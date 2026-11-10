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Trung vệ Thành Chung nói gì khi lần đầu làm đội trưởng tuyển Việt Nam?

tác giả
NGỌC LÊ
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NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
MINH ĐỖ
MINH ĐỖ

Trung vệ Nguyễn Thành Chung vinh dự khi mang trọng trách đội trưởng tuyển Việt Nam. Anh khẳng định sẽ dìu dắt đàn em và giúp các tân binh hòa nhập, hướng đến chiến thắng 2 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Trung vệ Thành Chung nói gì khi lần đầu làm đội trưởng tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Chung cùng HLV Kim Sang Sik dự họp báo chiều 10-11 tại Ninh Bình - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Trả lời họp báo chiều 10-11 trước trận tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa, trung vệ Nguyễn Thành Chung cho biết: "Chúng tôi hướng đến các trận đấu giao hữu tới đây với mục tiêu cao nhất. Đội tuyển Việt Nam lần này rất thú vị khi có nhiều cái tên mới, cầu thủ trẻ". 

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ 8-11 tại Ninh Bình để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, thuộc giải giao hữu Casper Cup 2026. Ban cán sự đội tuyển đã được bầu, trong đó Nguyễn Thành Chung được tín nhiệm làm đội trưởng. Hai đội phó là Nguyễn Đình Bắc và Võ Hoàng Minh Khoa. 

"Làm đội trưởng là vinh dự lớn đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng tiếp nối truyền thống từ những đàn anh đi trước trong việc đeo băng thủ quân đội tuyển Việt Nam. Vai trò của tôi là dìu dắt, động viên các cầu thủ trẻ nhằm tạo ra đội tuyển tốt nhất hiện tại. Tôi sẽ không để phụ lòng người hâm mộ", Thành Chung nói. 

Trong danh sách triệu tập có phần lớn là tân binh hoặc cầu thủ ít thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, Thành Chung là cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc nhất. Anh là lá chắn thép hàng thủ, giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026.

Trước đó anh cũng thường xuyên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo ở các kỳ Asian Cup và vòng loại World Cup.

Ở độ tuổi 29, Thành Chung đủ bản lĩnh, tiếng nói để làm chỗ dựa về chuyên môn và tinh thần cho các đàn em. Các đội tuyển Việt Nam trước đây cũng thường thi đấu thành công khi có đội trưởng đá vị trí trung vệ (như Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải).

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Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra lúc 19h ngày 11-11 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. 

Giải Casper Cup 2026 diễn ra theo thể thức đấu vòng tròn một lượt tính điểm xác định thứ hạng chung cuộc. Đài Bắc Trung Hoa đấu Kyrgyzstan ngày 14-11. Tuyển Việt Nam đấu Kyrgyzstan ngày 17-11.

HLV Đài Bắc Trung Hoa bối rối với danh sách đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.HLV Kim Sang Sik nói lý do không cho Đình Bắc nghỉ ở tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang Sik giải thích quyết định giữ bằng được tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11, dù HLV Alexandre Polking và CLB Công An Hà Nội nỗ lực xin cho tiền đạo trụ cột được nghỉ.

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NGỌC LÊ - MINH ĐỖ
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    Chủ đề: Đài Bắc Trung Hoa Nguyễn Thành Chung Tuyển Việt Nam Thành Chung Kim Sang Sik

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