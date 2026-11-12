'Thám tử Kiên 2' hé lộ chuỗi án mạng, hẹn khán giả mùng 1 Tết

Quốc Huy tiếp tục thủ vai chính trong Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim - Ảnh: ĐPCC

Ngày 12-11, đạo diễn Victor Vũ ra mắt teaser Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, hé lộ hành trình phá án tiếp theo của thám tử Kiên (Quốc Huy). Lần này, khán giả sẽ theo chân anh lần theo dấu vết của những vụ án mạng ám ảnh.

Thỏi vàng bí ẩn kéo thám tử Kiên vào vòng xoáy án mạng

Teaser mở ra loạt hình ảnh ấn tượng: con tàu với những thi thể đẫm máu, một vụ án mạng có nạn nhân bị huỷ dung nhan và chiếc hộp gỗ bị khoá chặt với những vòng xích sắt.

Lời thì thầm ám ảnh "không phải là người" khiến chuỗi án mạng trở nên khó lý giải, ẩn ý về những thế lực bí ẩn ngoài sức tưởng tượng đang đứng sau thao túng các vụ án.

Teaser Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim

Trên hành trình truy tìm sự thật, thám tử Kiên liên tiếp đối mặt với những hiện trường kỳ quái và các tình tiết ngày càng phức tạp.

Không dừng lại ở đó, anh còn vướng vào những mưu ma chước quỷ chốn quan trường. Một vị quan tìm cách gây khó dễ cho Kiên khi anh muốn điều tra giới quan lại hào phú để phá giải vụ án liên quan đến một kỹ nữ tửu lầu.

Bí mật dần hé lộ qua một thỏi vàng được đúc khắc chữ, ẩn chứa nhiều manh mối khó lý giải. Theo Kiên, "có những thế lực nằm ngoài sự hiểu biết của mình đang nhúng tay vào chuyện này".

Cuối teaser, khán giả hội ngộ với nhân vật quen thuộc đã gắn liền với hành trình phá án của thám tử Kiên từ phần phim trước: Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp).

Đinh Ngọc Diệp từng để lại dấu ấn khó quên với vai Hai Mẫn trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu - Ảnh: ĐPCC

Cảnh quay cho thấy màn tương tác thú vị giữa cô và một thương nhân (Trầm Minh Hoàng) đang rao bán thỏi vàng bí ẩn, dường như chính là thỏi vàng mà thám tử Kiên đã nhắc đến trước đó.

Hai Mẫn đưa ra mức giá 300 lạng bạc để đổi lấy thỏi vàng, với điều kiện đi kèm là câu chuyện đằng sau báu vật bí ẩn này. Có vẻ như cô đang tìm cách lần theo một manh mối quan trọng.

Đáng chú ý hơn, đứng ngay phía sau Hai Mẫn lại chính là thám tử Kiên đang cải trang thành người hầu.

Và liệu thỏi vàng đang được đấu giá này có phải là thứ đang cất giấu "lời nguyền hoàng kim" xuyên suốt cả phần phim? - Ảnh: ĐPCC

Tạo hình của Quách Ngọc Ngoan trong Thám tử Kiên 2 - Ảnh: ĐPCC

Một trong những điểm đáng chú ý của teaser là sự góp mặt của nhiều gương mặt mới bên cạnh Quốc Huy và Đinh Ngọc Diệp, gồm Quách Ngọc Ngoan, Vĩnh Đam, Lê Hoàng Long, Trầm Minh Hoàng, Rima Thanh Vy, Lê Minh Thuấn, Linh Chi, Yến My, Bảo Kha, Trà My,...

Bên cạnh yếu tố trinh thám, teaser tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng đại cảnh hoành tráng và cảnh rượt đuổi ráo riết trên những mái ngói san sát.

Liệu thỏi vàng sẽ đưa thám tử Kiên và Hai Mẫn đến gần manh mối của những vụ án, hay sẽ mở ra những điều còn bí ẩn hơn mà không ai có thể lường trước?

Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim dự kiến khởi chiếu tại rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán 2027.