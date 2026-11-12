Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

'Thám tử Kiên 2' hé lộ chuỗi án mạng, hẹn khán giả mùng 1 Tết

tác giả
HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Sau hai năm kể từ thành công của Kỳ án không đầu, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục trình làng Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, với câu chuyện kỳ bí xoay quanh thỏi vàng bí ẩn.

Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy tiếp tục phá án trong Thám tử Kiên 2 - Ảnh 1.

Quốc Huy tiếp tục thủ vai chính trong Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim - Ảnh: ĐPCC

Ngày 12-11, đạo diễn Victor Vũ ra mắt teaser Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, hé lộ hành trình phá án tiếp theo của thám tử Kiên (Quốc Huy). Lần này, khán giả sẽ theo chân anh lần theo dấu vết của những vụ án mạng ám ảnh.

Thỏi vàng bí ẩn kéo thám tử Kiên vào vòng xoáy án mạng

Teaser mở ra loạt hình ảnh ấn tượng: con tàu với những thi thể đẫm máu, một vụ án mạng có nạn nhân bị huỷ dung nhan và chiếc hộp gỗ bị khoá chặt với những vòng xích sắt.

Lời thì thầm ám ảnh "không phải là người" khiến chuỗi án mạng trở nên khó lý giải, ẩn ý về những thế lực bí ẩn ngoài sức tưởng tượng đang đứng sau thao túng các vụ án. 

Teaser Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim

Trên hành trình truy tìm sự thật, thám tử Kiên liên tiếp đối mặt với những hiện trường kỳ quái và các tình tiết ngày càng phức tạp.

TIN LIÊN QUAN

Không dừng lại ở đó, anh còn vướng vào những mưu ma chước quỷ chốn quan trường. Một vị quan tìm cách gây khó dễ cho Kiên khi anh muốn điều tra giới quan lại hào phú để phá giải vụ án liên quan đến một kỹ nữ tửu lầu.

Bí mật dần hé lộ qua một thỏi vàng được đúc khắc chữ, ẩn chứa nhiều manh mối khó lý giải. Theo Kiên, "có những thế lực nằm ngoài sự hiểu biết của mình đang nhúng tay vào chuyện này".

Cuối teaser, khán giả hội ngộ với nhân vật quen thuộc đã gắn liền với hành trình phá án của thám tử Kiên từ phần phim trước: Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp).

Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy tiếp tục phá án trong Thám tử Kiên 2 - Ảnh 2.

Đinh Ngọc Diệp từng để lại dấu ấn khó quên với vai Hai Mẫn trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu - Ảnh: ĐPCC

Cảnh quay cho thấy màn tương tác thú vị giữa cô và một thương nhân (Trầm Minh Hoàng) đang rao bán thỏi vàng bí ẩn, dường như chính là thỏi vàng mà thám tử Kiên đã nhắc đến trước đó.

Hai Mẫn đưa ra mức giá 300 lạng bạc để đổi lấy thỏi vàng, với điều kiện đi kèm là câu chuyện đằng sau báu vật bí ẩn này. Có vẻ như cô đang tìm cách lần theo một manh mối quan trọng.

Đáng chú ý hơn, đứng ngay phía sau Hai Mẫn lại chính là thám tử Kiên đang cải trang thành người hầu.

Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy tiếp tục phá án trong Thám tử Kiên 2 - Ảnh 3.

Và liệu thỏi vàng đang được đấu giá này có phải là thứ đang cất giấu "lời nguyền hoàng kim" xuyên suốt cả phần phim? - Ảnh: ĐPCC

Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy tiếp tục phá án trong Thám tử Kiên 2 - Ảnh 4.

Tạo hình của Quách Ngọc Ngoan trong Thám tử Kiên 2 - Ảnh: ĐPCC

Một trong những điểm đáng chú ý của teaser là sự góp mặt của nhiều gương mặt mới bên cạnh Quốc Huy và Đinh Ngọc Diệp, gồm Quách Ngọc Ngoan, Vĩnh Đam, Lê Hoàng Long, Trầm Minh Hoàng, Rima Thanh Vy, Lê Minh Thuấn, Linh Chi, Yến My, Bảo Kha, Trà My,...

Bên cạnh yếu tố trinh thám, teaser tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng đại cảnh hoành tráng và cảnh rượt đuổi ráo riết trên những mái ngói san sát.

Liệu thỏi vàng sẽ đưa thám tử Kiên và Hai Mẫn đến gần manh mối của những vụ án, hay sẽ mở ra những điều còn bí ẩn hơn mà không ai có thể lường trước?

Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim dự kiến khởi chiếu tại rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán 2027.

'Thám tử Kiên 2' hé lộ chuỗi án mạng, hẹn khán giả mùng 1 Tết - Ảnh 6.Thám tử Kiên 'cool ngầu' của màn ảnh Việt

Thám tử Kiên ra rạp, khán giả bắt gặp một thám tử đậm chất Việt, khác biệt so với nhiều hình tượng nam tính khác trên màn ảnh.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HY THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quách Ngọc Ngoan quốc huy Victor Vũ Đinh Ngọc Diệp Thám tử Kiên

    Dòng sự kiện: Phim Việt

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất