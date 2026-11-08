Đồng Nai triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do Hiệp 'nhóc' cầm đầu, triệu tập và bắt giữ hơn 100 người

Nghi phạm Hoàng Trần Hiệp (Hiệp "nhóc", bìa trái) cùng Nguyễn Ngọc Tâm và Nguyễn Đình Tin bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 8-11, Công an TP Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai phát hiện hai nhóm có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn do Nguyễn Đình Tin (39 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (53 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu.

Qua xác minh, công an xác định Tin và Tâm mua ma túy từ Hoàng Trần Hiệp (35 tuổi, thường trú xã Ea H'Leo, Đắk Lắk), còn gọi là Hiệp "nhóc" hay Hiệp "đen".

Theo cơ quan công an, Hiệp đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, Hiệp luôn mang theo súng quân dụng, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Sau gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lúc 6h30 ngày 27-10, lực lượng công an khống chế, bắt giữ Hiệp "nhóc" khi nghi phạm này chuẩn bị lên ô tô 7 chỗ gắn biển số giả tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamin, 1.800 viên hồng phiến, 3 ô tô, 5 xe máy, 40 điện thoại di động, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Ngoài ra, công an còn thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn cùng 450 triệu đồng.

Khẩu súng cùng các tang vật liên quan công an thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đồng loạt triển khai bắt giữ 6 nhóm liên quan. Tổng cộng, công an đã triệu tập, bắt giữ 104 nghi can để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu, Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8-2026 đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã giao dịch 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin và 1.800 viên hồng phiến. Tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy trái phép khoảng 14 tỉ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các nghi phạm.