọn và hơn 7.600 lượt chia sẻ. Theo bà Hương, những con số này cho thấy sức lan tỏa của thông điệp phòng bệnh khi được truyền tải qua những câu chuyện chân thực trong đời sống y tế cơ sở.

Như mô hình "Tủ vắc xin lưu động" của Trung tâm Kiểm soát bệnh thành phố Đồng Nai. Thay vì chờ người dân đưa trẻ đến trạm y tế, cán bộ y tế xã Lộc Quang chủ động rà soát danh sách trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, mang vắc xin đến tận các ấp để tổ chức tiêm chủng.

Những trẻ chưa được tiêm trong đợt này tiếp tục được theo dõi, nhắc lịch và vận động tiêm bù. Qua đó, mô hình góp phần hạn chế tình trạng trẻ bị bỏ sót tiêm chủng, từng bước thu hẹp các vùng trống miễn dịch trong cộng đồng, giúp người dân phòng bệnh chủ động.

Bên cạnh mô hình "Tủ vắc xin lưu động", nhiều tác phẩm ghi lại các mô hình hay và hành trình bền bỉ của những cán bộ y tế trên khắp cả nước.

Đó là bác sĩ Hồ Văn Hoài với hơn 40 năm gắn bó với vùng đại ngàn Phú Lý, tỉnh Đồng Nai; anh Mai Như Sơn với 20 năm hỗ trợ người nhiễm HIV; hay mô hình "Cuộc gọi không hẹn trước" của CDC Hưng Yên nhằm kết nối người bệnh viêm gan B, C với dịch vụ điều trị.

Các tác phẩm còn kể về bác sĩ Bùi Thị Chửng vượt suối, mang vắc xin đến vùng cao Nánh Nghê; bác sĩ Huỳnh Công Hùng và y sĩ Cù Giặc Hiền hơn 20 năm bám bản Trường Sơn; những chuyến tàu y tế đến đảo Ngọc Vừng.

Ở tuyến y tế dự phòng, nhiều cán bộ không quản ngại khó khăn, thức đêm bắt muỗi giữa rừng sâu Yok Đôn, Trà Linh để phục vụ công tác phòng, chống sốt rét.

Theo Thứ trưởng Hương, những tấm gương ấy đã khẳng định sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc: Không chỉ chữa khỏi bệnh, mà luôn đồng hành cùng nhân dân phòng bệnh, tự bảo vệ sức khỏe.

Đây là những câu chuyện có giá trị truyền thông thực tiễn, có thể trở thành nguồn tư liệu để toàn ngành y tế tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động phòng bệnh. Thứ trưởng kêu gọi mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, chung tay phòng bệnh từ sớm, từ xa, bắt đầu ngay tại gia đình và cộng đồng.

Các tác giả nhận giải thưởng tại chương trình - Ảnh: T.MINH

42 tác phẩm xuất sắc được vinh danh Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng ban tổ chức, cho biết 23/29 tỉnh, thành phố có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo đã giành được giải thưởng, tương đương tỉ lệ gần 80%. Tuyến y tế dự phòng, với lực lượng nòng cốt là CDC các tỉnh, thành phố, giành 33/42 giải thưởng, chiếm 78,6%. Nhiều tác phẩm xuất sắc khác đến từ các trạm y tế xã, bệnh viện, học viện và cơ sở bảo trợ xã hội. Ban tổ chức lựa chọn 42 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 21 tác phẩm phát thanh và 21 tác phẩm truyền hình. Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba, 14 giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề.