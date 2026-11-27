Năm 2025, giá trị gia tăng bình quân trên mỗi lao động của Vinamilk đạt gần 2,6 tỉ đồng, cao gấp 10,6 lần năng suất lao động bình quân cả nước.- Ảnh: DNCC

Giá trị gia tăng trên mỗi lao động đạt gần 2,6 tỉ đồng

Năm 2025, mỗi lao động tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tạo ra bình quân gần 2,6 tỷ đồng giá trị gia tăng, tương đương khoảng 104.000 USD. Con số này đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh nâng cao năng suất lao động đang là một trong những yêu cầu quan trọng để cải thiện chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính riêng của Vinamilk, tổng doanh thu năm 2025 của Vinamilk đạt 53.044 tỉ đồng. Giá trị gia tăng đạt 14.594 tỉ đồng, trong khi quy mô lao động bình quân là 5.614 người. Tính theo giá trị gia tăng trên mỗi lao động, năng suất lao động đạt khoảng 2.599,6 triệu đồng/người/năm.

Giá trị gia tăng được xác định bằng doanh thu trừ chi phí trung gian, gồm nguyên vật liệu và các dịch vụ mua ngoài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khác với doanh thu, chỉ tiêu này phản ánh phần giá trị được tạo thêm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, qua đó cho thấy hiệu quả sử dụng nguồn lực lao động.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 4 và năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năng suất lao động bình quân của Việt Nam đạt khoảng 245 triệu đồng/lao động, tương đương 9.809 USD/lao động. Đối chiếu trên cơ sở giá trị gia tăng bình quân mỗi lao động, năng suất của Vinamilk cao gấp khoảng 10,6 lần mức bình quân của nền kinh tế.

Dù có sự khác biệt về đặc thù ngành nghề, trình độ công nghệ và mức độ đầu tư vốn so với bình quân nền kinh tế, kết quả này vẫn cho thấy năng lực tạo ra giá trị gia tăng trên mỗi lao động ở mức cao của Vinamilk.

Năng suất lao động tăng hơn 17% trong 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vinamilk tiếp tục ghi nhận sự cải thiện về giá trị tạo ra trên mỗi lao động.

Theo số liệu của doanh nghiệp, doanh thu đạt 44.844 tỉ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị gia tăng đạt 12.170 tỉ đồng, tăng 16,02%.

Tính bình quân trên mỗi lao động, giá trị gia tăng đạt 2.197 triệu đồng, tăng 17,33%. Lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi lao động đạt 1.758 triệu đồng, tăng 20,85% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu được tính trên cùng phạm vi công ty mẹ và so sánh với cùng kỳ năm trước. Kết quả cho thấy giá trị gia tăng và lợi nhuận tạo ra trên mỗi lao động đều tăng nhanh hơn doanh thu, phản ánh sự cải thiện về hiệu quả hoạt động trong kỳ.

Các chỉ tiêu được tính trên cùng phạm vi công ty mẹ và so sánh với cùng kỳ năm trước, cho thấy hiệu quả tạo ra giá trị và lợi nhuận trên mỗi lao động tiếp tục được cải thiện. Đây là một tín hiệu tích cực khi doanh nghiệp vừa phải đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa duy trì yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất phải liên tục cân đối giữa chi phí, đầu tư và áp lực cạnh tranh, việc duy trì tăng trưởng đi đôi với nâng cao năng suất lao động là nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn.

Hệ thống nhà máy hiện đại, ứng dụng công nghệ và tự động hóa góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Vinamilk. - Ảnh: Vi Nam

50 năm đầu tư cho năng suất và năng lực cạnh tranh

Năng suất lao động cao không hình thành trong một sớm một chiều. Với Vinamilk, đó là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn vào công nghệ, cơ sở hạ tầng, quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong suốt 50 năm.

Từ những nhà máy tiếp quản sau ngày đất nước thống nhất, trong điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế, Vinamilk từng bước làm chủ công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền và xây dựng hệ thống sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp đã phát triển hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại, hình thành nền tảng sản xuất quy mô lớn với mức độ ứng dụng công nghệ và tự động hóa ngày càng cao.

Một trong những cơ sở sản xuất quy mô lớn là Nhà máy Sữa Việt Nam tại Bình Dương, có công suất thiết kế 800 triệu lít sữa mỗi năm. Nhà máy ứng dụng hệ thống quản lý sản xuất tự động, công nghệ chế biến và kho thông minh nhằm tối ưu quy trình vận hành, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Song hành với đầu tư công nghệ là quá trình phát triển nguồn nhân lực. Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và người lao động có khả năng vận hành, quản lý và làm chủ những hệ thống hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năng lực sản xuất và quản trị được tích lũy qua nhiều thập kỷ cũng là nền tảng để Vinamilk không ngừng mở rộng thị trường quốc tế. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu lũy kế hơn 3,9 tỉ USD. Vinamilk thuộc Top 36 công ty sữa lớn nhất thế giới xét theo doanh thu và được Brand Finance ghi nhận là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.

Công nghệ hiện đại cùng đội ngũ nhân sự có trình độ là nền tảng giúp Vinamilk không ngừng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. - Ảnh: Vi Nam

Sau 50 năm phát triển, năng suất lao động là một trong những thước đo cho thấy chiều sâu tăng trưởng của Vinamilk. Từ đầu tư công nghệ, hiện đại hóa sản xuất đến phát triển nguồn nhân lực, những nỗ lực này đang góp phần nâng cao giá trị tạo ra trên mỗi lao động, tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.