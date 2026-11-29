Tiny Drop là mẫu nhà di động của Tend Building, công ty xây dựng có trụ sở tại Houston, bang Texas (Mỹ). Dự án được phát triển từ năm 2015, với mục tiêu tạo ra một không gian sống nhỏ gọn, có thể di chuyển và sử dụng năng lượng tiết kiệm.
Điểm đặc biệt của Tiny Drop nằm ở thiết kế ngoại thất. Phần thân phía dưới lấy cảm hứng từ những chiếc xe kéo cắm trại hình giọt nước, trong khi nửa phía trên giống một căn nhà gỗ có mái cao.
Sự kết hợp tạo nên công trình có hình dáng không giống những mẫu nhà di động thông thường.
Nhà di động rộng chỉ 14m² nhưng có đủ phòng ngủ, bếp và nhà tắm
Ở giữa là khu bếp nhỏ, kết hợp quầy ăn sáng.
Phía cuối nhà là phòng tắm riêng, gồm vòi sen, bồn rửa mặt và nhà vệ sinh sử dụng hệ thống xử lý chất thải hữu cơ. Tủ chứa đồ được tích hợp phía dưới bồn rửa.
Phòng ngủ được bố trí trên gác lửng, nằm phía trên phòng tắm và một phần không gian sinh hoạt. Người dùng lên gác bằng thang kim loại. Dù trần khá thấp, khu vực này vẫn đủ chỗ đặt giường đôi.
Có pin mặt trời, hệ thống lọc nước để sống không cần điện lưới
Tiny Drop cũng được trang bị điều hòa cửa sổ, thiết bị sưởi và hệ thống lọc nước. Theo đơn vị thiết kế, những trang bị này cho phép ngôi nhà hoạt động độc lập với lưới điện trong điều kiện phù hợp.
Theo thông tin từng được công ty công bố, một ngôi nhà tương tự Tiny Drop có chi phí xây dựng khoảng 60.000 USD (1,6 tỉ đồng). Sau Tiny Drop, Tend Building không tiếp tục chế tạo thêm một căn nhà khác có thiết kế giống hệt.
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