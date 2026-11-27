Hai Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) Vũ Quang Vinh và Sean Lim (từ phải qua) đồng chủ trì họp báo ngày 27-11 - Ảnh: T.T.

Ngày 27-11, tại họp báo công bố lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), ông Vũ Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, cho biết lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào đầu tháng 12-2026 tại TP.HCM, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước, các dự án khu công nghiệp VSIP thế hệ mới sẽ được công bố.

Sau 30 năm hợp tác phát triển Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (1996-2026), từ khu công nghiệp VSIP đầu tiên tại TP.HCM (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), tới nay mô hình khu công nghiệp VSIP đã được nhân rộng ra 19 tỉnh, thành phố, với tổng cộng 31 dự án.

Chuyển sang mô hình khu công nghiệp thế hệ mới

Ông Vinh cho biết lãnh đạo cấp cao hai nước tại các cuộc làm việc trước đây đã đặt ra mục tiêu vào dịp kỷ niệm 30 năm hợp tác sẽ có tối thiểu 30 khu công nghiệp VSIP trong cả nước. Tới nay mục tiêu này đã đạt được, thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, đồng thời cho thấy sự phát triển của môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Cũng tại họp báo, ông Sean Lim - Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nhấn mạnh sau 30 năm phát triển, các khu công nghiệp VSIP được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế thệ mới "VSIP 2.0".

Với định hướng công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu, R&D và đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, năng lượng xanh…

Qua đó, các khu công nghiệp thế hệ mới sẽ được kiến tạo mang lại giá trị nhiều hơn cho cộng đồng, nhà đầu tư và người lao động, người dân.

Tiêu biểu như tại Khu công nghiệp VSIP 3 (TP.HCM), VSIP đã phối hợp với các tập đoàn lớn như LEGO triển khai các nhà máy sử dụng năng lượng tái tạo, điện năng lượng mặt trời áp mái, pin lưu trữ năng lượng.

Các trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm sản xuất tiên tiến với sự hợp tác của các trường đại học cũng được hình thành, giúp các doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất, tăng năng suất và sức cạnh tranh quốc tế. Các nội dung này gắn với đề án phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM đang được triển khai.

Nhà xưởng xây sẵn tại Khu công nghiệp VSIP III, TP.HCM - Ảnh: T.T.

VSIP thu hút đầu tư hơn 32 tỉ USD, tạo hơn 1 triệu việc làm

Tại họp báo, trả lời câu hỏi về các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, triển khai nhà ở an sinh xã hội cho người lao động, đại diện VSIP cho biết các khu công nghiệp đã và đang triển khai đều bám sát quy hoạch, có "hệ sinh thái" từ trường đại học, các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại để chuyên gia, người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài.

Đối với các chính sách, thủ tục hành chính để phát triển khu công nghiệp cũng được cơ quan chức năng quan tâm, có các mô hình, cách làm hay để các dự án được triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả.

Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) ra đời từ ý tưởng, chỉ đạo của Chính phủ hai nước. Trong các cuộc làm việc của lãnh đạo hai bên thời gian gần đây đều đánh giá cao hiệu quả của mô hình khu công nghiệp VSIP, định hướng mở rộng ra cả nước.

Đối tác được hai bên giao hợp tác để phát triển liên doanh, phía Việt Nam là Tập đoàn Becamex (thuộc UBND tỉnh Bình Dương trước đây, nay thuộc UBND TP.HCM) và phía Singapore là Sembcorp Development dẫn đầu. Từ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, đã mở rộng thị trường, thu hút được dòng vốn đầu tư lớn.

Theo VSIP, tới nay, các khu công nghiệp VSIP đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều tập đoàn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn. Tổng vốn đầu tư đã thu hút tại các khu công nghiệp VSIP hơn 32 tỉ USD, tạo ra hơn 1 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Để hướng tới mục tiêu sản xuất xanh, bền vững, VSIP và Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) khánh thành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng tại Khu công nghiệp VSIP 3, TP.HCM - Ảnh: T.T.

Danh sách 19 tỉnh, thành có Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)

Khu vực Tỉnh/Thành phố Dự án Miền Bắc Tỉnh Lạng Sơn 1 VSIP Lạng Sơn Thành phố Bắc Ninh 2 VSIP Bắc Ninh I 3 VSIP Bắc Ninh II Thành phố Quảng Ninh 4 VSIP Quảng Ninh Thành phố Hải Phòng 5 VSIP Hải Dương 6 VSIP Hải Phòng 7 VSIP Hải Phòng II Tỉnh Hưng Yên 8 VSIP Thái Bình Thủ đô Hà Nội 9 Khu công nghệ cao Phù Đổng Tỉnh Ninh Bình 10 VSIP Nam Định 11 Khu công nghệ cao Hà Nam Miền Trung Tỉnh Nghệ An 12 VSIP Nghệ An I 13 VSIP Nghệ An II 14 VSIP Nghệ An III 15 VSIP Nghệ An IV Tỉnh Hà Tĩnh 16 VSIP Hà Tĩnh Tỉnh Quảng Trị 17 Khu công nghiệp Quốc tế Quảng Trị Thành phố Huế 18 VSIP Huế Thành phố Đà Nẵng 19 VSIP Đà Nẵng 20 VSIP Đà Nẵng FTZ (đang xin cấp phép) Tỉnh Quảng Ngãi 21 VSIP Quảng Ngãi I 22 VSIP Quảng Ngãi II Tỉnh Gia Lai 23 Becamex VSIP Bình Định Tỉnh Khánh Hòa 24 Becamex VSIP Khánh Hòa Tỉnh Lâm Đồng 25 Becamex VSIP Bình Thuận Miền Nam Tỉnh Tây Ninh 26 Khu công nghiệp Thạnh Đức 1 (đang xin cấp phép) TP.HCM 27 VSIP I - Bình Dương 28 VSIP II - Bình Dương 29 VSIP III - Bình Dương 30 VSIP IV - Bình Dương Thành phố Cần Thơ 31 VSIP Cần Thơ