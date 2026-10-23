Trình diễn UAV phát hiện ùn tắc, hỗ trợ CSGT giám sát giao thông

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên - yêu cầu đánh giá toàn diện hiệu quả, tính khả thi và các điều kiện bảo đảm an toàn trước khi nghiên cứu triển khai ứng dụng UAV - Ảnh: PHẠM THOẠI

Ngày 23-10, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức trình diễn thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc nghiên cứu ứng dụng UAV phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát giao thông được xác định là một hướng tiếp cận nhằm mở rộng phạm vi quan sát và hỗ trợ chỉ huy, điều hành của lực lượng chức năng.

Tại hội nghị, các đại biểu được theo dõi chương trình bay trình diễn UAV và nghe báo cáo kết quả phối hợp nghiên cứu, triển khai bước đầu của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên. Nội dung trình diễn tập trung làm rõ khả năng cơ động, quan sát từ trên cao, giám sát diện rộng và truyền dẫn hình ảnh phục vụ công tác nắm tình hình giao thông.

Bước đầu cho thấy các thiết bị có khả năng hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện các điểm ùn tắc, sự cố và tình huống bất thường trên tuyến. Đồng thời cũng có thể quan sát tổng thể hiện trường tai nạn giao thông, hỗ trợ đánh giá diễn biến tình hình, tổ chức phân luồng và bố trí lực lượng xử lý kịp thời.

So với phương thức giám sát bằng hệ thống camera cố định, UAV có ưu thế về khả năng cơ động, linh hoạt trong lựa chọn vị trí quan sát và tiếp cận các khu vực cần kiểm tra, giám sát.

Việc truyền hình ảnh từ trên cao có thể cung cấp thêm thông tin trực quan phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, nút giao phức tạp, khu vực tập trung đông người hoặc những địa bàn phát sinh tình huống đột xuất.

Trung tá Nguyễn Ngọc Phương - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên - báo cáo kết quả phối hợp nghiên cứu, triển khai ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) - Ảnh: PHẠM THOẠI

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên - ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm và đổi mới sáng tạo của Phòng Cảnh sát giao thông cùng đơn vị liên quan trong công tác nghiên cứu, chuẩn bị.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ là yêu cầu cần thiết.

Một vi phạm được nhận diện - Ảnh: PHẠM THOẠI

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu khả năng kết nối, tích hợp với hệ thống camera giám sát, trung tâm chỉ huy, điều hành và các nền tảng nghiệp vụ hiện có. Qua đó xác định địa bàn, lĩnh vực ưu tiên, xây dựng phương án và lộ trình triển khai phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cùng đó, các đơn vị chức năng cần rà soát đầy đủ cơ sở pháp lý, điều kiện tổ chức bay và các yêu cầu về an ninh, an toàn hàng không, an toàn bay, an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu thu thập được. "Không tổ chức bay thử nghiệm khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý, kỹ thuật và an toàn", ông yêu cầu.