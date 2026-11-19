Một khách hàng nhận vé xổ số EuroMillions - loại hình xổ số được tổ chức tại nhiều quốc gia châu Âu, tại điểm bán vé - Ảnh: HLN

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, theo kế hoạch thanh tra năm 2027 (ban hành theo Quyết định số 1032), Thanh tra Chính phủ dự kiến tiến hành 59 cuộc thanh tra chính thức. Trong đó có hai cuộc đối với 5 doanh nghiệp xổ số.

Ba trong số này là Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng. Các doanh nghiệp này thuộc diện thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Cuộc thanh tra này do Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) thực hiện, dự kiến vào quý 3 hoặc quý 4-2027. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến năm 2026.

Rủi ro rửa tiền thấp nhưng cần chú ý

Nhiều quốc gia trên thế giới tham khảo bộ khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), tổ chức liên chính phủ chuyên về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, để xây dựng chính sách, quy định pháp luật và cơ chế trong lĩnh vực này.

Tháng 9 vừa qua, FATF công bố báo cáo "Rủi ro của lĩnh vực trò chơi và cờ bạc". Báo cáo chỉ ra rửa tiền qua cờ bạc là nguy cơ hiện hữu, đã được xác định tại nhiều quốc gia.

Sự phát triển của mô hình trực tuyến, giao dịch xuyên biên giới cùng các kênh thanh toán như tiền mặt, ví điện tử hay tài sản mã hóa đang làm thay đổi diện mạo rủi ro của lĩnh vực này.

Một số quốc gia đánh giá xổ số và vé cào cũng có nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền, dù thấp hơn cờ bạc và cá cược thể thao.

Về phía doanh nghiệp, rủi ro có thể bắt nguồn từ hạn chế trong quản lý và kiểm soát. Đó là quy trình nhận biết khách hàng không đồng đều, giám sát giao dịch chưa chặt chẽ, thiếu nhân sự, đào tạo hạn chế hoặc lưu giữ hồ sơ chưa đầy đủ.

Ngoài ra, chỉ dấu rủi ro còn có việc phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhưng thiếu giám sát. Hoạt động kinh doanh biến động bất thường, không phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp, cũng là một chỉ dấu.

Ở các điểm bán trực tiếp, FATF lưu ý dấu hiệu đáng ngờ khi một người mua lại vé xổ số trúng thưởng hoặc chứng từ nhận thưởng của người khác, sau đó xuất trình để lĩnh tiền.

Các dấu hiệu khác gồm nhờ người thứ ba giao dịch để giấu danh tính, yêu cầu trả thưởng tiền mặt dưới ngưỡng quy định để tránh bị giám sát, hoặc cung cấp thông tin nhận dạng thiếu nhất quán.

Với hình thức trực tuyến, FATF nêu các dấu hiệu như lập nhiều tài khoản, thông tin tài khoản chơi khác tài khoản thanh toán, hoặc địa chỉ IP không khớp với vị trí khách hàng khai báo.

Người chơi chọn các con số trên phiếu dự thưởng xổ số Lotto tại Anh - Ảnh: PA

Latvia và Anh lưu ý những chỉ dấu nào?

Thực tiễn tại một số nước châu Âu cho thấy nhận diện nguy cơ rửa tiền trong hoạt động xổ số và cờ bạc gắn với việc theo dõi giao dịch bất thường, kèm trách nhiệm kiểm soát và báo cáo của doanh nghiệp.

Tại Latvia, Đơn vị Tình báo tài chính (FIU) và Cơ quan Thanh tra giám sát xổ số và cờ bạc đã phối hợp xây dựng hướng dẫn xác định rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Các chỉ dấu được lưu ý ở khách hàng gồm giao dịch vượt mức thu nhập và không giải thích được nguồn tiền. Ngoài ra là chia nhỏ giao dịch để tránh ngưỡng kiểm soát, hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản bên thứ ba.

Báo cáo đánh giá rủi ro năm 2026 của Ủy ban Cờ bạc Anh cũng đề cập nguy cơ rửa tiền ở xổ số quốc gia và xổ số cộng đồng, dù ở mức thấp.

Ngoài hành vi của người chơi, cơ quan này lưu ý rủi ro từ công tác quản trị của doanh nghiệp, như việc chưa đáp ứng đầy đủ quy định phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Báo cáo cũng nêu các hạn chế ở khâu nhận biết khách hàng, đào tạo nhân viên, kiểm soát đối tác kinh doanh và nhà đầu tư. Một hạn chế khác là thiếu cơ chế thanh toán khép kín (closed-loop), tức tiền chi trả quay về đúng phương thức thanh toán ban đầu để phục vụ truy vết dòng tiền.

Theo bà Szilvia Kerti, chuyên gia chống rửa tiền của Công ty xổ số Szerencsejáték (Hungary), việc áp dụng các quy định này tại mạng lưới bán vé trực tiếp thường khó hơn so với hoạt động trực tuyến.

Trong cuộc phỏng vấn với Hiệp hội Xổ số châu Âu, bà cho biết doanh nghiệp đã phải xây dựng quy trình tuân thủ tại mạng lưới bán vé trực tiếp, đồng thời chú trọng đào tạo nhân viên.

Bà cũng cho rằng doanh nghiệp, đơn vị tình báo tài chính và cơ quan quản lý cần tăng cường trao đổi thông tin và phản hồi về các báo cáo đã gửi, để nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền.

FATF (Financial Action Task Force) là Nhóm Đặc nhiệm Tài chính về phòng, chống rửa tiền, một tổ chức liên chính phủ do nhóm G7 thành lập năm 1989, trụ sở đặt tại Paris (Pháp), hoạt động gắn với OECD. Tổ chức này đặt ra chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gọi là 40 Khuyến nghị của FATF. Chức năng chính của FATF gồm ba việc. Thứ nhất là ban hành và cập nhật các khuyến nghị để các nước đưa vào luật. Thứ hai là đánh giá mức độ tuân thủ của từng nước, thông qua đánh giá lẫn nhau do FATF và các tổ chức khu vực thực hiện. Thứ ba là công bố các nghiên cứu về phương thức và rủi ro, như báo cáo về cờ bạc tháng 9-2026 đã nhắc tới ở bài viết này.