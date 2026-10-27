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Phim về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Ngoài Nhan Phúc Vinh, còn có diễn viên Doctor X

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Ngoài các diễn viên Việt Nam, phim Viên đạn cuối cùng tái hiện cuộc đời xạ thủ Hoàng Xuân Vinh gây chú ý khi có sự góp mặt của ba diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng, trong đó có Lee Jung Eun phim Doctor X đang gây sốt màn ảnh.

- Ảnh 1.

Lee Jung Eun vào vai một người đàm phán sắc sảo và là cộng sự bất đắc dĩ của Kim Ji Won trong phim Doctor X - Ảnh: soompi

Đoàn phim Viên đạn cuối cùng (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ) vừa công bố first look poster, hé lộ hình ảnh đầu tiên.

Bộ phim lấy cảm hứng từ hành trình chinh phục huy chương vàng Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Rio 2016, dự kiến khởi chiếu Tết dương lịch 2027.

Din viên phim Doctor X đóng Viên đn cui cùng

Theo thông tin từ ê kíp, Viên đn cui cùng quy tụ dàn diễn viên hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong đó diễn viên kỳ cựu Lee Kyung Young (phim Thế giới hôn nhân, Người thy y đc, Vagabond…, nhiều lần giành giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc tại các lễ trao giải Rồng xanh, Baeksang...) đảm nhận vai huấn luyện viên Park Chung Gun.

Tài tử Jung Il Woo (phim Gia đình là s mt, Mt trăng ôm mt tri…) đảm nhận vai xạ thủ Jin Jong Oh - một trong những đối thủ lớn của Hoàng Xuân Vinh.

- Ảnh 2.

Jung Il Woo thì quá quen mặt với các mọt phim Hàn - Ảnh: Instagram Jilwww

- Ảnh 3.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (bìa phải) và hai diễn viên Hàn Quốc Lee Jung Eun (giữa), Lee Kyung Young - Ảnh: ĐPCC

Đáng chú ý có Lee Jung Eun vào vai vợ của huấn luyện viên Park. Diễn viên sinh năm 1972 từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Parasite (Ký sinh trùng), When the Camellia Blooms (Khi hoa trà nở)… Với The Light In Your Eyes, bà được xướng tên ở Baeksang danh giá tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Hiện bà đang góp mặt trong bộ phim Doctor X (Bác sĩ X) gây sốt. Trong phim này, diễn viên đóng vai quản lý Jang Hee Sook giữ vai trò lá chắn kiêm người đại diện sắt đá, luôn đứng ra đàm phán những bản hợp đồng khắc nghiệt để bảo vệ quyền lợi và giữ cho Su Jeong (Kim Ji Won) không bị cuốn vào guồng quay quyền lực.

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Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trực tiếp thị phạm môn bắn súng cho Nhan Phúc Vinh - Ảnh: ĐPCC

Phim nói về phía sau khoảnh khắc lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Theo ê kíp, sự góp mặt của dàn diễn viên hai quốc gia không chỉ góp phần tái hiện môi trường thi đấu quốc tế mà còn mở ra những mối quan hệ đan xen giữa các nhân vật.

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First look poster mở ra hình ảnh một xạ thủ ở thời khắc tập trung cao độ, khi mọi áp lực dường như dồn cả vào bàn tay đang giữ khẩu súng

Đặc biệt, câu chuyện về huấn luyện viên Park Chung Gun và các xạ thủ Việt Nam, khai thác những bất đồng ban đầu do khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, cùng quá trình từng bước xây dựng sự thấu hiểu và niềm tin trong hành trình hướng đến mục tiêu chung.

"Sự kết hợp giữa dàn diễn viên hai quốc gia cùng quá trình phối hợp với các cố vấn chuyên môn Việt Nam và Hàn Quốc góp phần tái hiện những trận đấu bắn súng đỉnh cao, nơi độ chính xác, khả năng kiểm soát tâm lý và bản lĩnh thi đấu được đặt lên hàng đầu", đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói.

Tại Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh phải đối mặt với những tuyển thủ sừng sỏ đến từ nhiều nền thể thao hàng đầu thế giới. Song anh đã làm nên điều không tưởng với tấm huy chương vàng đầu tiên và cũng là duy nhất đến hiện tại của Việt Nam.

10 năm sau, câu chuyện đằng sau khoảnh khắc lịch sử ấy lần đầu tiên được tái hiện trên màn ảnh rộng trong phim Viên đạn cuối cùng. Bộ phim của Đinh Tuấn Vũ sẽ hé lộ những áp lực, thất bại và góc khuất phía sau ánh hào quang ấy.

- Ảnh 6.Phim Viên đạn cuối cùng và những góc khuất đời xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ công bố phim ‘Viên đạn cuối cùng’ lấy cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Diễn viên Nhan Phúc Vinh đóng vai chính.

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    Chủ đề: Hoàng Xuân Vinh Nhan Phúc Vinh Viên đạn cuối cùng Doctor X Lee Jung Eun

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