Việt Nam mời gọi nhà đầu tư quốc tế cùng làm chủ công nghệ

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam đang có sự chuyển dịch từ chú trọng quy mô vốn sang chất lượng - Ảnh: BTC

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 Summit ngày 3-11 tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết sự hiện diện của lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tại hội nghị cho thấy sức hút ngày càng lớn của Đông Nam Á trong nền kinh tế toàn cầu.

Sự kiện diễn ra tại TP.HCM cũng phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với triển vọng phát triển của khu vực và Việt Nam.

Những ưu tiên hợp tác với nhà đầu tư quốc tế

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt nhiều biến động địa chính trị, xu hướng chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ đang mở ra những cơ hội mới.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và những ngành có ý nghĩa chiến lược. Đáng chú ý, định hướng thu hút đầu tư đang có sự chuyển dịch, từ chú trọng quy mô vốn sang chất lượng, hiệu quả và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Thứ trưởng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu.

Trong định hướng đó, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh.

Theo ông Cận, Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc thu hút vốn đầu tư, mà hướng đến kiến tạo nền tảng cho các quan hệ hợp tác chiến lược, hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh các hướng hợp tác ưu tiên với nhà đầu tư quốc tế, trong đó chuyển từ tiếp nhận công nghệ sang cùng nghiên cứu, sáng tạo và phát triển công nghệ. Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, bán dẫn, hạ tầng số, dữ liệu, năng lượng sạch, vật liệu tiên tiến và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Việt Nam cũng mong muốn cùng doanh nghiệp trong nước kiến tạo các chuỗi giá trị mới theo hướng tự chủ, bền vững, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa và nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Chính phủ mong muốn thu hút các định chế tài chính toàn cầu, quỹ đầu tư đa quốc gia và các tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu.

"Việt Nam cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tạo điều kiện để các hoạt động hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài được triển khai hiệu quả", Thứ trưởng khẳng định.

TP.HCM muốn kết nối sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định TP.HCM sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất hợp tác cụ thể từ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế - Ảnh: BTC

Đưa thông điệp đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - cho biết TP.HCM là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, với quy mô dân số hơn 14 triệu người, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.

TP.HCM đang có thêm những điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để tạo đột phá phát triển. Các định hướng của Trung ương xác định thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng những chính sách mới được ban hành từ tháng 10-2026, sẽ tạo thêm dư địa và tính chủ động cho thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, triển khai các dự án chiến lược.

Về định hướng thu hút đầu tư, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết TP.HCM xác định một số lĩnh vực ưu tiên hợp tác với các tập đoàn và doanh nghiệp quốc tế.

Trước hết là phát triển hạ tầng và công nghệ, trong đó thành phố mong muốn thu hút các dự án quy mô lớn về hạ tầng, trung tâm dữ liệu và công nghiệp công nghệ cao; đồng thời tăng cường kết nối với các địa phương để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực và lợi thế của toàn vùng.

Thứ hai là kết nối chuỗi cung ứng, mở rộng liên kết giữa các nhà sản xuất, nhà cung ứng và doanh nghiệp dịch vụ, qua đó tạo thêm cơ hội hợp tác, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời nâng cao mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba là nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua khả năng tiếp cận nguồn vốn, nhân lực chất lượng cao, ứng dụng công nghệ, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như các giải pháp quản lý năng lượng bền vững.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng cải thiện chất lượng thông tin, dịch vụ hỗ trợ và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, thành phố mong muốn các tập đoàn quốc tế không chỉ tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thị trường TP.HCM, mà còn tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng quy mô lớn, phát triển trung tâm thương mại, trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp và nhà cung ứng nội địa.

Các diễn giả, doanh nghiệp bên lề hội nghị. Theo Fortune, 72 doanh nghiệp Việt tạo bất ngờ tại Đông Nam Á với doanh thu 177,9 tỉ USD - Ảnh: HẢI KIM

Đây là lần đầu tiên Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit được tổ chức tại Việt Nam. Trước đó, TP.HCM đã tiếp nhận hơn 30 nội dung thuộc 8 nhóm chủ đề từ các tập đoàn trong mạng lưới Fortune gửi tới, thể hiện mối quan tâm sâu sắc về định hướng thu hút đầu tư, điều kiện triển khai dự án và cơ chế đồng hành sau đối thoại.