Nhạc sĩ Từ Vũ, tác giả ca khúc ‘Gái xuân’, qua đời

Nhạc sĩ Từ Vũ (1932 - 2026) - Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo thông tin cáo phó, nhạc sĩ Từ Vũ qua đời lúc 19h48 ngày 20-10, hưởng thọ 95 tuổi.

Nhạc sĩ Từ Vũ tên thật là Trần Đỗ Lộc, sinh năm 1932 tại Hà Nội.

Tên tuổi nhạc sĩ gắn liền với ca khúc Gái xuân sáng tác từ năm 1953.

Đến năm 2002, ông ra mắt CD Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân với sự hỗ trợ của con gái ông. CD này có 10 ca khúc, trong đó có ca khúc Gái xuân.

Ban đầu ca khúc Gái xuân được ca sĩ Linh Sơn thể hiện nhưng đến khi ca sĩ Tâm Vấn hát, ca khúc này mới được nhiều khán giả biết đến. Sau này, ca khúc Gái xuân được nhiều ca sĩ thể hiện thành công như Ý Lan, Cẩm Ly…

Cùng đó là các sáng tác Áo trắng chiều mưa bay, Ánh nắng đồng quê, Cô đơn chiều Đà Lạt, Cõi người ta, Đà Lạt tình yêu và nỗi nhớ, Mưa cao nguyên, Mưa, Ta tìm thấy nhau, Tiếng hát cho người tình, Trăng gặp gỡ, Vĩnh biệt tình yêu…

Ông cũng viết lời Việt nhạc ngoại ca khúc Cánh buồm xa xưa, Cánh bướm vườn xuân, Mong mùa xuân mới…

Nhạc sĩ Từ Vũ dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc với những sáng tác mang âm hưởng trữ tình - Ảnh: Gia đình cung cấp

Linh cữu quàn tại nhà riêng, số 19/14 đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM. Lễ nhập quan tổ chức ngày 21-10. Đến sáng 23-10 sẽ diễn ra lễ động quan, sau đó linh cữu của nhạc sĩ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP.HCM). Gia đình miễn chấp điếu.