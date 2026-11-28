6 phi hành gia của hai sứ mệnh Thần Châu-23 và Thần Châu-24 hội ngộ tại trạm vũ trụ Thiên Cung 6 - Ảnh: CCTV

Sau cuộc hội ngộ trên trạm vũ trụ Thiên Cung, 6 phi hành gia thuộc hai sứ mệnh Thần Châu-23 và Thần Châu-24 sẽ cùng làm việc và cùng dùng bữa trên quỹ đạo.

Thực đơn chuẩn Halal

Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu ăn uống của phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali (40 tuổi), nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã chuẩn bị một thực đơn riêng, dựa trên đặc điểm ẩm thực và các quy định Halal.

Các phi hành gia Pakistan dùng thử các món ăn được Trung Quốc chuẩn bị, thử nghiệm riêng, phù hợp với khẩu vị và quy định Halal - Ảnh: CCTV

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu kỹ thói quen ăn uống, văn hóa ẩm thực và các quy định Halal của người Pakistan, đồng thời tham khảo tiêu chuẩn dinh dưỡng tại nước này.

Trên cơ sở các món ăn dành cho phi hành gia hiện có, các nhà khoa học tiến hành lựa chọn và điều chỉnh món ăn, xây dựng kho thực phẩm riêng dành cho phi hành gia Pakistan với hơn 100 nguyên liệu.

Từ đó, 7 món ăn mang hương vị Pakistan được nghiên cứu và phát triển riêng, bao gồm thịt bò Nihari và thịt cừu Korma.

Bò Nihari là món ăn truyền thống tiêu biểu của Pakistan, làm từ thịt bò hầm nhừ nhiều giờ cùng các loại gia vị đặc trưng (thì là, gừng, quế, đinh hương) tạo phần nước sốt sánh mịn, đậm đà và cay ấm.

Còn cừu Korma là món thịt cừu om lửa nhỏ với sữa chua, hành tây phi vàng, các loại hạt xay nhuyễn và gia vị thơm dịu, có vị béo bùi, sánh đặc và ít cay hơn cà ri thông thường.

Bà Trần Quân Lệ, chuyên gia thuộc Trung tâm Huấn luyện phi hành gia Trung Quốc, cho biết thực đơn được xây dựng để bảo đảm đủ năng lượng và dinh dưỡng.

Các món ăn cũng được lựa chọn sao cho thanh đạm, dễ tiêu hóa trong những ngày đầu lên trạm vũ trụ, đồng thời phù hợp với nhu cầu riêng của từng phi hành gia.

Do người Pakistan thường sử dụng các loại gia vị như nghệ và cà ri, nhóm nghiên cứu đã phát triển những món như cà ri đậu gà và gà nấu bơ để phù hợp với khẩu vị địa phương.

Đặc biệt, toàn bộ dây chuyền sản xuất thực phẩm được vận hành theo tiêu chuẩn Halal. Các món ăn cũng trải qua nhiều lần thử nghiệm, điều chỉnh công thức và hoàn thiện trước khi đưa vào thực đơn. Theo bà Trần, phản hồi của các phi hành gia trong quá trình dùng thử đều tích cực.

Phi hành gia Pakistan xin thêm gạo và trà Trung Quốc

Phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali (trái) sẽ cùng hai phi hành gia Trung Quốc Tang Hongbo (giữa) và Wu Yi tham gia sứ mệnh không gian có người lái mới nhất của Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa xã

Không chỉ nghiên cứu khẩu vị truyền thống, nhóm chuyên gia Trung Quốc còn tiếp nhận đề xuất trực tiếp từ phi hành gia Pakistan để điều chỉnh thực đơn.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu dự định chuẩn bị trà sữa pha gia vị theo khẩu vị Pakistan. Tuy nhiên, sau thời gian sinh sống tại Trung Quốc và thưởng thức các loại trà, phi hành gia Pakistan nói ông đặc biệt yêu thích trà đen và gạo Trung Quốc.

Vì vậy, ông Muhammad Zeeshan Ali đề nghị được bổ sung thêm gạo và trà Trung Quốc vào thực đơn.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc xây dựng và triển khai đầy đủ quy trình chuẩn bị thực phẩm, dinh dưỡng trên không gian dành cho phi hành gia đến từ một nền văn hóa ẩm thực ngoài Trung Quốc.

Theo bà Trần, nhóm nghiên cứu đã xây dựng quy trình chuẩn bị bữa ăn cho phi hành gia nước ngoài, từ tìm hiểu thói quen ăn uống, chọn nguyên liệu, chế biến món ăn đến thiết kế thực đơn và cách dùng bữa trên quỹ đạo.

Kinh nghiệm này sẽ giúp Trung Quốc chuẩn bị tốt hơn các bữa ăn phù hợp với phi hành gia quốc tế trong những chương trình hợp tác tiếp theo tại trạm vũ trụ.