Bến đò ngang năm xưa đã được thay bằng những chiếc phà mới - Ảnh: HOÀN THIỆN

Đó còn là nơi soi bóng những dãy lò gạch nung đỏ rực trầm mặc bên bờ phù sa Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long).

Về quê để thấy quê mình nay lạ quá

Ngày đặt chân trở lại Mang Thít sau gần một thập kỷ xa cách, tôi bỗng thấy mình như một kẻ lữ hành ngỡ ngàng đứng giữa chính chốn cũ.

Quê mình nay lạ quá! Những con đường nhỏ hẹp, gập ghềnh thuở nào giờ đã trải nhựa phẳng lì, mở rộng thênh thang.

Nhà cửa khang trang mọc lên san sát, ngay cả những địa danh vốn đã nằm lòng từ thuở ấu thơ nay cũng khoác lên mình cái tên mới.

Nhìn mảnh đất chôn nhau cắt rốn đổi thịt thay da từng ngày, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả.

Thế nhưng, đan xen trong niềm vui ấy lại là một thoáng ngẩn ngơ, bối rối đến nghẹn ngào - sợ rằng mình sắp đi lạc giữa những ngã rẽ mới toanh ngay trên chính mảnh đất mình từng thuộc về.

Đứng giữa những đổi thay lạ lẫm ấy, ký ức tuổi thơ bỗng ùa về như một thước phim quay chậm, mộc mạc mà sắc nét đến nao lòng.

Tôi nhớ làm sao cái nắng cháy da của những trưa hè trốn ngủ, chân trần chạy dọc mé sông lộng gió. Mùi khói đốt lò quyện vào gió sông ngai ngái mùi phù sa, bao năm qua vẫn âm ỉ đốt cháy trong tâm tưởng kẻ tha hương.

Nhớ những buổi chiều tan học, cả đám học trò ríu rít đứng đợi ở bến đò ngang, nghe tiếng máy nổ xình xịch rẽ sóng nước đục ngầu, hay những lần rủ nhau chui tọt vào vườn cây trái sum suê ở nhà đứa bạn, hái chùm chôm chôm chín đỏ, trái mận (quả roi) ngọt lịm rồi cười vang cả một góc vườn.

"Về quê là không bao giờ sợ đói"

May thay, dẫu cảnh vật có đổi dời, dẫu con nước dòng sông Măng có bao lần lên xuống thì cái hồn cốt của người quê vẫn vẹn nguyên ở đó - mộc mạc, hồn hậu và chân tình đến lạ. Tôi hay nói đùa rằng: "Về quê là không bao giờ sợ đói".

Dù vóc dáng tôi nay đã khác xưa nhiều, tròn trĩnh và phong trần hơn thuở mới rời đi, nhưng hễ bà con nhận ra đứa con xa xứ lâu ngày trở về là y như rằng lại ríu rít tay xách nách mang.

Người dúi cho nắm rau vườn mới hái còn đọng sương mai, người kêu qua nhà lấy mớ cá chốt ruộng mới đổ dớn (dụng cụ bắt cá ở miền Tây) dưới mương, người lại hái vội dăm ba trái dừa, đốn cho buồng chuối xiêm đen chín bối…

Tất cả đều là thức quà cây nhà lá vườn giản dị nhưng gói trọn cả tấm chân tình sâu nặng.

Ở cái xứ này, đôi khi đâu cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần một ánh mắt nhận ra nhau, một tiếng chào hỏi rổn rảng đậm chất miền Tây cũng đủ làm ấm lòng sau những dặm dài tha phương cầu thực.

Dạo quanh xóm nhỏ, tôi bỗng chạnh lòng nhận ra người quê nay thưa vắng đi nhiều quá. Hỏi thăm mới hay, người vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà đành dứt áo ra đi, người thì thuận theo quy luật muôn thuở của đất trời mà về với cát bụi. Đứng trước những khoảng trống không bao giờ lấp đầy ấy, lòng tôi thắt lại.

Dẫu vậy, Mang Thít trong mắt tôi vẫn hiện lên với một vẻ đẹp rất riêng - một vẻ đẹp của sự bền bỉ, bao dung và lặng lẽ.

Quê hương giống như một người mẹ hiền, chẳng bao giờ trách móc những đứa con vì mưu sinh mà rời xa, cũng chẳng phô trương những đổi thay của chính mình, chỉ lặng lẽ giữ lại vẹn nguyên hơi ấm của khói bếp chiều, của dòng nước chở nặng phù sa, và tình làng nghĩa xóm để đợi ngày người đi xa tìm về nương náu.

Dòng sông Măng vẫn hiền hòa xuôi chảy, gió đồng xanh vẫn thổi mát rượi những trưa hè, và mảnh đất nghĩa tình này sẽ luôn ở đó - vững chãi, bao dung, làm điểm tựa êm đềm cho bất kỳ ai từng một lần cất tiếng gọi quê hương.