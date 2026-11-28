Bị can Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Thời gian qua, một số cá nhân nổi tiếng trên mạng xã hội với các nội dung dạy làm giàu, chia sẻ bí quyết kiếm tiền, kinh doanh đã bị điều tra, xử lý về nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Giám đốc 'dạy làm giàu' "Master Anh Đức" bị bắt vì trốn thuế hơn 1,2 tỉ đồng

Mới đây, ngày 27-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (33 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ), còn được biết đến với tên gọi "Master Anh Đức", để điều tra về hành vi trốn thuế.

Nguyễn Anh Đức là người hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển bản thân.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người này thường xuyên đăng tải video chia sẻ về tư duy làm giàu, bí quyết kinh doanh, câu chuyện thành công của học viên sau khi tham gia các chương trình đào tạo do mình tổ chức.

Tên tuổi Master Anh Đức đặc biệt gây chú ý vào cuối tháng 10-2026, khi thông tin quảng cáo một chương trình đào tạo làm giàu có mức giá niêm yết gần 1,5 tỉ đồng được lan truyền trên mạng xã hội. Chương trình này được giới thiệu có mức ưu đãi còn 300 triệu đồng nếu đăng ký sớm.

Những quyển sách được "Master Anh Đức" dùng để bán và "dạy làm giàu" nhưng lại không kê khai thuế - Ảnh: Công an cung cấp



Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Hải Phòng, Nguyễn Anh Đức từng giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo phát triển doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3-2023 đến tháng 7-2025, sau đó làm Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo phát triển doanh nghiệp Master Life từ tháng 8-2025 đến nay.

Trong quá trình kinh doanh khóa học và bán sách, Đức sử dụng 4 tài khoản cá nhân để nhận tiền của khách hàng. Cơ quan điều tra xác định số tiền thu được qua các tài khoản này hơn 7,6 tỉ đồng nhưng không được kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đầu tháng 11-2026, sau khi nhiều phương tiện truyền thông phản ánh về các khóa học, Đức bị cáo buộc chỉ đạo kế toán rà soát, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Kết luận giám định ngày 26-11 xác định số tiền trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 1,2 tỉ đồng.

"Tiến sĩ dạy làm giàu" và vụ huy động hơn 2.700 tỉ đồng

Ông Phạm Thanh Hải trong phiên tòa hồi tháng 4-2023 - Ảnh: DANH TRỌNG

Trước Master Anh Đức, một vụ án từng gây chú ý là vụ Phạm Thanh Hải, người được biết đến với danh xưng "tiến sĩ dạy làm giàu", bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định ông Phạm Thanh Hải là cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT), đồng thời là người sáng lập trang mạng "Học làm giàu".

Từ năm 2008, ông Hải tổ chức các hội thảo, lớp học làm giàu, tự giới thiệu là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, đầu tư tại nước ngoài.

Tại các buổi hội thảo, "tiến sĩ dạy làm giàu" quảng bá những dự án có tiềm năng sinh lời lớn, trong đó có các dự án liên quan cây mắc ca, đồng thời đưa ra mức lãi suất huy động vốn lên tới 40-50%/năm.

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015, ông Hải huy động hơn 2.725 tỉ đồng từ 2.574 người thông qua các hợp đồng góp vốn.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định ông Hải chỉ sử dụng khoảng 99 tỉ đồng để góp vốn vào 9 dự án. Các dự án này hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như thông tin quảng bá. Phần lớn số tiền còn lại được sử dụng vào những mục đích khác, trong đó có việc trả gốc, lãi cho các hợp đồng đến hạn, cho vay và chi tiêu cá nhân.

Đáng chú ý, có những người tham gia góp vốn vẫn tin tưởng, thậm chí khẳng định mình không bị lừa dù không nhận lại được tiền như cam kết.

Ngày 19-10-2015, vụ việc bị phát hiện khi lực lượng công an kiểm tra trụ sở Công ty IDT, phát hiện nhiều hợp đồng góp vốn với số tiền lớn trong khi doanh nghiệp không có chức năng huy động vốn, hoạt động tín dụng.

Tháng 5-2018, Phạm Thanh Hải bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân. Tuy nhiên, đến tháng 5-2019, cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại do cần làm rõ thêm số lượng bị hại, thiệt hại, những người liên quan.

Sau quá trình điều tra bổ sung, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai vào tháng 4-2023. Tòa xác định có 574 người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 576 tỉ đồng.

Ngày 25-4-2023, TAND TP Hà Nội tiếp tục tuyên phạt ông Phạm Thanh Hải mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

'Idol TikTok' dạy cách làm giàu lừa 11 người, chiếm đoạt 556 triệu đồng

Thào Mí Sính tại Cơ quan cảnh sát điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Một vụ án khác là tháng 9-2024, "Idol TikTok" Thào Mí Sính (31 tuổi, trú tại Hà Giang cũ) bị Công an xã Mèo Vạc (Tuyên Quang) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định, Sính thường xuyên đăng tải các video lên mạng xã hội TikTok với nội dung biết làm kênh TikTok để kiếm tiền, nếu ai có nhu cầu Sính sẽ hướng dẫn, kiếm được nhiều tiền, mua nhiều đồ có giá trị như điện thoại iPhone.

Theo Công an huyện Mèo Vạc, lợi dụng trình độ dân trí thấp của người dân trên địa bàn vùng cao, Thào Mí Sính đã hướng dẫn một số người trên địa bàn huyện Mèo Vạc và Đồng Văn đăng ký sử dụng ở tài khoản TikTok để kiếm tiền.

Mỗi lần đăng ký tài khoản TikTok, Sính thu tiền từ 2-8 triệu đồng, nếu bị hại muốn có tiền nhanh thì Sính yêu cầu đưa thêm tiền.

Sau khi lập xong tài khoản TikTok cho các bị hại, Sính sử dụng phần mềm giả giọng nói của nhà mạng gọi các bị hại thông báo trong tài khoản của các bị hại có số tiền từ 1-8 tỉ đồng. Khi bị hại muốn đăng nhập để rút tiền thì hệ thống báo lỗi.

Tiếp đó, Sính yêu cầu các bị hại muốn rút được tiền thì phải nộp từ vài triệu đến vài chục triệu cho Sính để khắc phục lỗi trên. Tuy nhiên sau nhiều lần đưa tiền cho Sính, các bị hại đều không rút được tiền.

Theo cơ quan chức năng, tới thời điểm bị bắt, Thào Mí Sính đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền 556 triệu đồng của 11 bị hại.

TikToker Mr Pips từng 'nổi' nhờ dạy làm giàu bằng chứng khoán

Trước khi bị khởi tố, xét xử, TikToker Mr Pips Phó Đức Nam từng nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều clip dạy đầu tư chứng khoán quốc tế, chơi Forex và thường xuyên show lãi khủng.

"Mr Pips" nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội qua nhiều video dạy làm giàu bằng đầu tư hay hướng tới xây dựng cộng đồng đầu tư tài chính.

Đáng chú ý, với việc liên tục khoe cả đống tiền, siêu xe, rất nhiều clip dạy làm giàu, dạy đầu tư của Phó Đức Nam thu hút cả trăm nghìn hoặc triệu view. Không chỉ khoe lãi, khoe giàu, Phó Đức Nam cũng thường xuyên đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo của mình về giá vàng, tiền ảo...

Phó Đức Nam thường xuyên tung các clip dạy đầu tư ở các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán. Đồng thời đối tượng này còn xây dựng "Mr Pips Trading Chat" - một cộng đồng đầu tư tài chính

Trong một clip dài hơn 1 tiếng đăng tải từ tháng 8 năm nay, Phó Đức Nam đã livestream dạy đầu tư "thực chiến" trong lĩnh vực chứng khoán quốc tế, Forex... Nam khuyên ai muốn đầu tư "nghiêm túc" thì đừng bỏ 5 triệu đồng, mà nên có số vốn vài nghìn USD.

"Mình có tài khoản đang giao dịch lên tới 2 triệu USD... Nhiều người hỏi mình là giàu số mấy Việt Nam?", Nam vừa nói vừa khoe với các thành viên danh mục đang lãi lớn.

Để kết nạp nhiều thành viên tham gia hội nhóm của mình, Nam cũng thường xuyên khoe các nhóm chat Telegram với hàng trăm thành viên. Cách thức hoạt động hội nhóm của Nam là "show" danh mục để các thành viên tham gia theo hình thức "copy-trade".

Giám đốc công ty dạy làm giàu bị bắt vì lừa tiền nhà đầu tư để trả nợ

N.G.B. bị bắt tạm giam để điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Hồi tháng 3-2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt tạm giam N.G.B. (26 tuổi, trú xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long), giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đào tạo B.G., để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, B. xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, ngoại hối, bất động sản.

Để tạo lòng tin, B. thường xuyên livestream chia sẻ kinh nghiệm, lập các hội nhóm trên mạng xã hội để quảng bá cơ hội đầu tư lợi nhuận cao, thu hút hàng ngàn người theo dõi.

Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ và mất khả năng chi trả, B. nảy sinh ý định nhận tiền ủy thác đầu tư để chiếm đoạt.

Người này quảng bá có thể mua cổ phiếu giá ưu đãi, cam kết lợi nhuận cao, nhanh sinh lời, qua đó khiến một phụ nữ ở Quảng Ngãi tin tưởng chuyển hơn 200 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, B. không thực hiện đầu tư như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Các vụ án trên cho thấy những lời quảng cáo về cách làm giàu, khả năng kiếm tiền nhanh, lợi nhuận cao hay phương pháp làm giàu dễ dàng có thể bị lợi dụng để thu hút người tham gia, huy động vốn hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bị bắt cùng 5.000 tỉ, TikToker Mr Pips từng ‘nổi’ nhờ dạy làm giàu bằng chứng khoán Trước khi bị khởi tố, TikToker Mr Pips từng nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều clip dạy đầu tư chứng khoán quốc tế, chơi Forex và thường xuyên show lãi khủng.



