Lộ diện 'Con đường Tơ lụa trong không gian' với 20 vệ tinh AI của Trung Quốc

Các vệ tinh mới của Star Vision, mang tên Oman Twins - Ảnh: STAR VISION

Công ty Star Vision (trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc) mô tả đây là bản hợp đồng không gian thương mại giá trị nhất từ trước đến nay của nước này, báo South China Morning Post đưa tin ngày 12-11.

Thỏa thuận Star Vision được ký với đối tác Oman Lens tại Bắc Kinh vào tuần trước, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Oman Haitham bin Tariq tới Trung Quốc.

Bên cạnh chùm vệ tinh, gói thỏa thuận còn bao gồm việc xây dựng một trung tâm lắp ráp và thử nghiệm vệ tinh tại Oman, cấp học bổng cho 30 công dân Oman theo học thạc sĩ, tiến sĩ tại Trung Quốc, và đào tạo 1.000 chuyên gia bản địa.

Hai bên cũng sẽ thành lập một phòng thí nghiệm chung về AI trong không gian.

Mỗi vệ tinh sẽ được trang bị hệ thống máy tính chạy phần mềm AI nhằm tự động khoanh vùng các mục tiêu như tàu thuyền, tòa nhà và cây cầu từ những bức ảnh chụp được.

Ông Liêu Chấn Hoa, Giám đốc dự án Oman của Star Vision, cho biết hệ thống sẽ chỉ truyền dữ liệu hữu ích về Trái đất, qua đó tiết kiệm băng thông và đẩy nhanh tốc độ phản ứng với các thảm họa.

Ông Liêu ví ý tưởng này như một camera giao thông có khả năng tự nhận diện biển số xe ngay tại hiện trường, thay vì phải truyền từng khung hình về một trung tâm dữ liệu xa xôi.

Đến nay, Star Vision vẫn chưa tiết lộ giá trị chính thức của bản hợp đồng. Tuy nhiên, ông Liêu khẳng định nếu xét trên tiêu chí số lượng vệ tinh trong một thỏa thuận đơn lẻ, đây là bản hợp đồng lớn nhất và giá trị nhất. Dù vậy, kỷ lục này chỉ giới hạn trong nhóm các doanh nghiệp vũ trụ tư nhân của Trung Quốc.

Star Vision đã đặt tên cho dự án là "Con đường Tơ lụa Không gian" nhằm tri ân nhà thám hiểm thời nhà Minh Trịnh Hòa, người từng có đội thuyền bốn lần viếng thăm Oman.

"Vào thời cổ đại, Con đường Tơ lụa trên biển đã kết nối con người với nhau, và trong tương lai, một Con đường Tơ lụa trong không gian sẽ tiếp nối sứ mệnh đó thông qua các vệ tinh và tàu vũ trụ" - ông Liêu bày tỏ.

Bên cạnh Oman, Star Vision hiện cũng đang hợp tác với Kenya, Rwanda, Ai Cập, Bahrain, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), với các hạng mục trải dài từ cung cấp hình ảnh cho đến cho phép đối tác thử nghiệm phần mềm AI của riêng họ trên các vệ tinh của công ty.