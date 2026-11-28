Công tác quản trị và quan hệ cổ đông

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 14/NQ-CTS.HĐQT/2026 ngày 27-11-2026, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Vinamilk dự kiến được tổ chức vào 9h ngày 21-1-2027, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 18-12-2026. Địa điểm tổ chức sẽ được công ty thông báo sau.

Theo nghị quyết được HĐQT thông qua, tại kỳ họp lần này, ĐHĐCĐ Vinamilk dự kiến xem xét, quyết định việc tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty từ một lên hai người; cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và các quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Bên cạnh đó, đại hội cũng dự kiến xem xét việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và quyết định các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bên cạnh kỳ họp thường niên, ĐHĐCĐ bất thường là một hình thức họp cổ đông theo quy định pháp luật và điều lệ công ty, qua đó các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ có thể được trình cổ đông xem xét, thảo luận và quyết định vào thời điểm phù hợp trong năm.

Sau hai thập kỷ niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), Vinamilk đã xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp và quan hệ nhà đầu tư với nhiều hình thức tương tác, từ các kỳ họp ĐHĐCĐ, công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên đến các chương trình gặp gỡ, trao đổi với cổ đông, nhà đầu tư và giới phân tích.

Các hoạt động này góp phần tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của cổ đông về tình hình kinh doanh, định hướng phát triển và công tác quản trị của doanh nghiệp.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào tháng 4-2026, Vinamilk đã trình cổ đông các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động trong năm. Tiến độ thực hiện các mục tiêu kinh doanh tiếp tục được công ty cập nhật thông qua các báo cáo định kỳ và hoạt động quan hệ nhà đầu tư.

Các kỳ Đại hội đồng cổ đông là dịp để Vinamilk cập nhật thông tin, lắng nghe ý kiến và trao đổi với cổ đông về hoạt động của doanh nghiệp. - Ảnh: VI NAM

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026

Cùng với nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT Vinamilk cũng công bố nghị quyết số 13/NQ-CTS.HĐQT/2026 ngày 27-11-2026 về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền, với mức cổ tức 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 18-12-2026, thời gian chi trả dự kiến vào ngày 25-3-2027.

Việc tạm ứng cổ tức đợt 2 nằm trong kế hoạch thực hiện chính sách cổ tức năm 2026 của Vinamilk.

Trong suốt quá trình phát triển, bên cạnh việc dành nguồn lực đầu tư cho các động lực tăng trưởng dài hạn, Vinamilk là một trong số ít doanh nghiệp niêm yết luôn duy trì chính sách chi trả cổ tức cao bằng tiền, mang lại giá trị thiết thực cho cổ đông trên cơ sở hiệu quả hoạt động kinh doanh bền vững của doanh nghiệp.

Tăng trưởng từ cả thị trường trong nước và quốc tế

Theo kết quả kinh doanh được công bố gần đây, Vinamilk ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số về doanh thu và lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 53.461 tỉ đồng, tăng 14,5%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.605 tỉ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý 3-2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.465 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.962 tỉ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 18% so với cùng kỳ.

Đóng góp vào kết quả này là sự tăng trưởng từ cả thị trường trong nước và quốc tế, cùng những nỗ lực đổi mới danh mục sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả vận hành của những nhân sự trẻ nòng cốt, năng động, táo bạo trong cải cách và đổi mới đã mang lại diện mạo mới cho Vinamilk. Họ là những nhân sự giỏi, có khả năng kế thừa, dẫn dắt sự tăng trưởng của Vinamilk trong những thập niên tiếp theo.

Tại thị trường nội địa, bên cạnh việc phát huy thế mạnh của hệ thống phân phối hiện hữu, Vinamilk chú trọng đa dạng hóa danh mục sản phẩm và phương thức tiếp cận khách hàng, đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu dinh dưỡng và hành vi tiêu dùng.

Hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng chung của doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần từ thị trường nước ngoài đạt 12.148 tỉ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng từ cả thị trường trong nước và quốc tế góp phần đưa doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk tăng 14,5% trong 9 tháng đầu năm 2026. - Ảnh: VI NAM

Trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng, biên lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng của Vinamilk vẫn đạt 42,5%, cải thiện 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tạo dựng giá trị từ những động lực tăng trưởng dài hạn

Trong những năm gần đây, Vinamilk triển khai đồng bộ các chương trình đổi mới toàn diện, từ thương hiệu, sản phẩm, hệ thống phân phối đến ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành.

Kể từ khi ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới trong chiến dịch tái định vị thương hiệu vào năm 2023 do bà Nguyễn Mai Chi - giám đốc hoạch định chiến lược - khởi xướng và cùng ban điều hành triển khai, Vinamilk từng bước mở rộng khả năng kết nối với các thế hệ người tiêu dùng thông qua việc đổi mới hình ảnh, phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chiến dịch tái định vị thương hiệu Vinamilk mang đậm dấu ấn của bà Nguyễn Mai Chi – Giám đốc Hoạch định Chiến lược, người khởi xướng và cùng Ban Điều hành triển khai chiến lược đổi mới toàn diện, giúp Vinamilk mở màn hành trình mới tạo nền tảng cho động lực tăng trưởng trong thời gian vừa qua. - Ảnh: Vi Nam

Song song với đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm tiếp tục được chú trọng, hướng đến đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng đa dạng, đồng thời khai thác những cơ hội tăng trưởng từ các phân khúc thị trường mới.

Một trong những dấu ấn của chiến dịch tái định vị thương hiệu là chiến lược phát triển hệ thống phân phối vượt mốc 1.000 cửa hàng Vinamilk trên toàn quốc trong năm 2026. Bên cạnh việc mở rộng độ phủ, kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C) còn tạo điều kiện để doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu khách hàng, phát triển các trải nghiệm mua sắm và gia tăng khả năng kết nối giữa thương hiệu với người tiêu dùng.

Cùng với phát triển thị trường, các chương trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng là những cấu phần được bà Nguyễn Mai Chi – Giám đốc Cấp cao Khối Kinh doanh Nội địa kiêm Giám đốc Hoạch định Chiến lược đưa vào trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để đồng bộ với quá trình tái định vị thương hiệu.

Đổi mới hệ thống phân phối, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành là những động lực tạo dựng giá trị dài hạn của Vinamilk. - Ảnh: Vi Nam

Với Vinamilk, giá trị dài hạn được vun đắp từ chất lượng của các quyết định quản trị, hiệu quả trong từng hoạt động kinh doanh và khả năng chuyển hóa những cơ hội của thị trường thành kết quả cụ thể. Đó là nền tảng mà bà Mai Kiều Liên và các thế hệ nhân sự kế thừa trong tương lai của Vinamilk tiếp tục bồi đắp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và ngày càng gia tăng giá trị cho cổ đông.