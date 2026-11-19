Vingroup tiếp tục giữ vững vị thế trong Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, với 5 thương hiệu dẫn đầu trong các lĩnh vực bình chọn - Ảnh: VG

Tập đoàn Vingroup vừa công bố kết quả bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026 do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe thực hiện, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).



Theo đó, bảng xếp hạng khảo sát năm nay thu hút hơn 60.000 người đi làm và sinh viên tham gia đánh giá gần 700 doanh nghiệp trên cả nước.

Đáng chú ý, Green SM, nền tảng gọi xe điện do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập, vươn lên vị trí số 1 trong nhóm ngành vận tải, hậu cần sau ba năm hoạt động.

Green SM vươn lên dẫn đầu ngành vận tải, hậu cần, là đơn vị tiên phong miễn hoàn toàn phí nền tảng cho tài xế trong chương trình "Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh" - Ảnh: VG

Green SM hiện có mặt tại 34 tỉnh, thành, hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp vận tải và chiếm khoảng 55% thị phần ứng dụng gọi xe taxi công nghệ trong quý I-2026.

Đến tháng 9-2026, nền tảng này đã phục vụ hơn 85 triệu khách hàng, với trung bình 1,8 triệu chuyến xe mỗi ngày.

Cùng với mở rộng quy mô, Green SM cho biết đang triển khai nhiều chính sách nhằm thu hút, giữ chân đội ngũ tài xế.

Đối với tài xế cơ hữu, doanh nghiệp áp dụng chính sách lương cơ bản, tháng lương thứ 13 cùng các chế độ bảo hiểm theo quy định. Tài xế cũng được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ và sơ cấp cứu.

Đáng chú ý, từ ngày 8-11-2026 đến hết 28-2-2027, Green SM triển khai chương trình "Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh", miễn toàn bộ phí nền tảng cho tài xế thuộc diện áp dụng, giúp tài xế nhận 100% giá trị chuyến xe.

Bên cạnh Green SM, nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Vingroup tiếp tục đứng đầu các nhóm ngành tương ứng.

Trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, VinFast giữ vị trí số 1 nhóm ngành kỹ thuật, máy móc và cơ khí công nghiệp năm thứ ba liên tiếp. Hãng xe điện hiện có hoạt động tại 11 quốc gia, tạo cơ hội việc làm trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất ô tô.

Vingroup góp mặt trong Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam năm 2026, khẳng định sức hút của hệ sinh thái đối với nguồn nhân lực trẻ - Ảnh: VG

Ở lĩnh vực bất động sản, Vinhomes tiếp tục dẫn đầu nhóm ngành bất động sản và dịch vụ bất động sản trong 11 kỳ khảo sát liên tiếp.

Sở hữu quỹ đất chiến lược quy mô hàng đầu tại Việt Nam, cùng năng lực phát triển và triển khai dự án, Vinhomes đang vận hành hơn 32 dự án, phục vụ hơn 650.000 cư dân cùng hàng chục dự án đang trong quá trình triển khai trên khắp cả nước.

Quy mô phát triển lớn mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Vinhomes ở nhiều khâu, từ phát triển dự án, kinh doanh đến quản lý và vận hành đô thị.

Vinpearl đứng đầu lĩnh vực du lịch, ẩm thực và nghỉ dưỡng năm thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Vinschool dẫn đầu nhóm dịch vụ, đào tạo và tư vấn năm thứ ba liên tiếp; Vinmec là hệ thống bệnh viện có thứ hạng cao nhất trong nhóm ngành được khảo sát.

Ở bảng xếp hạng chung, Vingroup tiếp tục giữ vị trí thứ 6 trong top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026. Tập đoàn cũng góp mặt trong danh sách 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất đối với sinh viên Việt Nam, theo kết quả khảo sát của Anphabe.