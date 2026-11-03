Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Trộm đồng hồ gần 300.000 USD ở Tokyo rồi trả lại kèm thư xin lỗi?

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Chiếc đồng hồ xa xỉ bị đánh cắp tại Tokyo (Nhật Bản) được gửi trả qua dịch vụ chuyển phát nhanh chỉ vài ngày sau vụ trộm, kèm theo một bức thư xin lỗi.

Đồng hồ gần 300.000 USD bị trộm ở Tokyo bất ngờ được trả kèm thư xin lỗi - Ảnh 1.

Nhân viên hỗ trợ khách tại một cửa hàng đồng hồ đeo tay ở khu mua sắm Ginza, Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: AP

Một chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp hiệu Audemars Piguet của Thụy Sĩ, trị giá 46 triệu yen (khoảng 291.000 USD), bị đánh cắp tại một cửa hàng ở quận Nakano, Tokyo (Nhật Bản), bất ngờ được gửi trả về chính cửa hàng này qua dịch vụ chuyển phát nhanh vào ngày 1-11.

Bưu kiện được gửi từ tỉnh Aichi, bên trong có kèm một bức thư tay bày tỏ lời xin lỗi về hành vi trộm cắp. Tên và địa chỉ người gửi cũng được ghi trên bưu kiện, tuy nhiên cảnh sát nhận định đây là thông tin giả.

Theo báo Mainichi, bưu kiện đã đến cửa hàng Kame-kichi Nakano Honten, nơi xảy ra vụ trộm, vào sáng 1-11. Số series trên chiếc đồng hồ được gửi trả trùng khớp hoàn toàn với chiếc bị mất cắp.

Vụ trộm xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 29-10 tại tầng 3 trung tâm thương mại Nakano Broadway, thuộc quận Nakano.

Một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân bước vào cửa hàng, đeo thử chiếc đồng hồ vào tay trái rồi bỏ chạy cùng tài sản. Toàn bộ quá trình người này có mặt tại cửa hàng kéo dài chưa đầy 10 phút.

Có hai nhân viên đang làm việc tại cửa hàng vào thời điểm xảy ra vụ việc nhưng không ai bị thương. Cảnh sát Tokyo hiện vẫn đang truy tìm nghi phạm đã lấy chiếc đồng hồ và bỏ trốn.

Trước đó vào tháng 8, một vụ trộm khác cũng xảy ra tại cùng trung tâm thương mại. Bốn chiếc đồng hồ xa xỉ, có tổng giá trị bán lẻ khoảng 200 triệu yen (khoảng 1,2 triệu USD), đã bị đánh cắp khỏi một cửa hàng ở tầng 1. Hai công dân Chile sau đó bị bắt giữ vì nghi ngờ trộm cắp và hiện đã bị khởi tố.

Đồng hồ gần 300.000 USD bị trộm ở Tokyo bất ngờ được trả kèm thư xin lỗi - Ảnh 2.Cướp điện thoại táo tợn ở Brazil gây xôn xao mạng xã hội

Hai kẻ cướp đập vỡ kính ô tô và giật điện thoại của một phụ nữ tại Brazil. Vụ việc phơi bày tình trạng trộm cướp điện thoại nhức nhối - tâm điểm trong cuộc đua tranh cử tổng thống ở nước này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đồng hồ trộm cắp Nhật bản

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất