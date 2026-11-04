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Người đàn ông ở Vĩnh Long trả lại 100 triệu cho người chuyển khoản nhầm

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Nhận được 100 triệu đồng bất ngờ chuyển vào tài khoản, anh Trần Phan Duy Linh ở tỉnh Vĩnh Long đã chủ động trình báo công an để tìm người chuyển nhầm và hoàn trả đầy đủ số tiền.

Người đàn ông ở Vĩnh Long trả lại 100 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm gửi thư cảm ơn đến công an - Ảnh: CA

Ngày 4-11, thông tin từ Công an xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa hỗ trợ xác minh, giúp một người dân nhận lại 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 31-10, anh Trần Phan Duy Linh (33 tuổi, ngụ xã An Bình) bất ngờ nhận được 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Nhận thấy số tiền trên không thuộc về mình, anh Linh đã chủ động đến Công an xã An Bình trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người chuyển nhầm để hoàn trả.

Qua xác minh, Công an xã An Bình xác định người chuyển nhầm là anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm ở xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Đến ngày 2-11, anh Linh đã hoàn trả đầy đủ 100 triệu đồng cho anh Lâm.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, anh Lâm đã viết thư cảm ơn lực lượng công an. Hành động trung thực, tự giác của anh Linh là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và những giá trị tích cực trong cộng đồng. Công an xã An Bình đang làm đề xuất khen thưởng đột xuất cho anh Linh.

Từ vụ việc, Công an xã An Bình khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch giá trị lớn, kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận để tránh sự cố đáng tiếc.

Khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân cần chủ động thông báo, phối hợp với ngân hàng hoặc công an để hoàn trả chủ sở hữu. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp luật mà còn là nét đẹp ứng xử, thể hiện sự trung thực, sẻ chia trong cộng đồng.

Người đàn ông ở Vĩnh Long trả lại 100 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm - Ảnh 2.

Anh Trần Phan Duy Linh đến công an trình báo về việc mình bất ngờ nhận được 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng - Ảnh: CA

Người đàn ông ở Vĩnh Long trả lại 100 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm - Ảnh 4.Tài khoản nhận được 300 triệu đồng, người phụ nữ vội trình báo công an

Phát hiện tài khoản ngân hàng của mình tăng thêm 300 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm, bà Hiền vội đến cơ quan công an trình báo để tìm người trả lại.

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    Chủ đề: tài khoản ngân hàng chuyển nhầm Vĩnh Long

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