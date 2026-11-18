Robert Pattinson là diễn viên đáp ứng đủ tiêu chí chọn James Bond của đạo diễn Denis Villeneuve - Ảnh: THE PLAYLIST

Đạo diễn Denis Villeneuve chia sẻ những tiêu chí ông đặt ra khi tìm kiếm người kế nhiệm vai James Bond trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, thực hiện trước khi Robert Pattinson được công bố là 007 mới.

Tiêu chí chọn James Bond của đạo diễn

Nhà làm phim người Canada cho biết ông có những yêu cầu cụ thể đối với diễn viên đảm nhận vai điệp viên 007 huyền thoại.

“Phẩm chất đầu tiên là tôi cần tin rằng người đàn ông này là một sát thủ, bởi James Bond không chỉ là một điệp viên mà còn là một kẻ ám sát. Tôi cần nhìn thấy sự giận dữ sâu thẳm trong ánh mắt. Không phải ai cũng có được điều đó” - ông Villeneuve chia sẻ.

Bên cạnh vẻ nguy hiểm, đạo diễn còn tìm kiếm một diễn viên có phong thái tự tin, sức hút mạnh mẽ và sự quyến rũ - Ảnh: CORBIS

“Tôi cần một người có phong thái tự tin không chút e dè, một người mà khi bước vào phòng, mọi thứ đều bắt đầu hướng về anh ta.

Một người có sức hút mạnh mẽ và cũng rất gợi cảm, khiến mọi người bị thu hút”, ông nói.

Denis Villeneuve cũng nhấn mạnh người vào vai 007 cần có khiếu hài hước đen tối, thích ứng với những tình huống nguy hiểm và không ngại dấn thân vào khó khăn.

Theo đạo diễn, ngoài diện mạo, thể lực, sức mạnh hình thể, James Bond mới còn phải thể hiện được trí thông minh qua ánh mắt, luôn có khả năng đi trước người khác một bước.

Robert Pattinson vượt qua nhiều ứng viên

Những tiêu chí trên được ông Villeneuve đặt ra trong quá trình tìm kiếm diễn viên cho phần phim James Bond tiếp theo.

Trước khi Robert Pattinson nhận vai, một số cái tên từng được cân nhắc gồm Callum Turner, Josh O'Connor, Nicholas Hoult và Jack Lowden.

Nhiều sao nam được cân nhắc vào vai James Bond - Ảnh: HEART MOVIE

Theo ông Villeneuve, quyết định chọn diễn viên cho một nhân vật nổi tiếng như James Bond luôn đi kèm những ý kiến trái chiều. “Bất kể tôi chọn ai, sẽ có người hào hứng và những người khác thất vọng. Chúng tôi được vây quanh bởi những tài năng xuất chúng, nhưng chỉ có thể có một 007.

Tôi vô cùng vui mừng chào đón Robert Pattinson trong vai James Bond mới. Anh ấy có tâm hồn vượt thời gian của 007 và mang đến một tinh thần hoàn toàn mới” - đạo diễn chia sẻ.

Robert Pattinson cũng bày tỏ niềm vui khi nhận vai diễn này. Nam diễn viên gọi James Bond là một trong những nhân vật huyền thoại nhất của điện ảnh và cho biết việc được tin tưởng giao vai 007 là vinh dự lớn trong sự nghiệp.

Trước khi trở thành James Bond, Pattinson từng ghi dấu ấn qua nhiều dạng vai khác nhau, từ chàng ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Twilight, nhân vật Bruce Wayne trong The Batman đến những vai diễn có chiều sâu tâm lý trong Good time và The lighthouse. Gần đây, anh tiếp tục gây chú ý với vai phản diện Antinous trong siêu phẩm The Odyssey của Christopher Nolan. Đáng chú ý, Robert Pattinson cũng góp mặt trong Dune 3 do Denis Villeneuve đạo diễn, đánh dấu màn hợp tác đầu tiên với trước khi cả hai cùng thực hiện dự án 007 mới.

James Bond mới là Robert Pattinson Việc Robert Pattinson được chọn vào vai điệp viên 007 mở ra chương mới cho thương hiệu James Bond, với phần phim thứ 26 quy tụ ê kíp sản xuất hoàn toàn mới.



