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Cây phượng bật gốc, đè chết người đàn ông đứng chờ người thân ở TP.HCM

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TRÍ ĐỨC
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TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
MINH HÒA
MINH HÒA

Khoảng 15h15 ngày 22-10, một cây phượng trên đường số 5, phường Bình Thới (TP.HCM) bất ngờ bật gốc, đè trúng người đàn ông đang đứng chờ thân nhân đi khám răng, khiến nạn nhân tử vong.

Cây phượng bật gốc, đè chết người đàn ông đứng chờ người thân ở TP.HCM - Ảnh 1.

Cây phượng ngã đè xe máy, một người tử vong - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, cây phượng bất ngờ bật gốc, ngã đổ ra đường, đè trúng ông P.V.C. (45 tuổi, quê An Giang) đang đứng trên vỉa hè gần đó. Một số xe máy cũng bị thân cây đè trúng.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh cùng nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng gần đó nhanh chóng hô hoán, tìm cách nâng thân cây để giải cứu nạn nhân, đưa vào phòng cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị đa chấn thương quá nặng, dù được các bác sĩ nỗ lực hồi sức tích cực, ông C. đã không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, ông C. đang đứng chờ người thân đi làm răng tại bệnh viện thì gặp nạn.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Thới phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cây xanh bật gốc khiến người đàn ông tử vong.

Trước đó, tối 18-9, một cây xanh trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán (TP.HCM), cũng ngã đổ, đè trúng xe buýt và xe máy đang lưu thông qua khu vực trước Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Vụ việc khiến ông L.V.D. (59 tuổi, quê Ninh Bình) tử vong, một phụ nữ đi cùng bị thương.

Cây phượng bật gốc, đè chết người đàn ông đứng chờ người thân ở TP.HCM - Ảnh 2.

Phần rễ gốc cây phượng bật gốc - Ảnh cắt từ clip

- Ảnh 1.Cây xanh bật gốc đè ô tô 7 chỗ

Trưa 12-7, mưa lớn kèm gió giật mạnh xuất hiện tại khu vực phường Bà Rịa (TP.HCM) khiến nhiều cây xanh bật gốc.

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    Chủ đề: cây xanh TP.HCM mưa gió thời tiết

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