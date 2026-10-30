Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Choi Bool Am, 'người cha quốc dân' của màn ảnh Hàn Quốc, qua đời

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Diễn viên gạo cội Choi Bool Am qua đời ở tuổi 87. Sự ra đi của ông khiến giới nghệ thuật và đông đảo khán giả Hàn Quốc tiếc thương.

'Người cha quốc dân' màn ảnh Hàn Choi Bool Am qua đời - Ảnh 1.

Sự ra đi của diễn viên Choi Bool Am khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương - Ảnh: Yonhap News

Ngày 30-10, Hankook Ilbo đưa tin diễn viên Choi Bool Am (tên thật Choi Young Han) đã qua đời vào 22h ngày 29-10 khi đang điều trị bệnh tại một bệnh viện ở Seoul, hưởng thọ 87 tuổi. Thông tin do chính gia đình ông xác nhận.

Sinh năm 1939 tại Incheon, Choi Bool Am bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1959 với vở kịch Hamlet. Năm 1965, ông gia nhập Đoàn kịch Quốc gia Hàn Quốc, trước khi bước chân vào lĩnh vực truyền hình năm 1967.

Vĩnh biệt "người cha quốc dân" màn ảnh Hàn 

Trong gần 70 năm hoạt động nghệ thuật, ông tham gia hàng loạt bộ phim truyền hình, điện ảnh và sân khấu kịch. 

Tên tuổi Choi Bool Am gắn liền với vai Đội trưởng Park Young Han trong phim Đội trưởng Đội điều tra của đài MBC, phát sóng từ năm 1971 đến năm 1989. 

Hình ảnh người cảnh sát chính trực, giàu tinh thần trách nhiệm giúp ông được khán giả gọi bằng biệt danh "Đội trưởng Đội điều tra mãi mãi". 

'Người cha quốc dân' màn ảnh Hàn Choi Bool Am qua đời - Ảnh 2.

Diễn viên Choi Bool Am (giữa) trong phim Đội trưởng Đội điều tra - Ảnh: MBC

Trong khi đó, vai Chủ tịch Kim tại làng Yangchon-ri trong bộ phim Nhật ký đồng quê, phát sóng suốt 22 năm (1980-2002), đưa ông trở thành hình tượng người cha gần gũi của nhiều thế hệ khán giả.

Ngoài diễn xuất, ông còn được công chúng nhớ đến với tiếng cười sảng khoái và phong cách bình dị. Hình ảnh này trở thành nguồn cảm hứng cho loạt nội dung hài hước "Choi Bool Am Series" nổi tiếng trong thập niên 1990. 

Từ năm 2011 đến năm 2025, ông dẫn chương trình Korean Table trên KBS, giới thiệu văn hóa ẩm thực và những câu chuyện đời sống tại nhiều địa phương. 

Ông rời chương trình sau ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm hồi tháng 3-2025. Dù tích cực phục hồi chức năng, sức khỏe của ông sau đó suy giảm.

'Người cha quốc dân' màn ảnh Hàn Choi Bool Am qua đời - Ảnh 3.

Choi Bool Am và Kim Hye Ja từng là một cặp đôi ăn ý khi đồng hành cùng nhau trong series Nhật ký đồng quê - Ảnh: Hankyung

Trước khi qua đời, Choi Bool Am từng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mắc bệnh nan y và tìm kiếm trẻ em mất tích.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đăng bài tưởng niệm cố diễn viên trên X: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nghệ sĩ quốc dân Choi Bool Am. 

Thầy đã cho chúng ta thấy tấm lòng ấm áp hướng về con người và thế giới, vượt lên trên lĩnh vực diễn xuất. 

Tôi sẽ khắc ghi tâm nguyện của thầy, người luôn quan tâm đến những góc khuất của xã hội và hướng về nỗi đau của những người gặp hoàn cảnh khó khăn".

Kết thúc bài viết, ông gọi Choi Bool Am là "người cha của thời đại chúng ta" và chúc ông an nghỉ.

'Người cha quốc dân' màn ảnh Hàn Choi Bool Am qua đời - Ảnh 4.

Cố diễn viên Choi Bool Am đầy giản dị trong Korean Table, chương trình cuối cùng mà ông dẫn dắt - Ảnh: KBS

Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp cũng gửi lời tiễn biệt. Nam diễn viên Yoo In Chon gọi ông là hình mẫu của một bậc trưởng bối đáng kính, đồng thời tiếc nuối vì không thể gặp lại ông sau lời hẹn xuất viện. 

Nam diễn viên Park Sang Won nhớ đến quan niệm nghệ thuật của cố nghệ sĩ: "Chúng ta là những người làm nghệ thuật. Người nghệ sĩ là người dọn sạch những bụi gai trên con đường mà công chúng sẽ bước đi". 

Diễn viên hài Lee Hong Ryeol cũng khẳng định Choi Bool Am là trụ cột lớn, người đã đảm nhận vai trò như một người cha tại Quỹ Trẻ em Green Umbrella.

'Người cha quốc dân' Choi Bool Am qua đời - Ảnh 5.Vĩnh biệt Patrick Stewart, huyền thoại của Star Trek và X-Men

Diễn viên Patrick Stewart, gương mặt gắn liền với hai nhân vật biểu tượng Captain Jean-Luc Picard trong Star Trek và Giáo sư X của loạt phim X-Men, qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles hôm thứ tư (29-10), hưởng thọ 86 tuổi.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Lee Jae Myung Choi Bool Am Kim Hye Ja Hàn Quốc qua đời

    Dòng sự kiện: Showbiz Hàn

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất