Giá vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vài giờ, lên 136 triệu đồng/lượng chiều 27-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 14h30 ngày 27-11, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.663 USD/ounce, tăng gần 94 USD/ounce, tương đương 2,62% trong 24 giờ qua.

Giá vàng thế giới phục hồi hơn 216 USD từ đáy

Đà tăng của kim loại quý được nới rộng trong phiên giao dịch châu Á. So với mức 3.567 USD/ounce ghi nhận lúc 6h30 sáng nay, giá vàng thế giới đã tăng thêm hơn 92 USD/ounce chỉ trong chưa đầy 8 giờ giao dịch.



Như vậy, chỉ trong hai ngày, giá vàng thế giới đã phục hồi hơn 216 USD/ounce, tương đương gần 6,3%, từ vùng giá thấp nhất trong hơn một năm qua.

Theo Reuters, đà phục hồi của vàng diễn ra trong bối cảnh những lo ngại liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tạm thời hạ nhiệt, giúp giảm áp lực bán tháo tài sản trên thị trường tài chính toàn cầu.

Diễn biến giá vàng thế giới trong các phiên giao dịch gần đây - Dữ liệu: TradingView

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại VT Markets, nhận định kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ có thể giúp giảm bớt áp lực bán vàng khi hoạt động bán tháo cổ phiếu công nghệ và thanh lý tài sản tạm lắng.

Thị trường chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch ngày 26-11 nhân lễ Tạ ơn và sẽ mở cửa trở lại với thời gian giao dịch rút ngắn trong ngày 27-11.

Bên cạnh đó, sự khởi sắc của thị trường chứng khoán châu Á cùng diễn biến suy yếu nhẹ của đồng USD cũng là những yếu tố hỗ trợ đà phục hồi của kim loại quý.

Chỉ số USD Index (DXY), đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, hiện ở mức 103,75 điểm, giảm 0,03% trong ngày.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn chịu sức ép từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Dữ liệu kinh tế và lạm phát mới công bố tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12 và đầu năm 2027.

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh

Cùng chiều với diễn biến của thị trường thế giới, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng mạnh trong ngày 27-11.

Lúc 14h30, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

So với mức thấp ghi nhận cuối tuần trước, giá bán vàng miếng SJC đã phục hồi khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC cũng tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng, lên mức 129,3 triệu đồng/lượng mua vào và 135,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Dù giá vàng phục hồi, chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn duy trì ở mức cao, lên tới 5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC và 6 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 114,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn giá bán vàng miếng SJC gần 21,1 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều với vàng, giá bạc thế giới cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều 27-11. Cập nhật lúc 14h15, giá bạc giao ngay đạt 44 USD/ounce, tăng 2,6 USD/ounce, tương đương 6,27%. Trong phiên, kim loại quý này có thời điểm chạm mức 44,67 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1,38 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

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