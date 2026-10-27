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Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, gương mặt quen thuộc phong trào 'Hát cho đồng bào tôi nghe', qua đời

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến qua đời sáng 27-10, để lại dấu ấn qua nhiều sáng tác về quê hương, đất nước, tuổi trẻ và những năm tháng gắn bó với phong trào học sinh, sinh viên.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến (1950 - 2026) - Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Mai Trâm - con gái nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, chia sẻ với Tuổi Trẻ, ba chị mất lúc 6h ngày 27-10, nguyên nhân do lên cơn đau tim.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến là một trong những gương mặt quen thuộc của nền âm nhạc Việt Nam, gắn bó với phong trào sinh viên và các hoạt động văn hóa văn nghệ tại TP.HCM.

Ông sinh năm 1950, tại Quảng Ngãi. Từ những năm 1970, nhạc sĩ tham gia phong trào sinh viên - học sinh, là nòng cốt trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến có nhiều ca khúc đi cùng năm tháng, trong đó có ca khúc Hành khúc sinh viên, các ca khúc thiếu nhi và tuyển tập ca khúc Tổ quốc yêu thương (tuyển chọn 100 tác phẩm tâm đắc).

Tuyển tập ca khúc Tổ quốc yêu thương ghi chép về cuộc đời bằng âm nhạc của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - một nhạc sĩ của Đoàn, của phong trào thanh thiếu niên.

Với những đóng góp cho âm nhạc, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến được vinh danh "Nhạc sĩ trọn đời vì âm nhạc Việt Nam" do báo Người Lao Động trao tặng vào tháng 4-2025.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến là cựu Trưởng Ban Văn hóa văn nghệ - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. 

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến và con gái là nhạc sĩ Mai Trâm - Ảnh: FBNV

Trần Xuân Tiến sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi, vào học Đại học Văn khoa tại Sài Gòn. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, ông tham gia trực tiếp phong trào sinh viên - học sinh Sài Gòn - Gia Định, sung sức sáng tác và diễn thuyết, biểu diễn và... biểu tình, góp mặt tích cực trong phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe", nòng cốt trong đội hình Hội Sinh viên sáng tác (Tổng hội Sinh viên Sài Gòn), làm đoàn trưởng Đoàn văn nghệ sinh viên - học sinh Sài Gòn...

Sau 30-4-1975, ông gắn bó và trở thành một nhạc sĩ của Đoàn, của phong trào thanh thiếu niên.

Nhiều thế hệ các bạn trẻ hôm nay đã đi cùng năm tháng với những ca khúc của ông: Những bài hát sinh hoạt cộng đồng - Quanh lửa hồng; Bài hát chia tay... Những bài hát tuổi quàng khăn đỏ: Hái ổi; Học đánh vần; Thành phố Bác Hồ, thành phố của em; 300 năm thành phố của em...

Những bài hát đồng hành với sức trẻ hành động: Bài ca tuổi trẻ (Thanh niên xung phong TP.HCM); Tuổi trẻ miền Đông (Thanh niên tiên tiến miền Đông Nam Bộ); Niềm vui chiến dịch (Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè); Thành phố màu xanh (hoạt động Ngày chủ nhật xanh); Bạn ơi! Hãy ra biển lớn (chào mừng Đại hội Đoàn TP.HCM, 2004)...

Theo cáo phó, linh cữu nhạc sĩ Trần Xuân Tiến quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP.HCM). Lễ nhập quan lúc 17h ngày 29-10.

Lễ viếng từ 18h ngày 29-10.

Lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 7h ngày 31-10. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa. (Thông tin từ Hội Âm nhạc TP.HCM)

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, gương mặt quen thuộc phong trào 'Hát cho đồng bào tôi nghe', qua đời - Ảnh 3.Những ca khúc kể chuyện một thời...

TTO - Tuyển tập ca khúc Tổ quốc yêu thương (NXB Trẻ, 8-2021) là tập ghi chép về cuộc đời bằng âm nhạc của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - một nhạc sĩ của Đoàn, của phong trào thanh thiếu niên!

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HOÀI PHƯƠNG
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    Chủ đề: Mai Trâm nhạc sĩ Hát cho đồng bào tôi nghe Trần Xuân Tiến Nhạc sĩ qua đời

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