NSƯT Kim Cúc là một trong những phát thanh viên "huyền thoại" của Đài Tiếng nói Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin từ gia đình, dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng NSƯT Kim Cúc không qua khỏi. Bà mất lúc 22h25 ngày 24-11.

Bà Kim Cúc (tên thật là Phan Thị Kim Cúc) sinh năm 1944 tại Nam Định. Trước khi trở thành phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, bà từng là ca sĩ của Đoàn văn công Lục Ngạn.

Năm 1967, khi đang chuẩn bị đi phục vụ văn nghệ cho các chiến sĩ đường 9 Nam Lào, bà được gọi đi đọc thay tin chiến thắng cho quân đội trên phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đó bà gắn bó với nghề phát thanh.

Sau đó, bà Kim Cúc tiếp tục học thêm đại học tại chức, đồng thời trau dồi tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung để phục vụ công việc phát thanh.

Đến năm 1969, bà chính thức gắn bó với Đọc truyện đêm khuya, góp phần đưa chương trình trở thành một trong những chương trình "hot" của đài suốt một thời gian dài.

NSƯT Kim Cúc đọc lại bản tin đặc biệt - Video: VTV

Dấu ấn đặc biệt nhất trong sự nghiệp của bà theo Đài Tiếng nói Việt nam, là tham gia đọc bản tin chiến thắng trưa ngày 30-4-1975. Lúc còn sống, bà từng kể đó là một kỷ niệm thiêng liêng, là niềm vinh dự trong cuộc đời một phát thanh viên mà không phải ai cũng may mắn có được.

Trước đó trong 12 ngày đêm lịch sử tháng 12-1972 tại Hà Nội, phát thanh viên Kim Cúc thuộc bộ phận xung kích bám trụ thủ đô của Đài Tiếng nói Việt Nam, đã trực tiếp xuống hầm dõng dạc đọc bản tin chiến thắng giữa tiếng bom B-52 gây ấn tượng mạnh với khán thính giả một thời.

Sau khi nghỉ hưu, bà Kim Cúc tiếp tục cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời giảng dạy lớp đào tạo MC tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, truyền nghề cho nhiều thế hệ học viên. Năm 2013, vì lý do sức khỏe, bà chính thức dừng cộng tác với các chương trình của đài.

Nói về nghề phát thanh viên, bà từng tâm sự phát thanh viên phải trung thành với văn bản, văn bản có thế nào thì đọc như thế nhưng quan điểm của bà là phát thanh viên phải làm cho văn bản hay hơn, sống động hơn.

Ví dụ khi đọc tiếng suối róc rách thì phải đọc làm sao để thính giả không những tưởng tượng ra cảnh nước chảy, mà còn cảm nhận được cả âm thanh của tiếng nước róc rách. Muốn làm được điều này, phát thanh viên phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài.

Lễ viếng bà Kim Cúc từ 8h45 - 10h15 ngày 28-11 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn. Lễ truy điệu và đưa tang vào 10h15 cùng ngày. Lễ an táng được tổ chức vào ngày 29-11 tại Nghĩa trang Đồng Rỡ, Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).