Vinamilk tăng trưởng doanh thu, tiếp tục được vinh danh trong và ngoài nước

Đổi mới danh mục sản phẩm và tăng cường trải nghiệm, tiếp cận người tiêu dùng giúp Vinamilk tiếp tục tăng trưởng doanh thu quý 3. Ảnh: Vi Nam

Doanh thu trong nước và quốc tế cùng tăng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3-2026, với doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.465 tỉ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.962 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 53.461 tỉ đồng, tăng 14,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.605 tỉ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp quý 3 đạt 41,4%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ do chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, chỉ số này đạt 42,5%, tăng 1,2 điểm phần trăm.

Doanh thu thuần thị trường trong nước quý 3 đạt 14.718 tỉ đồng, tăng 8,8%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 41.313 tỉ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Vinamilk cũng đã vượt mốc 1.000 cửa hàng trên toàn quốc, góp phần mở rộng độ phủ và tăng cường khả năng kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

Mặt khác, hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng vào kết quả chung của doanh nghiệp. Doanh thu thuần thị trường nước ngoài quý 3 đạt 3.747 tỉ đồng, tăng 8,3%; lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 12.148 tỉ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ.

Theo Vinamilk, trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, doanh nghiệp phối hợp với các đối tác để điều chỉnh kế hoạch cung ứng, giao hàng và vận hành theo diễn biến từng thị trường. Lũy kế đến nay, công ty đã xuất khẩu sản phẩm đến 67 thị trường quốc tế.

Không ngừng nâng chuẩn sản phẩm

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, doanh nghiệp đang điều chỉnh danh mục sản phẩm theo hướng trẻ hóa và phát triển các dòng sản phẩm cao cấp, đáp ứng những nhu cầu dinh dưỡng như cao đạm, ít đường, không lactose và dinh dưỡng chuyên biệt.

"Ông lớn" ngành sữa tiên phong cho ra mắt các sản phẩm là xu hướng nổi trội trên thế giới được người tiêu dùng đón nhận. Ảnh: Vi Nam

"Đổi mới sáng tạo và chuyên biệt hóa sản phẩm bám sát nhu cầu người tiêu dùng là động lực phát triển của doanh nghiệp. Công ty luôn chủ động đón đầu các xu hướng tiêu dùng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng", ông Trí cho biết.

Gần đây, Vinamilk cải tiến dòng sữa Flex với hình ảnh mới, không chứa lactose, giàu canxi và bổ sung đạm, hướng đến người tiêu dùng trẻ. Doanh nghiệp cũng giới thiệu một số sản phẩm, quy cách mới như sữa chua ăn Star dạng lốc 4 hộp kết hợp hai vị và sữa chua uống sệt tiệt trùng ít đường dạng túi.

Bên cạnh việc điều chỉnh danh mục sản phẩm, doanh nghiệp cho biết tiếp tục đầu tư nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất.

Vinamilk Optimum Gold là một trong những sản phẩm được doanh nghiệp giới thiệu với công thức ứng dụng phức hợp 6 HMO. Đây là nhóm dưỡng chất có trong sữa mẹ, được nghiên cứu về vai trò hỗ trợ hệ tiêu hóa và hàng rào bảo vệ tự nhiên của trẻ.

Vinamilk Optimum Gold, sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng 6 HMO, được vinh danh Thương hiệu của năm tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027. Ảnh: Desmond Liu

Tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027 (World Branding Awards 2026 - 2027) diễn ra ở Vương quốc Anh, Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm (Brand of the Year). Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam chiến thắng ở hạng mục sữa công thức trẻ em.

Dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, doanh nghiệp cũng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Mai Kiều Liên là nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam duy nhất ba năm liên tiếp được Fortune vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất Châu Á và Vinamilk liên tục trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra tại TP.HCM đầu tháng 11, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên tiếp tục được Fortune vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á. Đây là năm thứ ba liên tiếp bà có tên trong danh sách, đồng thời là nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đạt thành tích này.

Vinamilk cũng tiếp tục góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune.

Các kết quả kinh doanh và danh hiệu được công bố trong năm 2026 diễn ra trong bối cảnh Vinamilk tiếp tục điều chỉnh danh mục sản phẩm, mở rộng thị trường và hệ thống phân phối. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào đổi mới sản phẩm, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước lẫn quốc tế.