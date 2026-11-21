Thông báo chuyển tiền thành công từ số tài khoản của bà N. sang số tài khoản của Công ty T. - Ảnh: XUÂN HOÁT

Phản ánh đến Tuổi Trẻ, bà Đ.T.T.N. (trú phường Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết khoảng 16h54 ngày 17-4, bà thực hiện giao dịch chuyển 70 triệu đồng từ tài khoản Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Nha Trang về số tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank).

Mòn mỏi chờ nhận lại tiền chuyển nhầm

Tuy nhiên do sơ suất khi nhập số tài khoản, bà N. đã chuyển nhầm số tiền trên vào một tài khoản khác cùng hệ thống Techcombank. "Một ngày sau, tôi phát hiện mình đã chuyển nhầm nên lập tức thông báo cho phía Techcombank Nha Trang nhờ can thiệp" - bà N. cho biết.

Theo bà N., đến ngày 21-4, một giao dịch viên của Techcombank Nha Trang thông báo với bà là đã liên lạc qua số điện thoại trên tài khoản người nhận và được trả lời: "Công ty T. đã nghỉ, chuyển cho người khác làm rồi, tài khoản đó không còn giao dịch nữa".

"Theo hướng dẫn, tôi làm đơn trình báo gửi lên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa" - bà N. nói.

Nhận đơn trình báo, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc.

Theo công văn ngày 19-6-2026 của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Khánh Hòa gửi cho phía Techcombank, qua xác minh ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa xác định số tài khoản mà bà N. chuyển nhầm là của Công ty TNHH TMDV và Du lịch T., do bà N.T.M.P. (trú phường Long Biên, TP Hà Nội) là người đứng tên chủ sở hữu tài khoản và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TMDV và Du lịch T..

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó có công văn đề nghị Công an phường Long Biên mời bà N.T.M.P. để lấy lời khai về vụ việc.

Đến ngày 31-5, Công an phường Long Biên đã mời và lấy lời khai của bà N.T.M.P..

Tại cơ quan công an, bà P. khai không mở, đứng tên tài khoản số 5566… tại Ngân hàng Techcombank. Và không thành lập, mở Công ty TNHH TMDV và Du lịch T., không làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này; đồng thời không biết hay có mối quan hệ gì với bà Đ.T.T.N..

Do đó căn cứ vào đơn trình báo của bà N. và các tài liệu có trong hồ sơ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Chi nhánh Nha Trang xem xét, làm các thủ tục để hoàn trả số tiền 70 triệu đồng từ tài khoản 5566… vào tài khoản Ngân hàng TMCP Nam Á (số tài khoản bà N. thực hiện lệnh chuyển tiền-PV) của bà Đ.T.T.N. theo quy định của pháp luật; đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của người này.

Ngân hàng nói gì?

Bà N. cho biết từ khi Công an tỉnh Khánh Hòa có công văn nêu trên, đến nay bà không nhận được thông tin gì thêm từ phía công an, liên hệ với phía Techcombank Nha Trang cũng không có phản hồi gì.

"Đã 7 tháng trôi qua, tôi lo lắng không biết số tiền của mình còn hay đã bị rút mất nữa. 70 triệu là số tiền không hề nhỏ với tôi" - bà N. nói.

Trả lời Tuổi Trẻ, đại diện Techcombank Nha Trang cho biết sau khi nhận tin báo của khách hàng tên N., phía ngân hàng đã liên hệ với người có số tài khoản chuyển nhầm.

Tuy nhiên phía người nhận chuyển nhầm không hợp tác và không thừa nhận. Trường hợp không liên hệ được với đơn vị chuyển thì ngân hàng có thể phong tỏa tài khoản đấy để giữ tiền cho khách hàng, trong trường hợp chuyển nhầm. Đây là cách ngân hàng bảo vệ để nguồn tiền không bị mất đi.

Phía Techcombank Nha Trang cũng cho biết đơn vị không được phép tự phong tỏa tài khoản của khách hàng khi chưa có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền và cũng không thể tự hoàn trả tiền cho khách hàng.

Về việc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo gửi Techcombank Nha Trang, đại diện Techcombank Nha Trang bất ngờ nói chưa nhận được thông báo này.

"Chúng tôi chưa nhận được công văn đấy. Nếu như Công an tỉnh Khánh Hòa có gửi cho bên Techcombank Nha Trang thì quy trình xử lý thuộc thẩm quyền của hội sở ngoài Hà Nội và chi nhánh đầu mối (chi nhánh bà N.T.M.P. mở tài khoản - PV)" - đại diện Techcombank Nha Trang đưa ra giải thích.

Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

Kiện cơ quan thuế vì bị truy thu thuế bán pizza qua GrabFood Cho rằng cơ quan thuế tách riêng doanh thu qua ứng dụng giao đồ ăn để tính thuế "theo từng lần phát sinh" là trái quy định đối với hộ nộp thuế khoán, chủ một quán pizza ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã khởi kiện và thắng kiện.



