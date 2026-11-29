Một ngôi nhà di động có hình dáng khác thường mang tên Tiny Drop đã tái xuất sau gần 10 năm kể từ lần đầu xuất hiện - Ảnh: Tend Building

Tiny Drop là mẫu nhà di động của Tend Building, công ty xây dựng có trụ sở tại Houston, bang Texas (Mỹ). Dự án được phát triển từ năm 2015, với mục tiêu tạo ra một không gian sống nhỏ gọn, có thể di chuyển và sử dụng năng lượng tiết kiệm.

Điểm đặc biệt của Tiny Drop nằm ở thiết kế ngoại thất. Phần thân phía dưới lấy cảm hứng từ những chiếc xe kéo cắm trại hình giọt nước, trong khi nửa phía trên giống một căn nhà gỗ có mái cao.

Sự kết hợp tạo nên công trình có hình dáng không giống những mẫu nhà di động thông thường.

Nhà di động rộng chỉ 14m² nhưng có đủ phòng ngủ, bếp và nhà tắm

Tiny Drop được xây dựng trên một rơ moóc hai trục, sử dụng khung gỗ kết hợp các tấm ốp gỗ và nhôm ở bên ngoài. Toàn bộ công trình có diện tích sinh hoạt tương đương 14m². Trọng lượng vào khoảng 3,63 tấn.

Dù diện tích hạn chế, không gian bên trong vẫn được chia thành những khu vực phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Phần đầu nhà là phòng khách với một chiếc sofa dài. Bên dưới ghế được bố trí ngăn chứa đồ nhằm tận dụng diện tích.

Ở giữa là khu bếp nhỏ, kết hợp quầy ăn sáng.

Khu vực này cũng có thể được sử dụng làm bàn làm việc.

Phía cuối nhà là phòng tắm riêng, gồm vòi sen, bồn rửa mặt và nhà vệ sinh sử dụng hệ thống xử lý chất thải hữu cơ. Tủ chứa đồ được tích hợp phía dưới bồn rửa.

Phòng ngủ được bố trí trên gác lửng, nằm phía trên phòng tắm và một phần không gian sinh hoạt. Người dùng lên gác bằng thang kim loại. Dù trần khá thấp, khu vực này vẫn đủ chỗ đặt giường đôi.

Đáng chú ý, phần mái được bố trí hai cửa sổ trời có thể mở ra như cánh bướm. Thiết kế giúp lấy ánh sáng tự nhiên và cho phép người sử dụng quan sát bầu trời ngay từ giường ngủ.

Ngoài ra, Tiny Drop còn có cửa ra vào và các cửa sổ bên hông tương tự một căn nhà thông thường.

Có pin mặt trời, hệ thống lọc nước để sống không cần điện lưới

Ngay từ khi phát triển, Tend Building đã hướng đến khả năng sử dụng Tiny Drop độc lập với hệ thống điện và nước bên ngoài. Công trình sử dụng vật liệu cách nhiệt dạng tấm cứng, kết hợp kết cấu bao che nhằm hạn chế thất thoát nhiệt.

Hệ thống chiếu sáng bên trong sử dụng đèn LED tiết kiệm điện. Trên mái nhà có các tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho sinh hoạt.

Tiny Drop cũng được trang bị điều hòa cửa sổ, thiết bị sưởi và hệ thống lọc nước. Theo đơn vị thiết kế, những trang bị này cho phép ngôi nhà hoạt động độc lập với lưới điện trong điều kiện phù hợp.

Theo thông tin từng được công ty công bố, một ngôi nhà tương tự Tiny Drop có chi phí xây dựng khoảng 60.000 USD (1,6 tỉ đồng). Sau Tiny Drop, Tend Building không tiếp tục chế tạo thêm một căn nhà khác có thiết kế giống hệt.

Dù đã xuất hiện từ gần một thập kỷ trước, Tiny Drop vẫn là một ví dụ về cách kết hợp thiết kế nhà ở truyền thống với kết cấu rơ moóc, tạo ra không gian sinh hoạt nhỏ gọn có khả năng di chuyển.