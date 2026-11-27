Ngày 27-11, tại họp báo công bố lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), ông Vũ Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, cho biết lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào đầu tháng 12-2026 tại TP.HCM, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước, các dự án khu công nghiệp VSIP thế hệ mới sẽ được công bố.
Sau 30 năm hợp tác phát triển Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (1996-2026), từ khu công nghiệp VSIP đầu tiên tại TP.HCM (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), tới nay mô hình khu công nghiệp VSIP đã được nhân rộng ra 19 tỉnh, thành phố, với tổng cộng 31 dự án.
Chuyển sang mô hình khu công nghiệp thế hệ mới
Ông Vinh cho biết lãnh đạo cấp cao hai nước tại các cuộc làm việc trước đây đã đặt ra mục tiêu vào dịp kỷ niệm 30 năm hợp tác sẽ có tối thiểu 30 khu công nghiệp VSIP trong cả nước. Tới nay mục tiêu này đã đạt được, thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, đồng thời cho thấy sự phát triển của môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Cũng tại họp báo, ông Sean Lim - Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nhấn mạnh sau 30 năm phát triển, các khu công nghiệp VSIP được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế thệ mới "VSIP 2.0".
Với định hướng công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu, R&D và đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, năng lượng xanh…
Qua đó, các khu công nghiệp thế hệ mới sẽ được kiến tạo mang lại giá trị nhiều hơn cho cộng đồng, nhà đầu tư và người lao động, người dân.
Tiêu biểu như tại Khu công nghiệp VSIP 3 (TP.HCM), VSIP đã phối hợp với các tập đoàn lớn như LEGO triển khai các nhà máy sử dụng năng lượng tái tạo, điện năng lượng mặt trời áp mái, pin lưu trữ năng lượng.
Các trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm sản xuất tiên tiến với sự hợp tác của các trường đại học cũng được hình thành, giúp các doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất, tăng năng suất và sức cạnh tranh quốc tế. Các nội dung này gắn với đề án phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM đang được triển khai.
VSIP thu hút đầu tư hơn 32 tỉ USD, tạo hơn 1 triệu việc làm
Tại họp báo, trả lời câu hỏi về các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, triển khai nhà ở an sinh xã hội cho người lao động, đại diện VSIP cho biết các khu công nghiệp đã và đang triển khai đều bám sát quy hoạch, có "hệ sinh thái" từ trường đại học, các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại để chuyên gia, người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài.
Đối với các chính sách, thủ tục hành chính để phát triển khu công nghiệp cũng được cơ quan chức năng quan tâm, có các mô hình, cách làm hay để các dự án được triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả.
Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) ra đời từ ý tưởng, chỉ đạo của Chính phủ hai nước. Trong các cuộc làm việc của lãnh đạo hai bên thời gian gần đây đều đánh giá cao hiệu quả của mô hình khu công nghiệp VSIP, định hướng mở rộng ra cả nước.
Đối tác được hai bên giao hợp tác để phát triển liên doanh, phía Việt Nam là Tập đoàn Becamex (thuộc UBND tỉnh Bình Dương trước đây, nay thuộc UBND TP.HCM) và phía Singapore là Sembcorp Development dẫn đầu. Từ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, đã mở rộng thị trường, thu hút được dòng vốn đầu tư lớn.
Theo VSIP, tới nay, các khu công nghiệp VSIP đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều tập đoàn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn. Tổng vốn đầu tư đã thu hút tại các khu công nghiệp VSIP hơn 32 tỉ USD, tạo ra hơn 1 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.
Danh sách 19 tỉnh, thành có Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)
Khu vực
Tỉnh/Thành phố
Dự án
Miền Bắc
Tỉnh Lạng Sơn
1
VSIP Lạng Sơn
Thành phố Bắc Ninh
2
VSIP Bắc Ninh I
3
VSIP Bắc Ninh II
Thành phố Quảng Ninh
4
VSIP Quảng Ninh
Thành phố Hải Phòng
5
VSIP Hải Dương
6
VSIP Hải Phòng
7
VSIP Hải Phòng II
Tỉnh Hưng Yên
8
VSIP Thái Bình
Thủ đô Hà Nội
9
Khu công nghệ cao Phù Đổng
Tỉnh Ninh Bình
10
VSIP Nam Định
11
Khu công nghệ cao Hà Nam
Miền Trung
Tỉnh Nghệ An
12
VSIP Nghệ An I
13
VSIP Nghệ An II
14
VSIP Nghệ An III
15
VSIP Nghệ An IV
Tỉnh Hà Tĩnh
16
VSIP Hà Tĩnh
Tỉnh Quảng Trị
17
Khu công nghiệp Quốc tế Quảng Trị
Thành phố Huế
18
VSIP Huế
Thành phố Đà Nẵng
19
VSIP Đà Nẵng
20
VSIP Đà Nẵng FTZ (đang xin cấp phép)
Tỉnh Quảng Ngãi
21
VSIP Quảng Ngãi I
22
VSIP Quảng Ngãi II
Tỉnh Gia Lai
23
Becamex VSIP Bình Định
Tỉnh Khánh Hòa
24
Becamex VSIP Khánh Hòa
Tỉnh Lâm Đồng
25
Becamex VSIP Bình Thuận
Miền Nam
Tỉnh Tây Ninh
26
Khu công nghiệp Thạnh Đức 1 (đang xin cấp phép)
TP.HCM
27
VSIP I - Bình Dương
28
VSIP II - Bình Dương
29
VSIP III - Bình Dương
30
VSIP IV - Bình Dương
Thành phố Cần Thơ
31
VSIP Cần Thơ
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