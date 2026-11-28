Nguyễn Anh Đức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trốn thuế - Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Tối 27-11, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (33 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) về hành vi trốn thuế.

Trước khi bị bắt, Đức được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Master Anh Đức, thường xuyên xuất hiện trong các video chia sẻ về kinh doanh, khởi nghiệp và quảng bá các khóa học làm giàu.

Ngoài kinh doanh các khóa học và sách, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy Đức còn tham gia góp vốn, điều hành các công ty trong lĩnh vực bất động sản.

Từ kinh doanh bất động sản đến mở công ty 'dạy làm giàu'

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, từ tháng 2-2020, khi 27 tuổi, Nguyễn Anh Đức đã cùng ba cá nhân khác thành lập Công ty CP kinh doanh và phát triển địa ốc Palhomes, có trụ sở tại Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 2 tỉ đồng, trong đó Đức đăng ký góp 720 triệu đồng, tương đương 36% vốn điều lệ. Ba cổ đông sáng lập còn lại gồm Nguyễn Trường Sơn (29%), Đinh Ngọc Tú (29%) và Vũ Tiến Đạt (6%).

Đức giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị, trong khi ông Nguyễn Trường Sơn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Tháng 8-2021, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 5 tỉ đồng, sau đó tiếp tục nâng lên 10 tỉ đồng vào tháng 4-2025.

Sau ba năm kể từ khi thành lập doanh nghiệp bất động sản, tháng 2-2023, Đức cùng các cộng sự thành lập Công ty cổ phần đào tạo phát triển doanh nghiệp Pal Academy, đặt trụ sở trên đường Nguyễn Khang, Hà Nội.

Pal Academy đăng ký ngành nghề kinh doanh chính thuộc lĩnh vực giáo dục, đồng thời đăng ký hoạt động kinh doanh sách, tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại.

Với vốn điều lệ ban đầu 2 tỉ đồng, Đức là cổ đông sáng lập có tỉ lệ sở hữu lớn nhất, nắm 26,75%, tương ứng 535 triệu đồng, đồng thời giữ chức Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Các cổ đông sáng lập còn lại gồm Nguyễn Trường Sơn (25,75%), Hoàng Văn Thắng và Vũ Tiến Đạt (mỗi người 23,75%).

Đến tháng 4-2025, Pal Academy tăng vốn điều lệ từ 2 tỉ đồng lên 5 tỉ đồng.

Hai doanh nghiệp ra đời cùng ngày, chung cơ cấu cổ đông

Ngày 11-6-2025, Nguyễn Anh Đức cùng hai cộng sự tiếp tục thành lập hai doanh nghiệp là Công ty CP đào tạo phát triển doanh nghiệp Master Life và Công ty cổ phần phát triển bất động sản Palhomes.

Hai doanh nghiệp đặt trụ sở tại cùng một căn nhà thuộc khu đô thị mới Dương Nội (Hà Nội), trong đó công ty bất động sản đăng ký tại tầng 1, còn Master Life tại tầng 2.

Không chỉ ra đời cùng ngày, hai doanh nghiệp còn có cơ cấu cổ đông sáng lập giống hệt nhau. Nguyễn Anh Đức nắm 36% vốn điều lệ, Nguyễn Trường Sơn và Hoàng Văn Thắng mỗi người nắm 32%.

Master Life có vốn điều lệ đăng ký 2 tỉ đồng, do Đức làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Trong khi đó Công ty cổ phần phát triển bất động sản Palhomes có vốn điều lệ 5 tỉ đồng, do ông Nguyễn Trường Sơn làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Như vậy trong hơn 5 năm, từ năm 2020 đến giữa năm 2025, Nguyễn Anh Đức đã tham gia sáng lập ít nhất 4 doanh nghiệp, gồm 2 công ty trong lĩnh vực bất động sản và 2 công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo.

Tổng vốn điều lệ đăng ký của 4 doanh nghiệp theo các mốc công bố ghi nhận là 22 tỉ đồng. Riêng số vốn Đức đăng ký góp tại thời điểm thành lập các doanh nghiệp này là gần 3,8 tỉ đồng, chưa tính những biến động vốn sau đó.

Thu tiền bán sách, khóa học qua 4 tài khoản cá nhân Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Hải Phòng, Đức làm Giám đốc Pal Academy từ tháng 3-2023 đến tháng 7-2025, sau đó giữ chức Giám đốc Master Life từ tháng 8-2025 đến nay. Trong quá trình kinh doanh các khóa học và sách, Đức thu học phí, tiền bán sách vào 4 tài khoản ngân hàng cá nhân. Cơ quan công an cáo buộc Đức đã bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế đối với các khoản thu này. Đầu tháng 11-2026, sau khi có nhiều thông tin trên truyền thông về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với những giao dịch vào tài khoản cá nhân nhằm đối phó cơ quan chức năng. Ngày 26-11, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Trước đó, Đức thường xuyên đăng tải các video chia sẻ về thành công của học viên sau khi tham gia những khóa học do mình tổ chức giảng dạy để quảng bá, thu hút lượng lớn người quan tâm, chủ yếu là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp. Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác và những người liên quan để xử lý theo quy định.