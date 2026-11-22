Thông báo chuyển tiền thành công từ số tài khoản của bà N. sang số tài khoản của Công ty TNHH TMDV và Du lịch T. - Ảnh: XUÂN HOÁT

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, một người dân ở Khánh Hòa mòn mỏi chờ nhận lại tiền đã chuyển nhầm cách đây 7 tháng. Vụ việc đã được trình báo ngân hàng, cơ quan công an, và đã xác định được người nhận tiền chuyển nhầm, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Làm gì khi chuyển khoản nhầm?

Luật sư Trần Huy Hoàng (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa) nhấn mạnh, khi phát hiện chuyển nhầm, người gửi phải hành động nhanh và giữ chứng cứ ngay từ đầu.

Đầu tiên sao kê tài khoản và lưu đầy đủ các thông số định danh như mã giao dịch (FT/Ref), thời gian giao dịch, số tài khoản, tên người thụ hưởng, ngân hàng nhận và nội dung chuyển khoản.

Sau đó, gửi yêu cầu tra soát chính thức tại ngân hàng chuyển tiền bằng cách gọi ngay tổng đài chăm sóc khách hàng và đến trực tiếp chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất (mang theo căn cước cùng chứng từ giao dịch).

Tại đây, khách hàng cần lập giấy đề nghị tra soát, khiếu nại, giữ lại phiếu tiếp nhận có xác nhận của ngân hàng làm căn cứ chứng minh thời điểm yêu cầu nhận lại tài sản.

Ngân hàng được làm gì và không được tự ý làm gì? Theo luật sư, ngân hàng có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển thông tin tra soát đúng hạn; ngân hàng nhận tiền liên hệ đề nghị chủ tài khoản hợp tác hoàn trả và tất cả phải chấp hành phong tỏa, cung cấp thông tin khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Ngược lại, ngân hàng không được tự ý trích nợ (trừ tiền) tài khoản của người nhận nếu ngân hàng đã hạch toán đúng lệnh của khách hàng mà người gửi tự nhập sai số tài khoản. Ngân hàng cũng không được tự ý tiết lộ thông tin cá nhân của chủ tài khoản cho bên thứ 3 nếu chưa có sự đồng ý của chủ tài khoản hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngân hàng nhận tiền sẽ liên hệ chủ tài khoản thụ hưởng qua hệ thống tra soát liên ngân hàng để thông báo và đề nghị hợp tác hoàn trả.

"Tuyệt đối không yêu cầu người nhận chuyển trả sang tài khoản trung gian khác để tránh phát sinh tranh chấp mới" - luật sư Hoàng lưu ý.



Cũng theo luật sư, nếu hết thời hạn tra soát mà người nhận từ chối trả hoặc cắt liên lạc, người chuyển nhầm cần yêu cầu ngân hàng cung cấp văn bản trả lời kết quả tra soát.

Từ đó, người chuyển khoản nhầm có thể báo công an kèm chứng từ và kết quả tra soát để cơ quan công an xử lý theo quy định.

Sau khi công an vào cuộc bước đầu mà vẫn chưa nhận được tiền chuyển nhầm, người chuyển nhầm có thể căn cứ vào thông tin công an cung cấp (họ tên, số căn cước, số điện thoại, địa chỉ thường trú) của người nhận để khởi kiện tại tòa án nơi bị đơn cư trú.

Đồng thời, đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản theo quy định.

Cố tình giữ tiền chuyển nhầm có thể nhận án tù

Chuyên gia về luật cũng nhấn mạnh, tiền chuyển nhầm không làm phát sinh quyền sở hữu cho người nhận.

Nếu cố tình không trả, chủ tài khoản nhận tiền đối mặt với nhiều rủi ro về pháp lý khi nguy cơ bị khởi kiện dân sự, xử lý hình sự và chịu thiệt hại về tài chính.

Theo đó, người nhận được tiền do chuyển khoản nhầm buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền gốc. Nếu chậm trả kể từ thời điểm biết hoặc được thông báo về việc chuyển khoản nhầm, người nhận được tiền do chuyển khoản nhầm còn phải trả tiền lãi do chậm trả theo yêu cầu của nguyên đơn với mức lãi suất tối đa lên đến 10%/năm; cùng toàn bộ lợi tức thu được từ khoản tiền đó.

Trường hợp số tiền chiếm giữ dưới 10 triệu đồng hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người có hành vi chiếm giữ sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng (điểm đ khoản 2 Điều 18 Nghị định 282/2025/NĐ-CP).

Đồng thời, bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được và buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép.

Trường hợp nếu khoản tiền chuyển khoản nhầm có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, sau khi chủ sở hữu hoặc cơ quan có trách nhiệm (ngân hàng, cơ quan công an - PV) đã yêu cầu nhận lại tài sản theo quy định mà người nhận được tiền do chuyển khoản nhầm vẫn cố tình không trả lại.

Lúc này, người nhận được tiền do chuyển khoản nhầm có thể bị khởi tố về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Nếu tài sản từ 10 đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn tài sản trị giá từ 200 triệu đồng trở lên tì bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

"Khi bất ngờ nhận được những khoản tiền từ người lạ, người nhận nên chủ động báo ngân hàng để được hướng dẫn xử lý. Trường hợp được đề nghị phối hợp hoàn trả thì cần thực hiện ngay để tránh rắc rối về pháp lý', luật sư Hoàng nói.