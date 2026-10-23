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Thời sự

Từ vụ cây phượng ngã chết người tại TP.HCM, cây nào bị cấm trồng trên đường phố?

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Trong danh sách các cây cấm trồng trên đường phố TP.HCM không có cây phượng, nhưng loài cây này được nhận định là rễ nông, cành giòn nên đang được thay mới dần.

Sau vụ cây phượng ngã chết người tại TP.HCM, cây nào bị cấm trồng trên đường phố? - Ảnh 1.

Cây phượng không bị cấm trồng nhưng TP.HCM đang hạn chế trồng trên đường phố vì cây rễ nông, cành giòn dễ gãy - Ảnh: LÊ PHAN

Chiều tối 22-10, xảy ra sự việc đau lòng khi một cây phượng tại phường Bình Thới ngã đè trúng người đàn ông đang đứng chờ thân nhân đi khám răng, khiến nạn nhân tử vong.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về sự việc trên, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Sở Xây dựng) cho biết tuyến đường trên đã phân cấp về cho phường quản lý. Sau sự cố, phía trung tâm cũng đã cử người xuống hỗ trợ xử lý.

Đại diện trung tâm cho biết thời gian qua tại TP.HCM xảy ra nhiều vụ tai nạn cây xanh ngã đổ là sự cố bất khả kháng. Nhiều cây rất xanh tươi nhưng vẫn xảy ra bật gốc, gãy cành. Yếu tố thời tiết và đô thị hóa đã tác động rất lớn tới các cây xanh trên địa bàn thành phố.

Trung tâm đã có hướng dẫn cho các địa phương, các đơn vị như trường học, khu chế xuất... về cách thức xử lý cây xanh an toàn. 

"Các đơn vị cũng cần chủ động rà soát thay mới cây xanh có dấu hiệu hư hại, nghiêng. Trong quá trình xử lý cần tư vấn kỹ thuật thì có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ", vị này cho biết.

Đối với các cây xanh trên các tuyến đường do Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM quản lý, phía đơn vị này đã có kế hoạch trồng thay mới những cây mất an toàn, cây già cỗi, sâu bệnh, các cây nằm trong danh mục không được trồng do lịch sử để lại.

"Tuy nhiên việc thay thế phải diễn ra dần dần, không thể tiến hành thay thế hàng loạt sẽ khiến mất bóng mát cho một khu vực, tuyến đường", vị này cho biết thêm.

Đối với việc ai chịu trách nhiệm và đền bù ra sao cho các nạn nhân tai nạn cây xanh. 

Phía Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết hiện nay chỉ mang tính hỗ trợ gia đình, người gặp nạn để họ tạm vượt qua khó khăn vì đây là các sự cố bất khả kháng, ngoài ý muốn.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, danh mục cây cấm trồng trên đường phố có tới 28 loài cây.

Các loài cây gồm bã đậu, bàng, bồ kết, các loài cây ăn quả, cau su, cô ca cảnh, da (sung), dừa, điệp phèo heo, đủng đỉnh, gáo trắng, gáo tròn, gòn, keo lá tràm, keo lai, keo tai tượng, lọ nồi (đại phong tử), lòng mức, lòng mức lông, mã tiền, me keo, mò cua (sữa), sọ khỉ (xà cừ), thông thiên, trôm hôi, trứng cá, trúc đào và xiro.

Sau vụ cây phượng ngã chết người tại TP.HCM, cây nào bị cấm trồng trên đường phố? - Ảnh 3.Sau vụ cây ngã chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM nêu rõ tiêu chí đốn hạ cây

Sau vụ cây ngã trên đường Đinh Tiên Hoàng và hai cây phượng bật gốc trên đường số 30, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang tiếp tục rà soát, đánh giá an toàn cây xanh, nhất là những cây có nguy cơ gãy, đổ.

LÊ PHAN
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    Chủ đề: cây xanh ngã đổ Cây xanh tai nạn cây xanh

    Dòng sự kiện: Cây xanh đô thị

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