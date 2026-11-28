Bà Trần Thị Ngọc Châu (bìa trái), Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Văn Quan - Ảnh: HUYỀN TRANG

Tiền thân của Trường THPT Trần Văn Quan là Trường Cấp II, III Long Điền tọa lạc tại số 82A1 Võ Thị Sáu xã Long Điền, TP.HCM.

Giữ vững chuẩn quốc gia từ năm học 2004-2005

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Ngọc Châu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - nhấn mạnh qua chín thế hệ hiệu trưởng cùng sự cống hiến của tập thể sư phạm, trường đã phát triển toàn diện, hiện ổn định quy mô 28 lớp với 1.235 học sinh và 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trường giữ vững chuẩn quốc gia liên tục từ năm học 2004-2005, đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 và chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2023-2028, vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cờ thi đua của Chính phủ.

Lãnh đạo xã Long Điền, TPHCM tặng hoa chúc mừng đến Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Văn Quan - Ảnh: HUYỀN TRANG

Cũng theo bà Trần Thị Ngọc Châu, chất lượng mũi nhọn của trường được ghi dấu ấn rõ nét với 104 giải học sinh giỏi cấp tỉnh từ năm 2019 đến nay và 5 giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Đáng trân trọng hơn, trong giai đoạn 2006-2012, nhà trường còn chia sẻ nguồn lực cán bộ quản lý, giáo viên để góp phần xây dựng Trường THPT Trần Quang Khải và Trường THPT Minh Đạm, đóng góp thiết thực vào sự phát triển mạng lưới giáo dục của địa phương.

Tự tin hội nhập

Bà Nguyễn Thị Bích Hoàng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Quan, khẳng định ngọn lửa truyền thống 50 năm sẽ được trao truyền, không ngừng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên - Ảnh: HUYỀN TRANG

"Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi ở thế hệ trẻ tư duy mới và bản lĩnh mới. Cô mong các em vừa trân trọng truyền thống 50 năm của nhà trường, mà còn chủ động học tập, làm chủ công nghệ một cách thông minh, có trách nhiệm, không ngừng rèn luyện ngoại ngữ và kỹ năng sáng tạo.

Hãy biến tri thức hôm nay thành hành trang vững chắc để tự tin hội nhập và cống hiến cho Thành phố, cho đất nước", bà Châu gửi gắm.

Tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Bích Hoàng - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Quan - cũng bày tỏ: "50 năm là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở đối với những người đang tiếp bước. Với trách nhiệm của những người đang được tiếp nối sự nghiệp ấy, tập thể nhà trường luôn giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

Đồng thời không ngừng đổi mới, xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, tiến bộ, nơi mỗi học sinh được tin tưởng, nâng đỡ và trưởng thành trong tri thức, nhân cách và tình yêu thương"

Các thế hệ học trò Trường THPT Trần Văn Quan tặng hoa và quà đến các thế hệ nhà giáo quản lý của trường - Ảnh: HUYỀN TRANG