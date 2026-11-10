Việt Nam - Nhật Bản rót gần 500 tỉ đồng cho 11 dự án bán dẫn

Lãnh đạo cấp cao chứng kiến lễ trao thỏa thuận của các đơn vị Việt Nam và Nhật Bản, ngày 9-11 - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 10-11, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết ngày 9-11, tại Tokyo, trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã trao văn kiện tài trợ 11 dự án hợp tác nghiên cứu thuộc chương trình NEXUS.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Yoshihiro Seki tham dự và chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác đồng tài trợ giữa Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST), cùng đại diện 11 nhóm nghiên cứu chung, gồm 22 nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản.

Trong giai đoạn 2025-2026, NAFOSTED và JST đã lựa chọn đồng tài trợ 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn thuộc Chương trình NEXUS, với tổng nguồn tài trợ phía Nhật Bản là 2,6 tỉ yen (tương đương khoảng 430 tỉ đồng) và phía Việt Nam là 67 tỉ đồng.

Các nhiệm vụ tập trung vào những hướng nghiên cứu như chip AI công suất thấp, linh kiện điện tử thế hệ mới, công nghệ bán dẫn, vật liệu và quy trình chế tạo bán dẫn hợp chất, công nghệ cảm biến phát hiện đột biến DNA, vật liệu bán dẫn hai chiều và thiết bị MEMS phục vụ cảm biến thông minh, năng lượng bền vững.

Năm 2027, NAFOSTED và JST đã thống nhất kế hoạch kêu gọi hợp tác nghiên cứu chung trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời triển khai chương trình đào tạo 100 tiến sĩ AI.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức hội thảo chuyên đề về "Chương trình NEXUS hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao" - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ