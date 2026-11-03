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Sức khỏe

Đăng ký khai sinh cho con ngay tại bệnh viện, chỉ 15 phút là xong

tác giả
PHẠM TUẤN
và 1 tác giả khác
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Thay vì phải chờ xuất viện rồi tự tìm hiểu để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nhiều ông bố bất ngờ khi chỉ mất khoảng 15-20 phút đã hoàn thành xong thủ tục này.

Làm giấy khai sinh nhanh chóng tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ trong 15 - 20 phút - Ảnh 1.

Quầy dịch vụ công chủ động được đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Bất ngờ vì làm giấy khai sinh nhanh chóng, thuận lợi

Làm giấy khai sinh nhanh chóng tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ trong 15 - 20 phút - Ảnh 2.

Một ông bố trẻ được cán bộ hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy khai sinh trên máy tính ngay tại tầng 1 bệnh viện - Ảnh: PHẠM TUẤN

Vừa hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh cho con đầu lòng, anh Hoàng Hải Dương (27 tuổi, Hà Nội) bất ngờ vì các bước được thực hiện ngay tại bệnh viện và chỉ mất khoảng 15 phút.

Theo anh Dương, với những gia đình lần đầu sinh con, việc chưa có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính có thể khiến quá trình kê khai gặp khó khăn, thậm chí phải bổ sung hoặc làm lại hồ sơ nhiều lần.

"Lần đầu làm thủ tục nên nhiều người chưa biết cách kê khai, có thể khai sai và bị trả hồ sơ nhiều lần, khiến thời gian hoàn thành kéo dài. Tôi thấy triển khai phương án này khá hợp lý và thuận tiện", anh Dương chia sẻ.

Cũng trải nghiệm dịch vụ này, anh Bùi Văn Hồng (33 tuổi, Hà Nội) cho biết con gái đầu lòng sinh năm 2019 được gia đình làm giấy khai sinh tại phường. Đến khi sinh con thứ hai, anh nghe nói sẽ thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ và khá bất ngờ khi bệnh viện bố trí quầy hỗ trợ ngay tại chỗ.

"Các bạn hướng dẫn làm rất nhanh. Tôi thấy thuận tiện hơn nhiều so với việc phải tự tìm hiểu rồi đến cơ quan hành chính làm thủ tục", anh Hồng nói.

Hỗ trợ kê khai, tiếp nhận hồ sơ ngay tại bệnh viện

Làm giấy khai sinh nhanh chóng tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ trong 15 - 20 phút - Ảnh 3.

Chị Trần Thu Hằng, cán bộ Chi nhánh số 3, hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho người dân tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Trần Thu Hằng, cán bộ Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, quầy hỗ trợ được bố trí tại tầng 1 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ ngày 10-10, nhằm giúp cha mẹ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ ngay trong thời gian mẹ và bé lưu viện.

Sau khi sinh, cha mẹ chỉ cần mang giấy chứng sinh cùng căn cước công dân hoặc sử dụng ứng dụng VNeID đến quầy dịch vụ công. Tại đây, cán bộ sẽ hướng dẫn kê khai, hỗ trợ thực hiện thủ tục trên máy tính và tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, người dân có thể trao đổi trực tiếp với cán bộ để được hướng dẫn. Cha mẹ cũng được chỉ cách theo dõi tình trạng hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia; khi cần thiết, cán bộ hỗ trợ tra cứu tiến độ và thông tin về đơn vị đang giải quyết.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân có thể đăng ký nhận giấy khai sinh tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc đến điểm hỗ trợ hành chính công gần nơi cư trú để nhận kết quả.

Hiện quầy hỗ trợ có khả năng tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh cho người dân thuộc 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Làm giấy khai sinh nhanh chóng tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ trong 15 - 20 phút - Ảnh 4.

Nhiều ông bố mang giấy chứng sinh xuống tầng 1 bệnh viện để đăng ký thủ tục khai sinh cho con của mình vừa chào đời - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chuyển đổi số để phục vụ người dân

Làm giấy khai sinh nhanh chóng tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ trong 15 - 20 phút - Ảnh 5.

TS.BS Đinh Thúy Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trao đổi với Tuổi Trẻ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Thông tin thêm với Tuổi Trẻ, TS.BS Đinh Thúy Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội triển khai mô hình hỗ trợ cấp giấy chứng sinh và đăng ký khai sinh cho trẻ ngay trong thời gian mẹ và bé lưu viện.

Quầy hỗ trợ được bố trí tại sảnh tầng 1, nhà A, cạnh quầy cấp giấy chứng sinh của bệnh viện. Để tạo điều kiện cho gia đình thực hiện thủ tục sớm, bệnh viện đã điều chỉnh quy trình cấp giấy chứng sinh, bảo đảm trẻ sinh tại bệnh viện được cấp giấy chứng sinh ngay sau sinh, thay vì chờ đến trước thời điểm làm thủ tục ra viện như trước đây.

Nhờ đó, cha mẹ có thể sử dụng giấy chứng sinh để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh ngay trong thời gian lưu viện. Nhân viên bệnh viện phối hợp với cán bộ hành chính công hướng dẫn từng gia đình, đặc biệt là những người lần đầu sinh con, chưa có nhiều kinh nghiệm làm thủ tục cho trẻ sơ sinh.

Theo bác sĩ Linh, mô hình nhận được phản hồi tích cực từ nhiều gia đình, kể cả những người sinh con lần thứ hai, thứ ba. Thay vì phải thu xếp thời gian đi làm thủ tục sau khi xuất viện, cha mẹ có thể tranh thủ thời gian mẹ và bé lưu viện để hoàn tất việc kê khai, nộp hồ sơ.

Làm giấy khai sinh nhanh chóng tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ trong 15 - 20 phút - Ảnh 6.
Làm giấy khai sinh nhanh chóng tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ trong 15 - 20 phút - Ảnh 7.

Các thủ tục được thực hiện ngay trên hệ thống máy tính bố trí tại bệnh viện - Ảnh: PHẠM TUÂN

Tiến sĩ Bùi Thế Hùng, Giám đốc Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, cho hay trong thời gian tới, trung tâm sẽ duy trì việc hướng dẫn, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ kịp thời; theo dõi tiến độ giải quyết, tăng cường phối hợp xử lý các trường hợp cần bổ sung, xác minh thông tin.

"Sau khi thực hiện thí điểm, chúng tôi sẽ tổng hợp, đánh giá, xem xét cải tiến, mở rộng mô hình tại các cơ sở y tế đáp ứng điều kiện trong thời gian tiếp theo" - ông Hùng chia sẻ.

Làm giấy khai sinh nhanh chóng tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ trong 15 - 20 phút - Ảnh 8.

Tính đến ngày 31-10, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận 325 hồ sơ đăng ký khai sinh - Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội

Làm giấy khai sinh nhanh chóng tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ trong 15 - 20 phút - Ảnh 9.Nhiều xã ở TP.HCM mang chuyển đổi số đến gần người dân

Nhiều xã tại TP.HCM đang triển khai các giải pháp chuyển đổi số theo hướng thiết thực, đưa tiện ích số đến gần người dân, giúp người dân dễ tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

PHẠM TUẤN - DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: Bệnh viện phụ sản Hà Nội VNEID giấy khai sinh thủ tục đăng ký khai sinh dịch vụ công

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