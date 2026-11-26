Phường Thủy Nguyên là địa phương đầu tiên của Hải Phòng triển khai mô hình đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện - Ảnh: UBND phường Thủy Nguyên

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 26-11, lãnh đạo UBND phường Thủy Nguyên cho biết Trung tâm Phục vụ hành chính công phường vừa phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thủy Nguyên khai trương mô hình "Đăng ký khai sinh tại bệnh viện", đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục cho hai trẻ sơ sinh. Đây là địa phương đầu tiên tại Hải Phòng triển khai mô hình này.

Theo đó, trong thời gian chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh tại bệnh viện, gia đình có nhu cầu sẽ được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kê khai, tiếp nhận và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh. Người nhà không phải di chuyển đến trụ sở cơ quan hành chính để làm thủ tục như trước.

Đối tượng được hỗ trợ là trẻ sinh tại Trung tâm Y tế Thủy Nguyên hoặc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thủy Nguyên, có bố hoặc mẹ đăng ký thường trú tại phường Thủy Nguyên và có nhu cầu đăng ký khai sinh ngay tại cơ sở y tế.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chủ trì hướng dẫn người dân, phối hợp với công chức Văn phòng HĐND và UBND phường kiểm tra thông tin, tiếp nhận hồ sơ, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền. Các cơ sở y tế có trách nhiệm thông tin đến sản phụ, người nhà và kết nối với trung tâm khi gia đình có nhu cầu.

Việc triển khai mô hình đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện giúp các gia đình tiết kiệm thời gian, công sức đi lại - Ảnh: UBND phường Thủy Nguyên

Trước đó, ngày 12-11, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Nguyên đã đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn phối hợp triển khai mô hình này.

Theo lãnh đạo phường Thủy Nguyên, việc đưa thủ tục hành chính đến ngay nơi trẻ chào đời giúp các gia đình, đặc biệt là sản phụ mới sinh giảm thời gian và công sức đi lại.

Đây cũng là cách tiếp cận mới trong cải cách hành chính, chuyển từ việc chờ người dân đến làm thủ tục sang chủ động đưa dịch vụ công đến tận nơi người dân cần.