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Tranh luận dùng mỡ heo hay dầu thực vật: Không cần phải chọn một bỏ một

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Nên dùng mỡ heo hay dầu thực vật trong bữa ăn hằng ngày? Câu chuyện này tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tranh luận từ thói quen ngày xưa đến nỗi lo về chất lượng dầu ăn ngày nay.

Bạn đọc tranh luận chuyện dùng mỡ heo hay dầu thực vật: Đừng cực đoan, quan trọng là ăn đúng cách - Ảnh 1.

Mỡ heo và dầu thực vật - Ảnh minh họa

Sau bài viết "Gần đây nhiều người quay lại dùng mỡ heo, có phải tốt cho sức khỏe?" của bác sĩ, nhiều bạn đọc đã chia sẻ những quan điểm, góc nhìn và trải nghiệm xoay quanh việc lựa chọn mỡ heo hay dầu thực vật trong bữa ăn hằng ngày.

Nhiều tranh luận giữa mỡ heo và dầu thực vật ngày nay

Nhiều bạn đọc nhắc lại thói quen dùng mỡ heo vốn rất được ưa chuộng trước đây. Với bạn đọc Huy Nguyễn, mỡ heo gắn liền với ký ức tuổi thơ khó quên: "Hồi còn nhỏ, tôi lấy mỡ heo trộn cơm nguội, thêm ít nước mắm ăn rất ngon".

Bạn đọc Meo meo cho rằng mỡ heo đặc biệt hợp khi chiên cá, chiên cơm vì tạo độ thơm béo đặc trưng, trong khi những món xào nấu thông thường vẫn có thể sử dụng dầu thực vật.

Tuy nhiên không ít ý kiến phản biện không thể lấy thói quen ăn uống ngày trước để khẳng định mỡ heo tốt hơn cho sức khỏe.

Bạn đọc Khanh phân tích thời xưa điều kiện sống còn kham khổ, ăn uống thiếu thốn nên người dân ít mắc các bệnh chuyển hóa hay tim mạch. Do đó không thể so sánh trực tiếp tình trạng bệnh tật giữa các thế hệ chỉ dựa vào việc dùng mỡ heo.

Bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, chất lượng và độ an toàn của nguyên liệu hiện nay mới là điều khiến nhiều người trăn trở nhất.

Bạn đọc Lâm viết: "Ngày xưa, heo chủ yếu ăn rau, cám sạch, thức ăn đơn thuần nên mỡ heo thơm và ngon. Còn ngày nay, heo được nuôi bằng thức ăn công nghiệp, sử dụng chất tăng trưởng nên mỡ không còn tự nhiên như trước".

Ở chiều ngược lại, sự bất an về dầu ăn trên thị trường, nhiều gia đình quay về với mỡ heo. 

Bạn đọc TVT chia sẻ bà con đều biết ăn mỡ heo thường xuyên không có lợi cho tim mạch, nhưng trước tình trạng dầu ăn giả, kém chất lượng chưa được kiểm soát chặt chẽ, giá thành lại cao, nhiều người đành chọn thắng mỡ heo vừa rẻ vừa yên tâm hơn.

Mỡ heo hay dầu ăn: Không cần phải chọn một bỏ một

Theo nhiều bạn đọc, không nên tuyệt đối hóa mỡ heo hay dầu thực vật, mà cần sử dụng hợp lý, phù hợp với chế độ ăn uống hằng ngày.

Các bạn đọc Bảo Châu, Minh Phương, Thanh An cho rằng điều quan trọng là kiểm soát lượng chất béo, ăn uống đa dạng, tăng cường rau xanh, cá, các loại đậu và hạn chế những món chiên rán thường xuyên.

Bạn đọc DongAnh nêu ý kiến: "Không nên đánh đồng mỡ heo là có hại hoàn toàn, nhưng cũng không nên vì nghe nói tốt mà sử dụng quá nhiều".

Cùng quan điểm, các bạn đọc Hoa Hồng, Chang và Đức cho rằng không cần loại bỏ hoàn toàn mỡ heo hay dầu thực vật.

Quan trọng là dùng đúng lượng, đúng cách và phù hợp với chế độ ăn cũng như tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Bạn đọc Vân lưu ý chất lượng thịt và mỡ heo còn phụ thuộc vào nguồn gốc, không phải cứ mỡ động vật là mặc nhiên an toàn. 

Trong khi đó bạn đọc Tuấn Anh khuyên người tiêu dùng nên chọn dầu ăn chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng.

Mỡ heo: Không phải chất béo có hại, nhưng không nên dùng thường xuyên

Bác sĩ Nguyễn Thành Úc cho biết theo các bằng chứng khoa học, chúng ta biết rằng mỡ heo không phải chất béo có hại, nhưng cũng không phải loại chất béo tốt nhất để dùng thường xuyên. Điều quan trọng là hiểu thành phần của nó, biết dùng bao nhiêu và dùng trong hoàn cảnh nào.

Mỡ heo cung cấp năng lượng và giúp cơ thể hấp thu các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K khi những vitamin này có trong bữa ăn. Mỡ heo cũng có một lượng chất béo không bão hòa, chứ không phải toàn chất béo bão hòa.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành nên giữ lượng chất béo bão hòa dưới 10% tổng năng lượng ăn vào mỗi ngày. WHO cũng khuyên nên thay một phần chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa, nhất là loại có trong các dầu thực vật.

Nói một cách dễ hiểu, nếu thường xuyên ăn nhiều mỡ heo, da và mỡ động vật, bơ hoặc những thực phẩm giàu chất béo bão hòa khác, chúng ta có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Tranh luận dùng mỡ heo hay dầu thực vật: Không cần phải chọn một bỏ một - Ảnh 3.Gần đây nhiều người quay lại dùng mỡ heo, có phải tốt cho sức khỏe?

Có thời kỳ nhiều gia đình mình gần như bỏ hẳn mỡ heo, chuyển sang dùng dầu thực vật vì nghĩ dầu thì tốt, còn mỡ động vật thì có hại cho tim mạch. Gần đây, lại có ý kiến cho rằng mỡ heo tốt hơn dầu thực vật, chịu nhiệt tốt hơn và còn cung cấp vitamin D nên lại quay hẳn về mỡ heo.

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XUÂN MAI
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    Chủ đề: mỡ heo tranh luận dầu thực vật sức khỏe

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