Viettel bán dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam, giá từ 1,59 triệu đồng - Ảnh: CẨM THỦY

Ngày 26-11, Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại thị trường Việt Nam.

Chi phí đầu tư ban đầu gần 10,9 triệu đồng

Khác với cáp quang hay trạm phát sóng di động 4G, 5G truyền thống, Starlink vận hành dựa trên hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO), cho phép thiết lập kết nối trực tiếp từ không gian mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm thu phát tại điểm sử dụng.

Trong điều kiện tiêu chuẩn, dịch vụ đạt tốc độ tải xuống trên 400 Mbps với độ trễ dao động 20 - 50ms, đáp ứng tốt các tác vụ đòi hỏi băng thông ổn định như họp trực tuyến, giám sát camera từ xa hay truyền dữ liệu trực tiếp từ hiện trường.

Về chi phí thương mại, Viettel áp dụng mức giá ưu đãi giai đoạn đầu cho bộ thiết bị đầu cuối chính hãng từ 9,3 triệu đồng và giá cước thuê bao từ 1,59 triệu đồng/tháng. Như vậy, khách hàng cần chi tối thiểu 10,89 triệu đồng cho thiết bị và tháng sử dụng đầu tiên.

Nhà mạng hiện phân phối 3 dòng thiết bị kèm 2 nhóm gói cước chính: nhóm gói trong nước (Local) phục vụ nhu cầu trên đất liền và vùng biển ven bờ; nhóm gói quốc tế và hàng hải (Global) chuyên biệt cho tàu thuyền đánh bắt xa bờ, tàu vận tải và giàn khoan di chuyển ngoài khơi.

Người dùng có thể tự lắp đặt hoặc thuê dịch vụ kỹ thuật tận nơi, đồng thời được hưởng chế độ bảo hành chính hãng, xuất hóa đơn tài chính đầy đủ và hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Việt 24/7.

Nhắm đến "vùng trắng" viễn thông và đường truyền dự phòng

Dưới góc độ ứng dụng kinh tế và vận hành, sự tham gia của Internet vệ tinh giúp giải quyết bài toán kết nối tại những khu vực địa hình chia cắt, miền núi, hải đảo - nơi chi phí kéo cáp quang quá lớn hoặc bất khả thi.

Các trang trại nông nghiệp công nghệ cao, khu nghỉ dưỡng biệt lập, công trường xây dựng mới hay các đoàn khảo sát có thể thiết lập mạng lưới tức thì bằng nguồn điện linh hoạt từ pin dự phòng hoặc năng lượng mặt trời.

Bên cạnh vai trò đường truyền chính ở vùng sâu vùng xa, Starlink còn được định vị là phương án dự phòng chiến lược cho các nhà máy, cơ sở y tế, trung tâm điều hành doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro đứt gãy dữ liệu.

Trong các tình huống thiên tai, bão lũ hoặc sạt lở làm tê liệt hạ tầng viễn thông mặt đất, hệ thống này giúp chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ duy trì liên lạc thông suốt.

Đại diện Viettel Telecom nhận định việc bổ sung mảnh ghép Internet vệ tinh giúp hoàn thiện hệ sinh thái kết nối đa tầng từ mặt đất lên không gian, cho phép doanh nghiệp và người dân linh hoạt kết hợp nhiều phương thức truyền dẫn tùy theo bài toán chi phí và đặc thù địa bàn hoạt động.

Trước đó, nhà mạng này đã ký hợp đồng hợp tác thương mại với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam vào cuối tháng 9 và được Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng trên phạm vi toàn quốc hôm 16-11.