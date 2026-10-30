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Đặc công rừng Sác khởi quay, 'Mắt biếc' Trúc Anh tái xuất

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Không còn là đồn đoán, ê kíp Đặc công rừng Sác xác nhận Trúc Anh sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh này, đánh dấu màn trở lại của cô sau 5 năm vắng bóng.

'Mắt biếc' Trúc Anh tái xuất sau 5 năm - Ảnh 1.

Trúc Anh rạng rỡ trên phim trường Đặc công rừng Sác - Ảnh: ĐPCC

Ngày 29-10, trang fanpage Đặc công rừng Sác bất ngờ tung ảnh một phần hậu trường của phim. Đáng chú ý, trong ảnh, Trúc Anh xuất hiện rạng rỡ bên cạnh đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tại phim trường.

Fanpage phim cũng xác nhận thông tin này: "Bữa giờ mấy bà rần rần, nay tôi xác nhận luôn, Trúc Anh sẽ tái xuất màn ảnh rộng với Đặc công rừng Sác".

Dàn diễn viên Đặc công rừng Sác lộ diện

Màn trở lại của Trúc Anh nhận được nhiều sự chú ý, bởi những năm qua, nữ diễn viên gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật và ít xuất hiện trước công chúng.

Vai trò của Trúc Anh trong Đặc công rừng Sác hiện vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó, vào ngày 25-10, phim tổ chức lễ khai máy, giới thiệu dàn diễn viên gồm Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Sỹ Toàn, Lê Minh Thuấn, Lương Mạnh Hải...

'Mắt biếc' Trúc Anh tái xuất sau 5 năm - Ảnh 2.

Lễ khai máy phim Đặc công rừng Sác vào hôm 25-10 vừa qua - Ảnh: ĐPCC


Đặc công rừng Sác lấy cảm hứng từ những chiến công có thật của Đoàn 10 Đặc công rừng Sác. Đây là một trong những đơn vị chiến đấu huyền thoại của Việt Nam, gắn liền với chiến thuật tác chiến "xuất quỷ nhập thần" giữa vùng rừng ngập mặn Cần Giờ.

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Phim sẽ tái hiện một phần cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng Đặc công rừng Sác và quân đội Mỹ trên tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu, huyết mạch tiếp tế cho Sài Gòn giai đoạn năm 1966-1973.

Tại lễ khai máy, cựu chiến binh Võ Duy Tấn, Phó ban liên lạc thường trực Đoàn 10, Đặc công rừng Sác, xúc động cho biết mong ước của những chiến sĩ còn sống sót là có một phim về lực lượng này.

Ông chia sẻ: "Tôi nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, trong đó có rất nhiều người vẫn còn nằm lại dưới sông, rạch, gốc cây, ngọn cỏ".

'Mắt biếc' Trúc Anh tái xuất sau 5 năm - Ảnh 3.

Diễn viên Lê Xuân Tiền chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh tại sự kiện. Anh được dự đoán sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong Đặc công rừng Sác - Ảnh: ĐPCC

Theo biên kịch Châu Thổ, quá trình tiếp cận tư liệu về Đặc công Rừng Sác mang lại nhiều xúc động nhưng cũng đặt ra thử thách lớn cho người viết. 

Với thời lượng khoảng 100 phút, phim không thể kể hết mọi câu chuyện mà phải chọn những lát cắt tiêu biểu, qua đó khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh và cuộc đấu tranh nội tâm của con người.

Về tuyển chọn diễn viên, bà cho biết ê kíp không chỉ đòi hỏi cao về ngoại hình mà còn tìm kiếm những người có tình yêu với nhân vật và câu chuyện lịch sử. Các diễn viên trẻ đều hào hứng, tự hào khi được hóa thân thành những chiến sĩ Đặc công rừng Sác.

Đặc công rừng Sác dự kiến phát hành trong năm 2027.

'Mắt biếc' Trúc Anh tái xuất sau 5 năm - Ảnh 5.Loạt phim lịch sử sắp đổ bộ, có phim về tình báo, hoàng hậu Nam Phương, chị Võ Thị Sáu, đặc công rừng Sác

Năm 2027, màn ảnh rộng chứng kiến cuộc đổ bộ của loạt phim lấy đề tài lịch sử, chiến tranh, cách mạng.

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LAN HƯƠNG
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    Chủ đề: Trúc Anh Đặc công Rừng Sác Vũ Ngọc Đãng Mắt biếc Lương Mạnh Hải

    Dòng sự kiện: Phim Việt

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