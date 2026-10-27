Tác giả manga 'Siêu quậy Teppei' Tetsuya Chiba qua đời

Họa sĩ Tetsuya Chiba có gần 70 năm hoạt động trong lĩnh vực manga Nhật Bản - Ảnh: Crunchyroll



Ngày 27-10, truyền thông Nhật Bản đưa tin họa sĩ Tetsuya Chiba qua đời lúc 18h ngày 22-10 tại một bệnh viện ở Tokyo. Thông tin được đăng tải trên trang web chính thức của ông.

Ông sinh ngày 11-1-1939 tại Tokyo, bắt đầu sáng tác manga chuyên nghiệp từ năm 1956. Trong gần 70 năm hoạt động, ông xây dựng sự nghiệp với nhiều tác phẩm về thể thao, tuổi trẻ và hành trình vượt qua thử thách của các nhân vật.

Tetsuya Chiba là tác giả của nhiều bộ manga nổi tiếng

Một trong những tác phẩm quen thuộc với độc giả Việt Nam của Chiba là Ore wa Teppei, được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành với tên Siêu quậy Teppei.

Bộ truyện xoay quanh Teppei Uesugi, cậu bé có tính cách hiếu động, tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ và hành trình gắn bó với kiếm đạo. Tác phẩm được xuất bản tại Nhật Bản từ năm 1973 và nhận giải thưởng manga thiếu nhi của Kodansha năm 1976.

Bên cạnh đó, Ashita no Joe là tác phẩm nổi bật khác trong sự nghiệp của Tetsuya Chiba. Bộ manga kể về Joe Yabuki, chàng trai có cuộc đời nhiều biến động, tìm thấy hướng đi qua môn quyền anh. Tác phẩm được đăng dài kỳ trên tạp chí Weekly Shonen Magazine từ năm 1968 đến 1973, với phần cốt truyện do Asao Takamori chấp bút.

Bộ truyện Siêu quậy Teppei gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ độc giả manga tại Việt Nam - Ảnh: Hikaru

Ashita no Joe là tác phẩm manga nổi tiếng về quyền anh, góp phần tạo dấu ấn trong sự nghiệp của Tetsuya Chiba - Ảnh: Kodansha

Không chỉ thu hút độc giả bằng những trận đấu, Ashita no Joe còn khắc họa những xung đột nội tâm, khát vọng vươn lên và cái giá của việc theo đuổi mục tiêu. Tác phẩm trở thành một dấu mốc quan trọng của manga thể thao Nhật Bản, sau đó được chuyển thể thành anime.

Chiba còn sáng tác Notari Matsutaro, bộ truyện khai thác thế giới đấu vật sumo, cùng Ashita Tenki ni Naare, tác phẩm xoay quanh môn golf. Những sáng tác này cho thấy sự quan tâm của ông đến đời sống của các vận động viên và tinh thần theo đuổi đam mê.

Những đóng góp của Tetsuya Chiba được ghi nhận qua nhiều giải thưởng. Năm 1977, Notari Matsutaro giúp ông nhận giải Manga Shogakukan và giải đặc biệt của Hiệp hội Họa sĩ truyện tranh Nhật Bản. Ông cũng được trao Huân chương Tím năm 2002, danh hiệu Người có công với văn hóa năm 2014 và giải Kikuchi Kan năm 2024.

Tetsuya Chiba trở thành họa sĩ manga đầu tiên được trao Huân chương Văn hóa Nhật Bản vào năm 2024 - Ảnh: Hideyuki Miura

Đặc biệt, năm 2024, Tetsuya Chiba trở thành họa sĩ manga đầu tiên nhận Huân chương Văn hóa Nhật Bản, danh hiệu cấp quốc gia dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực văn hóa. Ngoài sáng tác, ông từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Họa sĩ truyện tranh Nhật Bản và tham gia các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của ngành truyện tranh.

Sự nghiệp của Tetsuya Chiba gắn liền với nhiều tác phẩm thuộc các thế hệ độc giả khác nhau. Những câu chuyện về thể thao, nghị lực và hành trình trưởng thành mà ông xây dựng tiếp tục là một phần đáng chú ý trong lịch sử manga Nhật Bản.