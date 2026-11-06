Tranh cãi cho dứa lên pizza có phải là xúc phạm văn hóa?

Dứa trên bánh pizza (hình ảnh minh họa) - Ảnh: People

Đầu bếp Davide Tamburella cho rằng việc cho dứa lên pizza là 'sự xúc phạm văn hóa' đối với người Ý.

Đầu bếp Ý xem dứa trên pizza là sự xúc phạm văn hóa

Dựa vào phán quyết của Ủy ban Quan hệ Lao động Công bằng Australia, công bố hôm 3-11, Davide Tamburella cho rằng, với tư cách một người Ý, việc cho dứa lên pizza là sự xúc phạm văn hóa của ông.

Davide Tamburella đưa vụ việc lên cơ quan tài phán lao động cấp quốc gia của Úc, cho rằng mình bị sa thải bất công khỏi nhà hàng La Costa Restaurant and Bar.

Khi được yêu cầu cho dứa lên pizza, vị đầu bếp tuyên bố những chỉ thị từ ban quản lý "không nhất thiết phải tuân theo nếu chúng xúc phạm đến văn hóa của ông".

Trước đó, Davide Tamburella từng đề nghị cấp trên "tìm hiểu xem việc không cho dứa lên pizza quan trọng đến mức nào đối với người Ý" - Ảnh: People



Phía quản lý nhà hàng còn bày tỏ lo ngại về việc Davide Tamburella bị cáo buộc sử dụng ngôn từ thô tục và có cách giao tiếp thiếu kiềm chế với đồng nghiệp.

Theo The Times, cơ quan tài phán cho biết Davide Tamburella thừa nhận đây là lần thứ 3 trong vòng 4 năm ông từ chối cho dứa lên pizza.

Ủy ban Quan hệ Lao động Công bằng Úc đã bác đơn khiếu nại của ông vì vụ việc không đáp ứng các tiêu chí cần thiết, đồng thời ông cũng nộp đơn quá thời hạn quy định.

Elliot Ingram, cựu quản lý của Tamburella, cho biết dù dứa không phải loại topping ông yêu thích nhất, gần 20 năm làm việc trong ngành dịch vụ nhà hàng đã dạy ông cách lựa chọn những vấn đề đáng để tranh luận.

Trên website, La Costa giới thiệu rằng thực khách sẽ có cảm giác như đang đặt chân đến vùng Riviera của Ý khi dùng bữa tại đây.

Nhà hàng đã đóng cửa sau khi hợp đồng thuê mặt bằng hết hạn. Elliot Ingram cho biết chi phí kinh doanh tại khu vực này quá đắt đỏ để có thể tiếp tục duy trì hoạt động.

Đối với người Ý, việc cho dứa lên pizza bị xem là sự xúc phạm đến di sản văn hóa ẩm thực và niềm tự hào dân tộc của họ - Ảnh: Eight Forest Lane

Vì sao dứa xuất hiện trên pizza?

Dứa trở thành một trong những loại topping gây tranh cãi nhất trong thế giới pizza, đặc biệt tại Ý - quê hương của món ăn này.

Sự kết hợp giữa dứa, giăm bông và phô mai thường được biết đến với tên gọi Hawaiian pizza, dù món ăn thực chất ra đời tại Canada vào năm 1962, do đầu bếp Sam Panopoulos sáng tạo.

Vị ngọt thanh và chua nhẹ của dứa tạo sự tương phản với vị mặn của giăm bông, độ béo của phô mai và lớp đế bánh nướng giòn.

Khi gặp nhiệt độ cao, lượng đường tự nhiên trong dứa cũng góp phần tạo nên hương vị caramel nhẹ.

Sự kết hợp giữa các tầng hương vị này khiến Hawaiian pizza trở thành lựa chọn được yêu thích tại nhiều quốc gia, dù vẫn vấp phải sự phản đối từ những người theo đuổi phong cách pizza truyền thống Ý.

Một số phiên bản pizza phổ biến khác

Pizza Margherita kết hợp sốt cà chua, phô mai mozzarella và lá húng quế. Ba màu sắc gợi liên tưởng đến quốc kỳ Ý, đồng thời đại diện cho phong cách pizza Naples kinh điển.

Hawaiian pizza kết hợp giữa dứa, giăm bông và phô mai mozzarella, nổi bật với vị ngọt, chua và mặn đan xen - Ảnh: Taste of Home

Pizza Quattro Formaggi là phiên bản dành cho tín đồ phô mai, thường kết hợp phô mai mozzarella, phô mai xanh Gorgonzola, parmesan và fontina tạo nên hương vị béo ngậy với nhiều sắc thái khác nhau - Ảnh: Inside The Rustic Kitchen



Pizza Diavola kết hợp sốt cà chua, phô mai mozzarella và xúc xích salami cay, phiên bản này chinh phục thực khách bằng hương vị đậm đà cùng chút cay nồng đặc trưng - Ảnh: Italian recipes by GialloZafferano

Pizza Prosciutto e Funghi kết hợp giữa giăm bông, nấm, phô mai và sốt cà chua tạo nên hương vị hài hòa, đậm đà với chút ngọt thanh từ nấm - Ảnh: Comedera