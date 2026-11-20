Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường đại học Công Thương TP.HCM thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ Công Thương (ITIPDC) - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Ngày 20-11, Trường đại học Công Thương TP.HCM khai trương Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ Công Thương (ITIPDC), đồng thời bổ nhiệm PGS.TS Hồ Văn Khương, Trưởng phòng Khoa học công nghệ của trường, làm giám đốc trung tâm.

Đây là tổ chức đầu tiên trực thuộc một trường đại học ở khu vực phía Nam có chức năng đại diện sở hữu công nghiệp, đồng thời là một trong hai tổ chức trực thuộc trường đại học tại Việt Nam có chức năng này.

Cầu nối đưa tài sản trí tuệ từ đại học ra thị trường

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường đại học Công Thương TP.HCM, cho biết nhà trường đang hướng đến xây dựng mô hình đại học thông minh, tự chủ toàn diện, tiên phong đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Trong đó, điều quan trọng là nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phải gắn liền với nhu cầu thực tiễn.

"Công nghệ có thể thay đổi phương thức tiếp cận tri thức, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ xử lý hàng triệu dữ liệu trong tích tắc, nhưng không bao giờ có thể thay thế được khát vọng tự học, năng lực tự định hướng và tinh thần tự chịu trách nhiệm của con người", ông Hoàn nhấn mạnh.

"Nếu đội ngũ nhà giáo là trụ cột quyết định chất lượng đào tạo thì sự tự chủ của người học chính là đích đến cao nhất của mọi nỗ lực sư phạm", NGƯT.PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường nhận định - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Phát biểu tại lễ khai trương, NGƯT.PGS.TS Lê Thị Hồng Ánh, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho rằng trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tài sản trí tuệ không chỉ là thành quả nghiên cứu mà còn là nguồn lực tạo giá trị kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và ngành công thương.

Trung tâm tập trung vào ba nhiệm vụ chính: tư vấn, hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó, trở thành cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời nâng cao nhận thức về tôn trọng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong cộng đồng giảng viên, sinh viên.

Hoạt động theo cơ chế tự chủ, trung tâm quy tụ đội ngũ chuyên gia về luật kinh tế, đại diện sở hữu công nghiệp, quản lý, kế toán cùng các lĩnh vực kỹ thuật thế mạnh của trường như công nghệ thực phẩm, hóa học, sinh học, môi trường, thủy sản, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện và chế tạo máy.

Với đội ngũ này, trung tâm cung cấp dịch vụ từ tra cứu, đăng ký bảo hộ đến định giá tài sản trí tuệ, đàm phán hợp đồng li-xăng và xúc tiến góp vốn bằng tài sản trí tuệ cho nhà trường, các tổ chức và doanh nghiệp bên ngoài.

Theo NGƯT.PGS.TS Lê Thị Hồng Ánh, nghiên cứu khoa học tại trường đại học chỉ thực sự có ý nghĩa khi kết quả được bảo hộ, chuyển giao và ứng dụng vào trong sản xuất, đời sống - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Định hướng thị trường ngay từ đầu, tránh thương mại hóa 'ăn may'

Đánh giá cao mô hình này, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho rằng điểm nổi bật của ITIPDC là không chỉ hỗ trợ bảo hộ các kết quả sáng tạo của giảng viên, sinh viên trong trường mà còn có chức năng cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài nhà trường.

Đây là hướng kết nối hai chiều giữa hoạt động nghiên cứu, đào tạo của trường đại học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội. Qua đó, các kết quả nghiên cứu có thêm cơ hội được bảo hộ, khai thác và chuyển hóa thành giá trị thực tế.

Để việc hoạt động được hiệu quả, ông Bảy lưu ý trung tâm cần đưa hoạt động sở hữu trí tuệ và tra cứu thông tin sáng chế vào quá trình nghiên cứu ngay từ đầu để hạn chế tình trạng trùng lặp gây lãng phí.

Đồng thời, các đề tài cần xác định rõ định hướng ứng dụng và thị trường mục tiêu ngay từ khâu đặt vấn đề, tránh thương mại hóa mang tính "ăn may".

"Trước khi mở rộng cung cấp dịch vụ ra bên ngoài, trung tâm cần làm thật tốt vai trò đầu mối sở hữu trí tuệ trong chính nhà trường. Khi kết quả nội bộ được bảo hộ và khai thác hiệu quả, đó sẽ là tấm gương tạo niềm tin để doanh nghiệp và xã hội tìm đến hợp tác", ông Bảy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ Công Thương (ITIPDC) - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Cũng trong lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào sáng ngày 20-11, Trường đại học Công Thương TP.HCM đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng gửi đến các cơ sở đào tạo trực thuộc, đồng thời trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025.