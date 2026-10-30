Choi Bool Am, 'người cha quốc dân' của màn ảnh Hàn Quốc, qua đời

Sự ra đi của diễn viên Choi Bool Am khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương - Ảnh: Yonhap News

Ngày 30-10, Hankook Ilbo đưa tin diễn viên Choi Bool Am (tên thật Choi Young Han) đã qua đời vào 22h ngày 29-10 khi đang điều trị bệnh tại một bệnh viện ở Seoul, hưởng thọ 87 tuổi. Thông tin do chính gia đình ông xác nhận.

Sinh năm 1939 tại Incheon, Choi Bool Am bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1959 với vở kịch Hamlet. Năm 1965, ông gia nhập Đoàn kịch Quốc gia Hàn Quốc, trước khi bước chân vào lĩnh vực truyền hình năm 1967.

Vĩnh biệt "người cha quốc dân" màn ảnh Hàn

Trong gần 70 năm hoạt động nghệ thuật, ông tham gia hàng loạt bộ phim truyền hình, điện ảnh và sân khấu kịch.

Tên tuổi Choi Bool Am gắn liền với vai Đội trưởng Park Young Han trong phim Đội trưởng Đội điều tra của đài MBC, phát sóng từ năm 1971 đến năm 1989.

Hình ảnh người cảnh sát chính trực, giàu tinh thần trách nhiệm giúp ông được khán giả gọi bằng biệt danh "Đội trưởng Đội điều tra mãi mãi".

Diễn viên Choi Bool Am (giữa) trong phim Đội trưởng Đội điều tra - Ảnh: MBC

Trong khi đó, vai Chủ tịch Kim tại làng Yangchon-ri trong bộ phim Nhật ký đồng quê, phát sóng suốt 22 năm (1980-2002), đưa ông trở thành hình tượng người cha gần gũi của nhiều thế hệ khán giả.

Ngoài diễn xuất, ông còn được công chúng nhớ đến với tiếng cười sảng khoái và phong cách bình dị. Hình ảnh này trở thành nguồn cảm hứng cho loạt nội dung hài hước "Choi Bool Am Series" nổi tiếng trong thập niên 1990.

Từ năm 2011 đến năm 2025, ông dẫn chương trình Korean Table trên KBS, giới thiệu văn hóa ẩm thực và những câu chuyện đời sống tại nhiều địa phương.

Ông rời chương trình sau ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm hồi tháng 3-2025. Dù tích cực phục hồi chức năng, sức khỏe của ông sau đó suy giảm.

Choi Bool Am và Kim Hye Ja từng là một cặp đôi ăn ý khi đồng hành cùng nhau trong series Nhật ký đồng quê - Ảnh: Hankyung

Trước khi qua đời, Choi Bool Am từng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mắc bệnh nan y và tìm kiếm trẻ em mất tích.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đăng bài tưởng niệm cố diễn viên trên X: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nghệ sĩ quốc dân Choi Bool Am.

Thầy đã cho chúng ta thấy tấm lòng ấm áp hướng về con người và thế giới, vượt lên trên lĩnh vực diễn xuất.

Tôi sẽ khắc ghi tâm nguyện của thầy, người luôn quan tâm đến những góc khuất của xã hội và hướng về nỗi đau của những người gặp hoàn cảnh khó khăn".

Kết thúc bài viết, ông gọi Choi Bool Am là "người cha của thời đại chúng ta" và chúc ông an nghỉ.

Cố diễn viên Choi Bool Am đầy giản dị trong Korean Table, chương trình cuối cùng mà ông dẫn dắt - Ảnh: KBS

Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp cũng gửi lời tiễn biệt. Nam diễn viên Yoo In Chon gọi ông là hình mẫu của một bậc trưởng bối đáng kính, đồng thời tiếc nuối vì không thể gặp lại ông sau lời hẹn xuất viện.

Nam diễn viên Park Sang Won nhớ đến quan niệm nghệ thuật của cố nghệ sĩ: "Chúng ta là những người làm nghệ thuật. Người nghệ sĩ là người dọn sạch những bụi gai trên con đường mà công chúng sẽ bước đi".

Diễn viên hài Lee Hong Ryeol cũng khẳng định Choi Bool Am là trụ cột lớn, người đã đảm nhận vai trò như một người cha tại Quỹ Trẻ em Green Umbrella.