Trộm đồng hồ gần 300.000 USD ở Tokyo rồi trả lại kèm thư xin lỗi?

Nhân viên hỗ trợ khách tại một cửa hàng đồng hồ đeo tay ở khu mua sắm Ginza, Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: AP

Một chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp hiệu Audemars Piguet của Thụy Sĩ, trị giá 46 triệu yen (khoảng 291.000 USD), bị đánh cắp tại một cửa hàng ở quận Nakano, Tokyo (Nhật Bản), bất ngờ được gửi trả về chính cửa hàng này qua dịch vụ chuyển phát nhanh vào ngày 1-11.

Bưu kiện được gửi từ tỉnh Aichi, bên trong có kèm một bức thư tay bày tỏ lời xin lỗi về hành vi trộm cắp. Tên và địa chỉ người gửi cũng được ghi trên bưu kiện, tuy nhiên cảnh sát nhận định đây là thông tin giả.

Theo báo Mainichi, bưu kiện đã đến cửa hàng Kame-kichi Nakano Honten, nơi xảy ra vụ trộm, vào sáng 1-11. Số series trên chiếc đồng hồ được gửi trả trùng khớp hoàn toàn với chiếc bị mất cắp.

Vụ trộm xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 29-10 tại tầng 3 trung tâm thương mại Nakano Broadway, thuộc quận Nakano.

Một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân bước vào cửa hàng, đeo thử chiếc đồng hồ vào tay trái rồi bỏ chạy cùng tài sản. Toàn bộ quá trình người này có mặt tại cửa hàng kéo dài chưa đầy 10 phút.

Có hai nhân viên đang làm việc tại cửa hàng vào thời điểm xảy ra vụ việc nhưng không ai bị thương. Cảnh sát Tokyo hiện vẫn đang truy tìm nghi phạm đã lấy chiếc đồng hồ và bỏ trốn.

Trước đó vào tháng 8, một vụ trộm khác cũng xảy ra tại cùng trung tâm thương mại. Bốn chiếc đồng hồ xa xỉ, có tổng giá trị bán lẻ khoảng 200 triệu yen (khoảng 1,2 triệu USD), đã bị đánh cắp khỏi một cửa hàng ở tầng 1. Hai công dân Chile sau đó bị bắt giữ vì nghi ngờ trộm cắp và hiện đã bị khởi tố.