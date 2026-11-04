Ứng dụng phản ánh của Khánh Hòa thêm tính năng giữ bí mật thông tin người gửi

Ứng dụng KHANHHOA-S trên kho ứng dụng App Store được cài đặt miễn phí - Ảnh chụp màn hình

Ngày 4-11, Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa có phản hồi gửi đến công dân về những lo ngại nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân khi gửi phản ánh, kiến nghị đến ứng dụng KhanhHoa-S (hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, có người dân ý kiến số điện thoại người phản ánh có thể bị rò rỉ cho bên thứ ba khi gửi phản ánh trên ứng dụng KhanhHoa-S, nên kiến nghị các đơn vị liên quan thông tin việc sẽ làm gì để bảo vệ thông tin cá nhân cho người có phản ánh.

Trả lời, Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa cho biết trong quá trình xử lý, trường hợp cần xác minh, làm rõ nội dung phản ánh, kiến nghị, cơ quan xử lý có thể gửi yêu cầu đến trung tâm này đề nghị cung cấp thông tin cá nhân của người phản ánh thông qua chức năng trên hệ thống KhanhHoa-S.

Cơ quan nào khi có yêu cầu cung cấp thông tin phải cam kết bảo vệ bí mật thông tin cá nhân người phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo đó, khi công dân gửi phản ánh, kiến nghị trên KhanhHoa-S, thông tin cá nhân của người phản ánh được bảo mật và không hiển thị đối với cơ quan, đơn vị được giao xử lý.

Trong trường hợp cần thiết phải xác minh, làm rõ nội dung phản ánh, cơ quan xử lý phải thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua chức năng trên hệ thống, việc cung cấp thông tin phải được lãnh đạo có thẩm quyền của cơ quan xử lý đồng ý, Trung tâm Chuyển đổi số xem xét.

Chỉ khi yêu cầu cung cấp thông tin được phê duyệt, thông tin cá nhân của người phản ánh mới được cung cấp cho cơ quan xử lý theo quy định.

Hiện nay, Trung tâm Chuyển đổi số Khánh Hòa đã bổ sung chức năng "Giữ bí mật thông tin người gửi" trên KhanhHoa-S.

Khi thực hiện gửi phản ánh, công dân có thể chủ động tích chọn chức năng này để yêu cầu giữ bí mật thông tin cá nhân trong suốt quá trình xử lý, cơ quan chủ trì không được đề nghị cung cấp thông tin cá nhân của người phản ánh.

Tuy nhiên, đối với những phản ánh, kiến nghị có nội dung cần xác minh, làm rõ hoặc cần liên hệ trực tiếp với người phản ánh để bổ sung thông tin, việc lựa chọn chức năng trên có thể gây khó khăn cho đơn vị liên quan trong quá trình xác minh, xử lý, một số trường hợp có thể không đủ cơ sở để giải quyết.