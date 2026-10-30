Tuyển Indonesia phải thay đổi kế hoạch, gặp bất lợi trước Asian Cup 2027

Tuyển Indonesia phải thay đổi kế hoạch vì tình hình an ninh ở Trung Đông - Ảnh: BOLA

Theo kế hoạch đã được công bố trước đó, tuyển Indonesia sẽ lần lượt đá 2 trận giao hữu với Jordan và Kuwait tại Amman (Jordan) vào ngày 13 và 17-11.

Tuy nhiên do lo ngại về sự an toàn và an ninh của các cầu thủ, hai trận đấu này đứng trước nguy cơ không thể diễn ra.

Truyền thông Indonesia cho biết nếu kế hoạch FIFA Days tháng 11 bị hủy, thầy trò HLV John Herdman rất khó tìm đối thủ thay thế.

Theo Bola, do thời gian quá cận và các đội bóng đã lên lịch giao hữu. Không loại trừ Indonesia phải tìm kiếm các CLB trong nước để thi đấu nhằm giữ sự liền mạch.

Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị của tuyển Indonesia cho Asian Cup 2027.

Ngày 30-10, CNN Indonesia cho biết Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang lên phương án tổ chức các trận đấu với Jordan và Kuwait tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề lớn nhất lúc này là PSSI phải thuyết phục Jordan và Kuwait tham dự.

Trong quá khứ, U20 Indonesia từng tổ chức huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ và giới chuyên gia đánh giá rất cao ý tưởng tổ chức các trận đấu tại đây, thay vì Trung Đông như dự kiến.