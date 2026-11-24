Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện từ năm 2020 - Ảnh: timesofisrael.com

Biến thể đang được WHO theo dõi

Theo Cục Phòng bệnh, ngày 19-11, WHO công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1. Đây là một dòng phụ của JN.1 thuộc biến thể Omicron, hiện được WHO xếp vào nhóm biến thể cần theo dõi.

Tỉ lệ phát hiện PJ.2.1 trong các mẫu giải trình tự đang tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Canada và Mỹ. Tuy nhiên, WHO lưu ý tỉ lệ này không đồng nghĩa với tỉ lệ mắc COVID-19 trong cộng đồng, bởi kết quả có thể chịu ảnh hưởng từ sự khác biệt về hoạt động lấy mẫu, giải trình tự gene và báo cáo giữa các quốc gia.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 ở người cao hơn một số biến thể được đưa ra so sánh. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ căn cứ để khẳng định biến thể có khả năng lây truyền cao hơn.

Các nghiên cứu hiện có cũng chưa ghi nhận khả năng né tránh kháng thể của PJ.2.1 tăng đáng kể so với những biến thể được sử dụng làm đối chứng.

Trên cơ sở các dữ liệu hiện có, WHO đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu do biến thể PJ.2.1 ở mức thấp, dù độ tin cậy của đánh giá còn thấp. Đến nay, chưa có bằng chứng xác định biến thể này gây bệnh nặng hơn.

Dữ liệu lâm sàng cũng chưa đủ để kết luận về nguy cơ nhập viện, phải điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong liên quan đến PJ.2.1.

Người cao tuổi, người mắc bệnh nền cần đặc biệt lưu ý

Cục Phòng bệnh cho biết COVID-19 vẫn có thể diễn biến nặng ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao, gồm người cao tuổi, người mắc bệnh nền như tim mạch, phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận; phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Những đối tượng này cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và đi khám, điều trị kịp thời khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc COVID-19.

Bên cạnh đó, nước ta đang bước vào mùa đông - xuân, thời tiết có sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm. Cùng với đó, hoạt động giao lưu, đi lại và tập trung đông người có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm và Tết.

Đây là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh đường hô hấp, trong đó có COVID-19, đặc biệt tại những nơi đông người, không gian kín và kém thông khí.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đến nơi đông người hoặc không gian kín, kém thông khí. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Đồng thời, giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tại các không gian kín và khu vực tập trung đông người.

Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người dân nên hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị phù hợp; không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định.

Đặc biệt, khi có dấu hiệu khó thở, đau ngực kéo dài, rối loạn ý thức hoặc triệu chứng diễn biến nặng, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Khuyến cáo này cần được lưu ý hơn ở người cao tuổi và những người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước thông tin về các biến thể SARS-CoV-2 mới. Việc WHO đưa PJ.2.1 vào nhóm biến thể cần theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên nhằm phát hiện, đánh giá kịp thời những thay đổi của vi rút, không đồng nghĩa biến thể này đã được xác định gây bệnh nặng hơn.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, cập nhật các đánh giá của WHO và dữ liệu giám sát trong nước, đồng thời cung cấp thông tin, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.