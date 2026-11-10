Triệt phá nhiều chuyên án lớn, Công an Đồng Nai được khen thưởng đột xuất

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sáng 10-11, UBND TP Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc trao thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trao thưởng đột xuất cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm với quy mô lớn.

Cụ thể, khen thưởng với các tập thể, cá nhân đã tham gia các chuyên án lớn, triệt phá liên tiếp các băng nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức "Giang hồ mạng" do Đào Ngọc Giàu cầm đầu; triệt phá đường dây mua bán trái phép 20kg ma tuý; đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm giả với số lượng lớn; đường dây mua bán trái phép hoá đơn với quy mô hơn 20.000 tỉ đồng.

Các tập thể, cá nhân nhận phần thưởng đột xuất của UBND TP Đồng Nai - Ảnh: Công an Đồng Nai

Phát biểu tại lễ khen thưởng, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đề nghị Công an TP Đồng Nai tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm 2026.

Công an thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Các tập thể, cá nhân nhận phần thưởng đột xuất của UBND TP Đồng Nai - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai nhấn mạnh Công an thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự các dịp lễ, tết cuối năm.

Đồng thời mong muốn UBND thành phố quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng công an tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.