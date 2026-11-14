Việt Nam rà soát hạ tầng kỹ thuật sau sự cố đình chỉ bay toàn quốc của Mỹ

Hành khách chờ đợi tại sân bay LaGuardia, New York (Mỹ) - Ảnh: AP

Dù Mỹ đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ cất cánh trên toàn quốc nhưng quyết định hủy, hoãn trước đó với hàng ngàn chuyến bay vẫn tiếp tục gây xáo trộn hoạt động hàng không tại nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã rà soát hạ tầng kỹ thuật, củng cố hệ thống dự phòng nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố tương tự.

Hàng loạt sân bay bị ảnh hưởng

Theo Global News ngày 14-11, sự cố kiểm soát không lưu tại Mỹ đã gây gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay Canada, trong đó có Toronto, Vancouver, Edmonton, Montreal và Calgary.

Tại sân bay quốc tế Toronto Pearson, nhà chức trách tăng cường nhân sự hỗ trợ hành khách, đặc biệt tại khu vực khởi hành đi Mỹ, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không bố trí chỗ đỗ máy bay để ứng phó với tình trạng gián đoạn hoạt động.

Hãng Air Canada quyết định hủy các chuyến bay còn lại giữa Canada và Mỹ trong ngày 13-11.

Tại châu Âu, cơ quan điều phối không lưu Eurocontrol phải tạm dừng một số chuyến bay đến Mỹ. Hãng Aer Lingus của Ireland cho biết các chuyến bay khởi hành từ Mỹ bị chậm, trong khi sân bay Dublin cảnh báo lịch bay xuyên Đại Tây Dương có thể tiếp tục xáo trộn.

Ở châu Á, sân bay Haneda tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 14-11 thông báo một số chuyến bay đến và đi từ nước này chịu ảnh hưởng, đồng thời khuyến cáo hành khách kiểm tra lịch trình với hãng hàng không.

Tại Thái Lan, dù chưa ghi nhận gián đoạn trực tiếp, Bộ Giao thông nước này đã yêu cầu cơ quan điều hành không lưu AEROTHAI rà soát hệ thống dự phòng, an ninh mạng và phương án ứng phó khẩn cấp.

Trong khi đó, sân bay Sydney (Úc) phải tạm giữ các chuyến bay đến Mỹ trên mặt đất trước khi cho phép hoạt động trở lại.

Theo dữ liệu từ Cirium, ít nhất 827 chuyến bay phải chuyển hướng trong thời gian xảy ra sự cố, trong đó 670 chuyến quay về sân bay xuất phát.

Kíp trực Kiểm soát không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài - Ảnh: VATM

Việt Nam rà soát hệ thống, đề phòng sự cố diện rộng

Sau sự cố gián đoạn hệ thống kiểm soát không lưu khiến hàng loạt chuyến bay tại Mỹ bị ảnh hưởng, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết đã rà soát hạ tầng kỹ thuật, củng cố hệ thống dự phòng và tăng cường các phương án ứng phó sự cố trên diện rộng.

Ngày 14-11, đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết sự cố xảy ra tại Mỹ ngày 13-11 là bài học đáng chú ý về những rủi ro trong vận hành hệ thống không lưu, đặc biệt khi hạ tầng công nghệ ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối và xử lý dữ liệu.

Theo VATM, một trong những yêu cầu quan trọng nhất là bảo đảm hệ thống dự phòng phải thực sự độc lập với hệ thống chính. Nếu hai hệ thống cùng sử dụng một tuyến cáp, thiết bị hoặc hạ tầng truyền dẫn, sự cố tại một điểm có thể khiến cả hai đồng thời ngừng hoạt động.

Để hạn chế nguy cơ này, VATM đang triển khai mạng dự phòng nhiều lớp, kết hợp cáp quang với hệ thống thông tin vệ tinh VSAT dùng riêng, đồng thời thường xuyên kiểm tra tính độc lập của các tuyến truyền dẫn.

Về hạ tầng, doanh nghiệp đã đầu tư thay thế 10 hệ thống radar thế hệ mới, nâng cấp Trung tâm Kiểm soát đường dài TP.HCM sau hơn 20 năm khai thác và tiếp tục hiện đại hóa hệ thống quản lý không lưu tại Hà Nội.

Đáng chú ý, VATM cho rằng rủi ro không chỉ nằm ở việc hệ thống ngừng hoạt động mà còn ở tình huống thiết bị vẫn vận hành nhưng dữ liệu truyền về bị sai lệch.

Do đó, đơn vị đang phát triển Trung tâm điều hành mạng số nhằm giám sát chất lượng dữ liệu, phát hiện sớm những bất thường về đường truyền, radar và hệ thống liên lạc để kịp thời chuyển sang phương án dự phòng.

Cùng với giải pháp kỹ thuật, Trung tâm Quản lý luồng không lưu duy trì hoạt động 24/7, sẵn sàng điều chỉnh giờ cất cánh, phân bổ năng lực khai thác và điều tiết đường bay khi xảy ra tình huống bất thường.

Về an ninh mạng, VATM khẳng định các hệ thống điều hành bay trọng yếu được cô lập với Internet, kiểm soát kết nối bằng tường lửa chuyên dụng. Đơn vị cũng triển khai mô hình giám sát hạ tầng kỹ thuật và an ninh mạng tích hợp, hoạt động liên tục 24/7.

Đặc biệt, trong quá trình chuyển đổi công nghệ, mọi thay đổi về phần mềm, cấu hình và hệ thống mạng đều phải được đánh giá rủi ro, thử nghiệm song song và có phương án khôi phục cấu hình cũ nếu phát sinh sự cố.

Về lâu dài, VATM tiếp tục nghiên cứu giám sát tàu bay bằng vệ tinh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo trì dự báo và điều tiết luồng không lưu.

Hàng ngàn hành khách tiếp tục mắc kẹt Dù Mỹ đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ cất cánh từ 20h15 ngày 13-11 (giờ miền Đông Mỹ, tức 8h15 ngày 14-11 giờ Việt Nam), hàng ngàn hành khách vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng hủy, hoãn chuyến kéo dài. Theo CNN, khoảng 15.000 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn trong ngày 13-11 (giờ Mỹ). Đến tối cùng ngày, hơn 700 chuyến bay dự kiến khai thác ngày 14-11 cũng đã bị hủy, cho thấy tác động dây chuyền chưa chấm dứt. Tại nhiều sân bay, hành khách phải chờ hàng giờ trên máy bay hoặc trong nhà ga. Một số sân bay không còn đủ vị trí đỗ để tiếp nhận thêm máy bay chuyển hướng. Theo AP, tính đến sáng 14-11 (giờ Mỹ), hơn 2.000 chuyến bay tiếp tục bị hủy. Nhiều hành khách phải thay đổi lịch trình, tìm phương tiện di chuyển thay thế hoặc qua đêm tại khách sạn để chờ chuyến bay mới. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết việc khôi phục năng lực khai thác sẽ mất thời gian. Các hãng hàng không cũng phải sắp xếp lại máy bay và phi hành đoàn sau nhiều giờ đình chỉ bay. Theo các chuyên gia hàng không, gián đoạn có thể kéo dài nhiều ngày.