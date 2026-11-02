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Internet Starlink tại Bạch Long Vĩ ‘chạy mượt’ trong gió mùa cấp 7-8

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Gió mùa đông bắc mạnh cấp 7-8 tràn qua, hệ thống Internet vệ tinh Starlink tại đặc khu Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng vẫn đảm bảo duy trì kết nối liên tục với tốc độ trung bình 300-350 Mbps.

Internet Starlink tại Bạch Long Vĩ ‘chạy mượt’ trong gió mùa cấp 7-8 - Ảnh 1.

Trong điều kiện gió mùa cấp 7-8, Internet vệ tinh của Starlink tại đặc khu Bạch Long Vĩ vẫn đảm bảo thông suốt - Ảnh: H. BIÊN

Hệ thống đường truyền Internet vệ tinh Starlink được kỳ vọng sẽ giúp người dân, cán bộ trên hòn đảo tiền tiêu thuận lợi hơn trong quá trình chuyển đổi số, liên lạc thông tin.

Internet thông suốt giữa gió mùa cấp 7-8

Ngày 2-11, thông tin từ UBND đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết đơn vị vừa phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Starlink, sau gần hai tuần vận hành thử nghiệm.

Đây được xem là giải pháp bổ sung hạ tầng viễn thông cho địa bàn đảo xa, nơi việc duy trì kết nối thông tin thường chịu tác động không nhỏ từ điều kiện thời tiết và đặc thù địa lý.

Hệ thống Starlink được lắp đặt tại 4 địa điểm gồm trụ sở Đảng ủy đặc khu, trụ sở UBND đặc khu, hội trường Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và khu vực quảng trường - cổng chào trung tâm đặc khu.

Qua vận hành thử nghiệm, tốc độ truy cập tại các điểm lắp đặt đạt 300 đến hơn 400 Mbps, tùy vị trí và thời điểm đo kiểm. Phạm vi phủ sóng WiFi đạt khoảng 35 - 50m tính từ vị trí đặt thiết bị.

Đáng chú ý, trong hai ngày 27 và 28-10, khi Bạch Long Vĩ chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc mạnh cấp 7-8 kèm mưa rào nhẹ, hệ thống vẫn hoạt động liên tục, không bị gián đoạn. Tốc độ trung bình trong thời điểm này đạt 300-350 Mbps.

Anh Lê Văn Hoàn, công tác tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu Bạch Long Vĩ, cho biết trước đây đường truyền Internet thường xuyên bị nghẽn, nhất là khi thời tiết xấu, nhiều ngư dân vào bờ khiến lượng người truy cập tăng cao.

Từ khi có hệ thống mới, tốc độ truy cập được cải thiện, giúp cán bộ, nhân viên thuận tiện hơn trong trao đổi thông tin, xử lý văn bản và khai thác các nền tảng trực tuyến.

Internet Starlink tại Bạch Long Vĩ ‘chạy mượt’ trong gió mùa cấp 7-8 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink - Ảnh: TIẾN THẮNG

Bổ sung hạ tầng số cho đảo tiền tiêu

Không chỉ phục vụ nhu cầu truy cập Internet thông thường, đường truyền ổn định còn có ý nghĩa đối với công tác quản lý địa bàn biển đảo. 

Bạch Long Vĩ là nơi có đông ngư dân và phương tiện hoạt động trên biển, do đó việc duy trì thông tin liên lạc có vai trò quan trọng trong trao đổi giữa các lực lượng, quản lý tàu thuyền, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Việc bổ sung kết nối Internet qua vệ tinh cũng tạo thêm phương thức duy trì thông tin trong những tình huống thời tiết bất lợi, hỗ trợ hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và quá trình tiếp cận các dịch vụ số của người dân.

Ông Bùi Trung Tiến, Bí thư Đảng ủy đặc khu Bạch Long Vĩ, đánh giá việc lắp đặt hệ thống Internet vệ tinh Starlink rất thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trước đó ngày 8-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam triển khai 10 thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh tại hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

Trong giai đoạn đầu, Bạch Long Vĩ được bố trí 4 thiết bị, Cát Hải có 6 thiết bị, kèm theo 6 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Internet vệ tinh.

Tại Cát Hải, các thiết bị được bố trí ở trụ sở UBND đặc khu, bến tàu Việt Hải, bến tàu Gia Luận và các trạm Quai Tơ, Vạn Tả, Trà Báu.

Ngày 14-10, tỉ phú Elon Musk - nhà sáng lập Tập đoàn SpaceX - cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội X thông tin Hải Phòng triển khai Internet vệ tinh Starlink tại hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

Kèm bài đăng, ông Musk viết: "Starlink brings Internet access to remote places" (Starlink mang Internet đến những nơi xa xôi).

Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, cho thấy sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với chương trình đưa Internet vệ tinh đến các địa bàn biển đảo của Hải Phòng.

Internet Starlink tại Bạch Long Vĩ ‘chạy mượt’ trong gió mùa cấp 7-8 - Ảnh 3.Tỉ phú Elon Musk đăng thông tin trên mạng X: Hải Phòng đưa Internet vệ tinh ra đảo xa

Tỉ phú Elon Musk chia sẻ thông tin Hải Phòng hợp tác với Starlink đưa Internet vệ tinh đến các khu vực lõm sóng tại Cát Hải và Bạch Long Vĩ, với 10 thiết bị được triển khai trong giai đoạn đầu.

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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: gió mùa Hải Phòng Bạch Long Vĩ Starlink internet

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