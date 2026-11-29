Victor Vũ nhiều lần hợp tác với Phan Mạnh Quỳnh, tạo nên loạt nhạc phim gây sốt - Ảnh: FBNV

Trong clip, khi đang chụp hình cùng vợ, Victor Vũ bất ngờ nhìn thấy nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Nam đạo diễn lập tức đứng dậy chào hỏi, sau đó đến ngồi cạnh đồng nghiệp.

Tuy nhiên, dù đã ngồi cùng nhau, cả hai gần như không trò chuyện. Chứng kiến cảnh này, Đinh Ngọc Diệp không khỏi bật cười và hài hước nhận xét về tính cách của hai người.

Có bạn đọc comment trước hình ảnh trên, dẫn câu hát Mưa thì thầm của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, rằng "Tình như không nói là tình trăm năm..."

Khó hiểu trước mối quan hệ Victor Vũ, Phan Mạnh Quỳnh

Theo Đinh Ngọc Diệp, cả Victor Vũ lẫn Phan Mạnh Quỳnh đều là những người hướng nội. Mỗi lần gặp nhau, hai người gần như chẳng nói câu nào nhưng vẫn cảm thấy vui. Victor Vũ cũng đồng tình với nhận xét của vợ, cho rằng cả hai có cùng tần số nên không cần nói quá nhiều vẫn hiểu nhau.

Ngọc Diệp còn tiết lộ sự ăn ý của Victor Vũ và Phan Mạnh Quỳnh trong công việc. Cô cho biết dù ít trò chuyện khi gặp mặt, cả hai lại rất hợp nhau khi cùng làm phim và làm nhạc.

Đinh Ngọc Diệp chia sẻ khoảnh khắc hài hước giữa Victor Vũ và Phan Mạnh Quỳnh

"Hai người không nói gì hết trơn nhưng mà làm phim với làm nhạc lại rất hợp với nhau. Ngay cả lúc bàn nhạc cũng không nói gì luôn, không có một chữ nào mà không hiểu tại sao cứ hiểu nhau vậy đó" - Đinh Ngọc Diệp kể.

Trước lời nhận xét của vợ, Victor Vũ đính chính rằng hai người cũng có trao đổi, chỉ là không quá nhiều. Màn đối đáp ngắn gọn của hai vợ chồng khiến câu chuyện về những người đàn ông hướng nội càng thêm hài hước.

Victor Vũ và Phan Mạnh Quỳnh đã có nhiều dịp làm việc chung qua các phim điện ảnh. Mối duyên giữa hai người bắt đầu từ phim Người bất tử (2018).

Trong phim, Phan Mạnh Quỳnh tham gia sáng tác ca khúc Ngày chưa giông bão, do Bùi Lan Hương thể hiện. Trước đó, Victor Vũ từng chú ý đến nam nhạc sĩ sau khi nghe ca khúc Hồi ức của anh tại chương trình Sing My Song.

Đến Mắt biếc (2019), sự kết hợp của cả hai tiếp tục được khán giả đón nhận. Victor Vũ lựa chọn Có chàng trai viết lên cây, ca khúc Phan Mạnh Quỳnh đã sáng tác trước đó, làm nhạc phim.

Sắp tới, Phan Mạnh Quỳnh cũng sẽ góp giọng trong nhạc phim Thám tử Kiên 2 của Victor Vũ - Ảnh: FBNV

Nam nhạc sĩ cũng viết thêm các ca khúc Hà Lan, Từ đó và Tôi chỉ muốn nói để kể câu chuyện tình cảm của hai nhân vật Ngạn và Hà Lan. Trong quá trình thực hiện, Victor Vũ và Phan Mạnh Quỳnh còn nhiều lần trao đổi, chỉnh sửa âm nhạc để phù hợp với từng phân cảnh.

Năm 2025, cả hai tiếp tục tái hợp trong phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Phan Mạnh Quỳnh đảm nhận phần sáng tác ca khúc Lời hẹn. Đến phần 2, anh tiếp tục đồng hành cùng đạo diễn Victor Vũ trong vai trò sáng tác nhạc phim.